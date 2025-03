Bydgoszcz oczami Roberta Koniecznego. To miasto zwrócone ku rzece

To od Bydgoszczy inne polskie miasta mogą się uczyć, jak żyć w zgodzie z rzeką. W ostatnim ćwierćwieczu miasto zrewitalizowało tereny położone nad Brdą. Podczas spaceru z Robertem Koniecznym odkrywamy kultowe już przestrzenie publiczne nad wodą.

Bydgoszcz nie jest oczywistym kierunkiem turystycznym. W Polsce znana jest raczej ze swojego konfliktu z Toruniem. Animozje sięgają I rozbioru, gdy Bydgoszcz znalazła się w Królestwie Prus – przemianowana została wówczas na Bromberg. Fryderyk II miał ambitny plan, by małe miasteczko na wschodnich rubieżach przemienić w silny ośrodek handlowy z portem rzecznym. Miał działać w kontrze do wciąż polskich i bogatych miast nad Wisłą – Torunia i Gdańska. Niechęć do miasta pierników ma więc podłoże w królewskich dekretach sprzed 250 lat. To dzięki Fryderykowi II zbudowano w ekspresowym tempie Kanał Bydgoski. Uruchomiony w 1774 roku, stworzył drogę wodną łączącą Wisłę z Odrą, wykorzystujący do tego też Brdę. Uniezależnił Bydgoszcz od trasy wiślanej i portu w Gdańsku i był impulsem do jego dynamicznego rozwoju w XIX wieku.

Robert Konieczny po odwiedzeniu Bydgoszczy podzielił się swoją pierwszą refleksją: – Jak blisko rzeki żyje to miasto! Naprawdę korzysta z walorów topografii. Brda pięknie meandruje przez śródmieście, a skala bulwarów jest bardziej kameralna niż w Krakowie czy we Wrocławiu.