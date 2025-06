Poznaj wyjątkowe miejsca, przeżyj wyjątkowe chwile. Kierunek GZM – największy w Polsce festiwal mikrowypraw

Weź udział w Kierunku GZM – największym w Polsce festiwalu mikrowypraw, który potrwa 3 dni – od 27 do 29 czerwca. W programie znajdziesz 198 atrakcji, w tym 194 wycieczki oraz 4 wydarzenia specjalne. Kierunek GZM to wyjątkowa okazja, by poznać Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z zupełnie nowej perspektywy.

Kierunek GZM to festiwal mikrowycieczek do niezwykłych i nietuzinkowych miejsc, okazja do poznawania pierwszej w Polsce metropolii razem z wyjątkowymi przewodnikami. To także okazja do świętowania! W ten sposób Górnośląsko--Zagłębiowska Metropolia obchodzi swoje 8 urodziny. - Serdecznie zapraszam wszystkich do poznawania i doświadczania tego, co oferuje aż 41 naszych miast i gmin – zachęca Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. – To największa tego typu impreza w Polsce. Poprzez bogaty i nietuzinkowy program chcemy pokazać bogactwo i różnorodność GZM, jej historię, kulturę, naturę i ludzi. Dzięki temu, że każda z naszych gmin przygotowuje coś wyjątkowego, czego nie można zwykle poznać i zobaczyć – wydarzenie z roku na rok staje się bardziej popularne – podkreśla Karolczak.

To już czwarta edycja święta Kierunek GZM, które od początku gromadzi co roku wielotysięczną publiczność. W programie tegorocznego Kierunku GZM znalazły się 194 wycieczki i aż 4 wydarzenia specjalne. - Stawiamy na mikroturystykę – unikalny trend polegający na odkrywaniu wyjątkowych i nieoczywistych miejsc i historii, łączący spontaniczność podróżowania z głębokim poznawaniem i doświadczaniem – mówi Daria Kosmala, dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej GZM. – Staramy się, by nasza oferta była atrakcyjna dla osób o różnych stylach życia i zainteresowaniach. Będzie coś dla aktywnych sportowo, kochających przyrodę, miłośników dziedzictwa, rodzin z dziećmi, a nawet tych, którzy lubią tańczyć – dodaje Kosmala.

Program na bogato Tegoroczny festiwal rozpocznie się wydarzeniem specjalnym, poświęconym historii katowickiego hip-hopu. Na spacer po Bogucicach – dzielnicy, w której wszystko się zaczęło, zabierze nas Gutek, z którym w towarzystwie dziennikarzy spotkamy się również po spacerze. Wydarzenie zakończy impreza z DJ Feel’em X. Program sobotni otworzy Śniadanie kulturalne GZM w Parku Chopina w Gliwicach – kolejne wydarzenie specjalne. W jego programie klasyka – joga na trawie, wspólne śniadanie czy immersyjne zwiedzanie sąsiadującej z parkiem Palmiarni. Pozostałe dwa wydarzenia specjalne odbędą się w sobotę wieczorem i będą miały – znowu – wyjątkowy muzyczny charakter. Pierwsza propozycja to Metrodisco na katowickich Sztauwajerach, które zamienią się w pulsujące serce miejskiej imprezy, druga to Retrodisco, w Muzeum PRL w Rudzie Śląskiej. Impreza przebierana – obowiązuje ubiór zgodny z epoką PRL: dres z ortalionu, wąsy z waty, paprotka pod pachą – pełna nostalgia! Na wydarzenie dojedziecie, a jakże, również w stylu retro – zabytkowym Ikarusem.

Odkryj z nami niezwykłe miejsca i inspirujące historie W tegorocznym programie znalazły się również 194 wycieczki. Jak co roku do tych wszystkich miejsc zaprowadzą nas wyjątkowi i sprawdzeni przewodnicy. Wycieczki odbędą się we wszystkich miastach i gminach tworzących GZM, od Knurowa po Sławków, od Lędzin po Tarnowskie Góry. Kierunek GZM to szereg propozycji dla aktywnych. Choć większość wycieczek polega na przemierzaniu GZM na piechotę, w programie znajdują się również wycieczki rowerowe, jak rajza po gminie Gierałtowice czy wyprawa do źródeł Rawy i szlakiem hałd. W Będzinie wznosić się będziemy balonem, po zalewie Dzierżno pływać będziemy na SUP-ach. Kanał Gliwicki zobaczymy z perspektywy kajaka.

Razem z przewodnikami odwiedzimy wiele miejsc na co dzień niedostępnych. W Sosnowcu zwiedzimy zabytkową cerkiew oraz Stację Uzdatniania Wody w Maczkach. W Bytomiu zajrzymy do czekającego na modernizację Szybu Krystyna, a w Chorzowie do kosmicznego Pawilonu C-G. Czeka nas wizyta w Pałacu Baildonów w Łubiu i zabytkowym gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który, niczym Palazzo in fortezza, dumnie stoi w centrum Katowic, jako przestrzeń pełna historii, symboliki i zaskakujących rozwiązań technicznych. W Tychach podziwiać będziemy modernistyczną architekturę. Sprawdzimy, gdzie Saturn zrodził Jowisza, jakie są dźwięki miasta i co przed wojną szmuglowano przez Brynicę. Zajrzymy do artystycznych pracowni, sprawdzimy jakie tajemnice kryje pałac w Rybnej i czy mrok Hannowaldu jest rzeczywiście przerażający. Posłuchamy o domach ze stali, wielkim piecu Huty Pokój i fascynujących historiach kobiet, które wpłynęły na losy Katowic i regionu. Sprawdzimy jakie sekrety skrywa najbardziej reprezentacyjna ulica Gliwic. W programie nie brakuje również wycieczek przyrodniczych, takich jak kąpiele leśne czy spacery ornitologiczne, a także mikrowypraw poświęconych historii. W tym roku pojawi się również wątek militarny – tak będzie chociażby w Dąbrowie Górniczej

i w Zbrosławicach.