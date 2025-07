Spełnione marzenie podczas Baltic Opera Festival. Wzruszający udział w spektaklu Salome

Nietypowe wydarzenie miało miejsce podczas spektaklu Salome Richarda Straussa, wystawianego w ramach Baltic Opera Festival, który odbywał się w dniach 10-16 lipca.

Wolontariuszki i pracownice Puckiego Hospicjum miały zaszczyt wystąpić obok wybitnych solistów i w towarzystwie orkiestry Sinfonia Varsovia. Nie jako widzowie, lecz jako uczestnicy spektaklu – statystki, którzy przez kilka tygodni z pełnym zaangażowaniem przygotowywały się do swoich ról. Przeszły przez intensywny proces prób, pracy ze światłem, scenografią i emocjami – po to, by w pełni doświadczyć sztuki „od kuchni”.

– To była niezwykła przygoda naszych wolontariuszy – wśród świateł, sceny i wybitnych artystów. Zespół, który na co dzień działa wokół tematów choroby i śmierci, mógł zanurzyć się w inny świat – świat opery, ekspresji i wzruszeń – mówi Klaudia Maciejewska, koordynatorka wolontariatu artystycznego w Puckim Hospicjum.

Współpraca Puckiego Hospicjum https://hospitium.org/ z Baltic Opera Festival https://balticoperafestival.pl/ to coś więcej niż artystyczny epizod. To gest w stronę tych, którzy na co dzień pozostają w cieniu, a których praca ma nieocenioną wartość. Dzięki tej inicjatywie ci, którzy na co dzień towarzyszą chorym w realizacji ich ostatnich marzeń – sami mogli spełnić jedno z własnych.