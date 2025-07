Zielone galerie: jak austriackie muzea stawiają na ekologię

Pasieka na dachu, gliniane ściany, energooszczędne pompy ciepła i fotowoltaiczne systemy zasilania – jeśli chodzi o edukację w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, austriackie muzea nie ograniczają swojej działalności do teorii.

Od gotyckich kościołów, przez barokowe pałace po secesyjne budynki z początku XX wieku – Austria może poszczycić się imponującą kolekcją architektonicznych skarbów, których stan jest żywym świadectwem troski jaką Austriacy obdarzają swoje dziedzictwo. Dbałość o ośrodki kulturalne nie ogranicza się jedynie do zabytków, nowe muzea i galerie budowane są i utrzymywane z równie wielkim zapałem. W kraju liczącym zaledwie 9 milionów mieszkańców istnieje aktualnie około 750 muzeów, których misją jest nie tylko przechowywanie i prezentowanie eksponatów – mają one być miejscem spotkań i integracji społecznej, a także świadectwem zaangażowania Austrii w zieloną transformację.

Zrównoważone praktyki

Budynki austriackich instytucji kulturalnych nie tylko powstały zgodnie z zasadami zielonej transformacji, ale funkcjonują na co dzień w zrównoważony sposób. Gdy odwiedzający sięgają po katalog wystawy, coraz częściej robią to w wersji cyfrowej. Jeśli broszury są już drukowane, to na papierze z recyklingu, wielu pracowników korzysta z rowerów elektrycznych, a oświetlenie w salach ekspozycyjnych zastąpiono LED-ami – co pozwoliło np. Kunsthaus Bregenz zredukować zużycie energii elektrycznej o 50%. Bilet do Vorarlberg Museum umożliwia bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej w dniu wizyty.

Muzea stają się ambasadorami ekologicznego stylu życia. W Muzeum Techniki w Wiedniu działa interaktywna przestrzeń „Future Simulator”, która pokazuje, jak codzienne wybory – od diety po wybór środka transportu – wpływają na klimat. Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu wykorzystuje stare banery reklamowe muzeum do produkcji toreb, a Kunst Haus Wien regularnie bierze udział w strajkach klimatycznych ruchu Fridays For Future.

Ekologia jako doświadczenie

Działania muzeów nie ograniczają się do ich murów. MuseumsQuartier w Wiedniu realizuje projekt "MQ goes Green", w ramach którego rośliny i drzewa tworzą zieloną scenografię dla sztuki. Na placu przed dzielnicą muzeów powstał „Parlament Klimatycznych Drzew” – składający się z dziesięciu roślin z różnych stref klimatycznych. Jak podkreśla Bettina Leidl, dyrektorka dzielnicy muzealnej – „[Roślinna instalacja] jest wezwaniem do przemyślenia projektowania miast. To przestrzeń dyskusji, ale też symbol zmiany”.

Ramię w ramię z zieloną transformacją idą też zmiany zwiększające inkluzywność instytucji kultury. Muzea dostosowują się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wprowadzają przewodniki w języku migowym, teksty w brajlu czy aplikacje mobilne ułatwiające zwiedzanie. Jak mówi Sabine Haag, dyrektorka Muzeum Historii Sztuki: „Dążymy do tego, by sztuka i kultura były dostępne dla wszystkich ludzi”.

Austriackie muzea pokazują, że zielona polityka to nie chwilowa moda, ale długofalowa strategia. Inwestują w infrastrukturę, edukację, ale też w relacje z odwiedzającymi. Austria jako kraj o jednych z najwyższych standardów ekologicznych w Europie ma ambicje być liderem zmian. Jej muzea już teraz realizują ten cel z imponującą konsekwencją.

Materiał przygotowany przez Austria.info.