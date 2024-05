Krajobraz lęku

„Czy intuicja artystek/artystów może być systemem wczesnego ostrzegania?” – taki tytuł nosiła debata, która odbyła się 24 kwietnia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Spotkanie towarzyszyło objętej patronatem POLITYKI wystawie „System wczesnego ostrzegania”, na której prace Rajmunda Ziemskiego zestawiono z pracami współczesnych artystów.

Do dyskusji prowadzonej przez Piotra Sarzyńskiego zasiadła piątka gościń. W gronie tym znalazły się dwie laureatki Paszportów POLITYKI, a mianowicie: kuratorka wystawy Diana Lelonek oraz Joanna Rajkowska. Oprócz nich dyskutowały jeszcze inne artystki biorące udział w wystawie, czyli Anna Siekierska i Agata Szydłowska reprezentująca kolektyw ZOE, który tworzy z Małgorzatą Gurowską, oraz Joanna Kania będąca współautorką scenariusza ekspozycji.

Rajmund Ziemski zauważył, że rola artysty to w dużej mierze ostrzeganie. Bicie na alarm przed tym, co może nastąpić. Razem z jego pracami na wystawie zestawiono – cytując Piotra Sarzyńskiego – „dzieła, które ostrzegają przed tym, co może nastąpić”. Jako pierwsza w dyskusji głos zabrała Anna Siekierska i stwierdziła wprost: „Nie próbuję przewidywać przyszłości”. Dodała, że jej sztuka to próba wsłuchania się w świat i współdziałanie. Sama określiła, iż „odwołuje się do tego, co było, jest i będzie”. Przyszłość nie jest więc dla niej najważniejsza. Nie jest jedynym kierunkiem. Przywołała potrzebę wyjścia poza ciasną i niestety powszechną perspektywę „ja”, która ma tak opłakane skutki dla Ziemi.

Agata Szydłowska (kolektyw ZOE), której twórczość również znalazła się na wystawie, powiedziała, że przyszłość nie jest do końca obszarem intuicji. Zaprezentowała inne podejście niż Siekierska. Według niej rola sztuki sprowadza się bowiem do uporczywego zadawania pytania: co jeśli? Mówiła także o styku sztuki i biologii. Wreszcie padło zdanie, w którym sztukę określiła jako „laboratorium przyszłości”. Następnie głos zabrała kuratorka wystawy Diana Lelonek. Opowiadała o działaniu na styku różnych dyscyplin. Dla niej twórczość jawi się jako „superwrażliwa obserwacja” i pole działań spekulatywnych, wróżenie z fusów. Lelonek wartość sztuki odnajduje właśnie w spekulatywności. Sztuka dla niej może sobie pozwolić na więcej niż nauka. Stwarza wolność spekulowania.