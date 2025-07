XXI Letnia Filharmonia AUKSO – Wigry 2025

„Letnia Filharmonia AUKSO” jest najstarszym stałym festiwalem tej orkiestry, będącej jego gospodarzem od początku swego istnienia.

Jest jedynym autorskim festiwalem, podczas którego orkiestra AUKSO pod dyrekcją charyzmatycznego Marka Mosia, daje szansę obcowania ze znakomitą jakościowo sztuką i edukacją w północno-wschodnim regionie Polski, w miejscach, które ze względu na usytuowanie z dala od największych ośrodków, nie mają takich możliwości na co dzień. Orkiestra AUKSO i zapraszani do współpracy artyści, umocnili już pozycję festiwalu, jako jednego z najbardziej ciekawych i uniwersalnych letnich wydarzeń kulturalnych, łączących prezentację sztuki wysokiej, z przystępnością i atrakcyjnością repertuaru otwartego na szerokie kręgi odbiorców. Nadchodzący festiwal odbędzie się (po kilkuletniej przerwie) po raz dwudziesty pierwszy.

IDEA MERYTORYCZNA

„Letnia Filharmonia AUKSO” to festiwal, który począwszy od roku 2000, umożliwia na terenie północnego Podlasia kontakt ze sztuką muzyczną o najwyższych walorach artystycznych. Wykonawczo przedsięwzięcie opiera się na jednej z najlepszych europejskich orkiestr kameralnych - AUKSO – Orkiestrze Kameralnej Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Jest to zespół, który jako jedyny działający w stałym składzie konsekwentnie pracuje nad literaturą klasyczną i jednocześnie tworzy repertuar we współpracy z najwybitniejszymi artystami z pogranicza różnych dziedzin muzycznych. AUKSO i zapraszani co roku soliści, umocnili już pozycję Festiwalu, jako najbardziej prestiżowego wydarzenia kulturalnego na Suwalszczyźnie, łączącego prezentację sztuki wysokiej z przystępnością i atrakcyjnością klasycznego repertuaru, otwartego na szerokie kręgi odbiorców.

PROGRAM

W ramach wydarzeń festiwalowych odbywać się będą koncerty orkiestrowe, kameralne, warsztaty, spotkania, a także wydarzenia o charakterze edukacyjno-promocyjnym (prezentujące także kulturę Polski północno-wschodniej). W gronie artystów zaproszonych do najbliższej edycji znajdą się wspaniali przedstawiciele polskiej sceny muzycznej: skrzypaczka Dorota Anderszewska (mieszkająca na stałe we Francji), gitarzysta Michał Nagy, wokalistka jazzowa Agnieszka Wilczyńska, gambistka Justyna Rekść-Raubo oraz pianista Andrzej Jagodziński wraz ze swoim Trio: (Adam Cegielski – kontrabas, Czesław "Mały" Bartkowski – perkusja).

KONCERTY ORKIESTROWE

Solistką, która wystąpi z orkiestrą AUKSO w klasycznym programie (Sejny, 31 lipca) będzie Dorota Anderszewska wybitna polska skrzypaczka urodzona w polsko-węgierskiej rodzinie, mieszkająca na stałe we Francji. Studiowała w Polsce, Francji, a także na Uniwersytecie Południowej Kalifornii i California Institute of the Arts w Los Angeles (w klasie Endre Granat, ucznia Jaschy Heifetza) oraz dwa lata w Juilliard School w Nowym Jorku (klasa Dorothy DeLay), uzyskując tytuł magistra sztuk.