Zbliża się 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR w Teatrze Śląskim!

Od 6 do 15 czerwca Katowice staną się stolicą refleksji nad szeroko rozumianym wykluczeniem i miejscem spotkań z najciekawszymi zjawiskami współczesnego teatru zaangażowanego.

OPEN THE DOOR stawia na różnorodność form i tematów. Widzowie spotkają się z teatrem zaangażowanym, prowokującym do refleksji i rozmowy. Wydarzenia odbywają się nie tylko na scenach teatralnych – część spektakli prezentowana jest w przestrzeni miejskiej, by dotrzeć do jak najszerszej publiczności. W tegorocznej edycji znalazły się spektakle, które zdobyły uznanie na prestiżowych festiwalach w Awinionie, Edynburgu, Genewie czy Wiedniu.

Festiwal organizowany przez Teatr Śląski to jedno z najbardziej otwartych wydarzeń teatralnych w Polsce. W programie znajdują się spektakle poruszające tematy wykluczenia, poszukiwania tożsamości, marginalizacji czy różnorodności. Ważnym elementem są projekty tworzone przez osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli defaworyzowanych grup.

Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR, którego kuratorką programową jest Dagmara Gumkowska, a dyrektorem artystycznym Robert Talarczyk, to przede wszystkim otwartość, inkluzywność i odwaga w podejmowaniu trudnych, ale ważnych tematów.

Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR w Teatrze Śląskim

W programie festiwalu znalazły się także wydarzenia towarzyszące wybranym spektaklom. Warsztaty „Chleb dla świata (Pan para el Mundo)” towarzyszą spektaklowi „WAYQEYCUNA (Moi bracia)” i wprowadzają uczestników w andyjską tradycję wypieku chleba dla zmarłych – rytuał łączący sztukę, pamięć i wspólnotę. Z kolei wykład „Dwa wybuchy. Jedna historia. Hiroszima i Nagasaki w cieniu bomby atomowej” stanowi wprowadzenie do spektaklu „Spisane z ciszy” i przybliża doświadczenia g/Głuchych świadków katastrofy atomowej, których głos przez lata pozostawał niesłyszany.

OPEN THE DOOR stawia na dostępność – spektakle prezentowane są z tłumaczeniem na Polski Język Migowy, audiodeskrypcją oraz napisami w języku polskim i angielskim.

Na scenie pojawią się również spektakle poruszające tematykę uzależnień, bezdomności, przemocy seksualnej, wykluczenia komunikacyjnego i kulturowego. Olsztyński Teatr Głuchych zaprezentuje poruszający spektakl „Moje ręce krzyczą”, a Chisato Minamimura w przedstawieniu „Spisane z ciszy” zabierze widzów w świat osób g/Głuchych, które nie tylko walczą o dostęp do kultury, ale także opowiadają własną historię.

W programie m.in. poruszający spektakl „Kto zabił mojego ojca” w reż. Thomasa Ostermeiera z Édouardem Louisem, przejmujący „Wayqeycuna (Moi bracia)” Tiziano Cruz’a, dokumentalny „Granica. The Border” z udziałem Antoniny Romanowej czy emocjonalny „Jak opowiadała moja matka” libańskiego twórcy Alego Chahroura.

Zbliża się 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR w Teatrze Śląskim!

Obrazy i emocje – festiwalowe pokazy filmowe

W ramach festiwalu, dzięki partnerstwu z Instytucją Filmową Silesia Film, zaplanowano pokazy trzech filmów w katowickim Kinie Światowid. „Dziewczyna z igłą” (reż. Magnus von Horn) to dramat, którego fabuła inspirowana była historią duńskiej seryjnej morderczyni, Dagmar Overbye. „The Last Showgirl” (reż. Gia Coppola), z Pamelą Anderson w roli głównej, opowiada o artystce burleski, która mierzy się z przemijaniem, samotnością i próbą odnalezienia siebie poza sceną. Z kolei „Ben nie ma lekko” (reż. David Laňka, Martin Müller) to ciepła i poruszająca opowieść o codzienności nastolatka w spektrum autyzmu, który z dystansem i humorem próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie.

Nagroda OPEN THE DOOR

Od 2023 roku podczas festiwalu wręczana jest Nagroda OPEN THE DOOR – wyróżnienie dla osób i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz znoszenia barier społecznych, kulturowych, architektonicznych czy komunikacyjnych.

Sztuka przeciw stereotypom

Dzięki OPEN THE DOOR teatr staje się przestrzenią empatii, odwagi i spotkania. Udowadnia, że siła osobistej opowieści może zmieniać perspektywę patrzenia na świat, a sztuka budować mosty tam, gdzie wcześniej były mury. To moment, gdy szeroko otwarte drzwi teatru zapraszają do rozmowy, współodczuwania i przeżywania sztuki – razem, bez barier.

Zobacz cały program 8. edycji Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR.

Materiał przygotowany przez Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach