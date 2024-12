„Polityka” na święta: polecamy najlepsze komiksy na prezent. Wybrał Jakub Demiańczuk

Baśń

Kamila Król, Rusałka. Szepty lasu

„Mam słabość do dobrych historii” – mówi bohaterka „Rusałki. Szeptów lasu” i można to zdanie potraktować jako najkrótszą zachętę do lektury. W debiutanckim albumie Kamili Król atrakcyjna forma graficzna idzie w parze z dobrze skonstruowaną fabułą, łączącą słowiańską mitologię z baśniową nostalgią i odrobiną folkowej grozy.