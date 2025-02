Czym zaskoczy Berlinale? Będzie nowy Bong Joon-ho i Linklater. I poważne zmiany

Krytykowane od pewnego czasu za przesadną niszowość i rozczarowujący konkurs główny Berlinale zapowiada rewolucyjne zmiany. Jest więcej głośnych nazwisk, a doraźność ma nie przesłaniać uniwersalnych treści.

Jubileuszową 75. edycję (która odbywa się w przededniu wyborów parlamentarnych w Niemczech) otworzy światowa premiera współczesnego dramatu – „The Light” Niemca Toma Tykwera. Po siedmiu latach zajmowania się serialem „ Babylon Berlin ” autor „Biegnij, Lola, biegnij” czy „Pachnidła: Historii mordercy” wraca z dużym rozmachem do kina. W „The Light” kreśli portret życia codziennego niemieckiej rodziny z klasy średniej w świecie, który się radykalizuje. „Reżyser dostrzega piękno i radość rozbitej i pełnej wyzwań rzeczywistości, a także w sposób magiczny zdaje się odzwierciedlać istotę problemów naszych czasów” – zachwala najnowsze dzieło Tykwera nowa dyrektorka festiwalu Tricia Tuttle. To właśnie ona podjęła się zadania uzdrowienia i ożywienia rozpolitykowanej atmosfery Berlinale. Ceremonię otwarcia uświetni wręczenie Honorowego Złotego Niedźwiedzia. Otrzyma go słynna szkocka aktorka Tilda Swinton, znana m.in. z filmów Jima Jarmuscha, Wesa Andersona, braci Coen czy wspomnianego Bong Joon-ho. Ostatnio wystąpiła w przyjętym z mieszanymi uczuciami „W pokoju obok” Pedro Almodovara.

Wielbiciele talentu Radu Jude, rumuńskiej gwiazdy kina autorskiego, którego polska krytyka kocha, a publiczność często odrzuca („Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata”, „Niefortunny numerek lub szalone porno”) nie mogą się z pewnością doczekać premiery „Kontinental’25” . Z katalogowego opisu wynika, że jest to historia w stylu „Komornika” Feliksa Falka. Chodzi o eksmisję z bezprawnie zajętej piwnicy bezdomnego mężczyzny, co niespodziewanie wywołuje daleko idące komplikacje. Również, a może przede wszystkim w sferze moralnej.

Zgoła sensacyjnie zapowiada się też niemiecko-polsko-belgijska koprodukcja „Köln 75” Ido Fluka, która zostanie zaprezentowana w sekcji pokazów specjalnych. Jest to autentyczna historia Very Brandes, nastoletniej patronki kolońskiej sceny muzycznej lat 70., która zaryzykowała wszystko, aby zorganizować największy solowy koncert jazzowy w historii muzyki: legendarny Köln Concert Keitha Jarretta. Część zdjęć była kręcona w Łodzi.

W Panoramie zwraca uwagę pełnometrażowy dokument „ Listy z Wilczej ” . Ich autor Arjun Talwar jest Hindusem, ale od ponad dekady mieszka i pracuje w Polsce. Studiował w łódzkiej filmówce. Jego krótkie metraże były pokazywane na mniejszych festiwalach m.in. na Visions du Réel, Big Sky, FID Marseille, a także we Wrocławiu na Nowych Horyzontach. „Listy z Wilczej”, podobnie jak poprzednie filmy artysty, koncentrują się wokół tematów ojczyzny i przynależności. Poświęcone są mieszkańcom ulicy w centrum Warszawy, gdzie reżyser obecnie mieszka. Opowiadając o dziejach tego miejsca, Arjun postanowił lepiej zrozumieć Polskę, przyglądając się swoim sąsiadom. „Poprzez obiektyw kamery odkrywa mozaikę ukrytych historii, fascynujących postaci i wspólnych tęsknot, malując kalejdoskopowy portret polskiego społeczeństwa z lekkością, humorem i dystansem, z którego jednocześnie wyłania się obraz pełen sprzeczności i więzi kształtujących współczesną Europę” – reklamuje film PISF, który dołożył się do budżetu. W długiej, bo ponad 75-letniej historii Berlinale, dotychczas tylko pięć polskich filmów dokumentalnych znalazło się w oficjalnej selekcji festiwalu.

Kolejnym polskim akcentem będzie „Brzydka siostra przyrodnia” norwesko-polsko-szwedzko-duńska koprodukcja w reżyserii Emilie Blichfeldt. Film zakwalifikowany do sekcji Panorama był realizowany m.in. w zamku w Gołuchowie, Akademii Muzycznej w Łodzi i klasztorze Cystersów w Lubiążu. Rzecz o baśniowym królestwie, w którym piękno jest brutalnym interesem, a o uwagę księcia rywalizują dwie siostry. Kolejna, choć nieco groteskowa wersja klasycznej historii o Kopciuszku.

Bliżej Cannes

Ogłaszając program konkursowy, dyrektorka festiwalu Tricia Tuttle, która przejęła obowiązki po Carlo Chatrianim, zasygnalizowała próbę przybliżenia Berlinale do festiwalu w Cannes. Co do samej polityki, dotychczasowego znaku firmowego Berlinale, stwierdziła, że jest ona wpisana w DNA miasta i tej imprezy, więc to się szybko nie zmieni. „Chcąc jednak być uczciwym, należałoby powiedzieć, że Berlinale to znacznie więcej niż polityka. Niezależnie od tego, czy będzie ona dominować, liczy się też żywotność samej formy sztuki”.

W konkursie znalazły się filmy z 26 krajów, w tym osiem tytułów wyreżyserowanych lub współreżyserowanych przez kobiety.„Jesteśmy niezmiernie dumni z tegorocznej selekcji. Pokazuje ona szeroki wachlarz światowych kinematografii i oferuje fascynujące spojrzenie na różne aspekty rzeczywistości” – powiedziała Tuttle, do niedawna piastująca funkcję dyrektorki BFI London Film Festival.

Poproszona o wyjaśnienie, co łączy konkursowe produkcje Tuttle zwróciła uwagę, że to kameralne dramaty, które wymagają zrozumienia ludzkich słabości i naszych mocnych stron. Jest w nich łagodna nuta komediowa , ale także najostrzejsza, najczarniejsza satyra; są filmy, które oddają hołd wielkim twórcom kina i takie, które wykorzystują w pełni wizualną stronę sztuki rozrywkowej.

W konkursie głównym weźmie udział 19 filmów. Zwycięzców wyłoni jury pod przewodnictwem Todda Haynesa reżysera m.in. „Velvet Goldmine”, „Carol” czy „I’m Not There”. Werdykt zostanie ogłoszony 22 lutego.