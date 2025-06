Retro Warszawa – podróż do przedwojennej stolicy w nowej odsłonie

Od 15 czerwca w warszawskiej Fabryce Norblina można ponownie zanurzyć się w klimat międzywojennej stolicy dzięki odnowionej wystawie „Retro Warszawa” w Art Box Experience.

To jedna z najciekawszych ekspozycji ostatnich lat, która łączy najnowsze technologie z historią i kulturą Warszawy lat 20. i 30. XX wieku. Wydarzenie dostępne jest w każdą niedzielę, poniedziałek i wtorek aż do 9 września, dając wyjątkową szansę, by poczuć rytm dawnego miasta na własnej skórze.

„Retro Warszawa” to multisensoryczna opowieść, oparta na około 200 cyfrowo zrekonstruowanych i pokolorowanych materiałach archiwalnych. Dzięki zaawansowanym projekcjom 360° zwiedzający przenoszą się na tętniące życiem ulice, odwiedzają kluby, kina i targowiska, a nawet przemierzają nieistniejące już dzielnice i miejsca. Za wyjątkową warstwę wizualną odpowiada studio Platige Image, znane z efektów specjalnych na światowym poziomie, natomiast ścieżka dźwiękowa została stworzona przez Jana Emila Młynarskiego — muzyka i badacza warszawskich brzmień, który oddaje ducha przedwojennej stolicy.