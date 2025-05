Trump ogłasza cła na zagraniczne filmy. W kogo tak naprawdę chce uderzyć?

Choć producenci filmowi od lat domagali się interwencji państwa, to na pomyśle Donalda Trumpa mogą zdecydowanie więcej stracić, niż zyskać.

Donald Trump ogłosił na platformie Truth Social nałożenie 100-proc. ceł na filmy produkowane poza granicami Stanów Zjednoczonych. W swoim wpisie stwierdził, że przemysł filmowy umiera, a dzieje się tak ze względu na działania obcych państw, które specjalnie wyprowadzają produkcję z USA. Upadek przemysłu filmowego to zdaniem prezydenta kwestia bezpieczeństwa narodowego, co upoważnia go do wykorzystania ceł w obronie rodzimego przemysłu. Jak to bywa w przypadku administracji Donalda Trumpa, wiadomość szybko podjęły media, choć tak naprawdę nikt nie wie, jak owe cła miałyby działać. Co do jednego wszyscy są zgodni: z całą pewnością nie pomogą amerykańskiemu przemysłowi filmowemu.

Kiedy Toronto gra Nowy Jork

Trzeba Donaldowi Trumpowi przyznać rację, gdy pisze, że w ostatnich latach produkcja wycofuje się ze Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza z Kalifornii. Rosnące koszty (zwłaszcza kwestie związane z prawami pracowniczymi) sprawiły, że producenci coraz chętniej przenoszą swoje biznesy tam, gdzie zachęcają ich duże ulgi podatkowe. To m.in. dlatego tak dynamicznie rozwinął się przemysł filmowy pod Atlantą w Georgii.

W ostatnich dekadach filmowców przyciągały też Kanada (zwłaszcza Toronto, które świetnie „gra” Nowy Jork), Wielka Brytania, Australia czy Europa. W ciągu ostatniej dekady liczba filmów produkowanych w Kalifornii spadła o 40 proc. W zeszłym roku, po tragicznych pożarach w Los Angeles, mówiło się, że bez wsparcia stanowego bądź federalnego trudno będzie przemysłowi wrócić do Hollywood.