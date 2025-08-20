Gdy testament wszystko zmienia - nadmorska cisza przeradza się w rodzinny sztorm.

Król Helu odchodzi, zostawiając po sobie ogromny spadek i jeszcze większą plątaninę problemów. Nieoczekiwane brzmienie testamentu wywołuje między trójką rodzeństwa niemały sztorm, który wciągnie w swoje fale całą lokalną społeczność.

„Scheda” to najnowsza polska produkcja HBO Max. Mroczna historia o wielkim majątku i trudnych rodzinnych zależnościach zadebiutuje na platformie 22 sierpnia. Pierwszy sezon serialu rysuje hipnotyzujący obraz na pograniczu kryminału, thrillera i psychologicznego dramatu. Z każdą minutą tytułowa scheda nabiera zupełnie innego znaczenia, a rodzinna fortuna okazuje się być jedynie małą częścią spuścizny nestora rodu Mrozów.

Tak jak chciał Johnny. Na pogrzebie zjawiają się wszyscy – przedstawiciele rodziny, wojska i lokalnej sceny politycznej. Jedni są tu z szacunku, inni z obowiązku – jedni mają do spłacenia dług, drudzy liczą na ubicie interesu. Przy akompaniamencie salwy honorowej odchodzi Jan „Johnny” Mróz – były żołnierz marynarki wojennej, nieformalny Król Helu. Znali go wszyscy, ale nikt nie poznał jego sekretów, których długi, ponury cień jeszcze długo będzie się rzucał na życie lokalnej społeczności. Podczas gdy urna zostaje z honorami złożona do grobowca, prochy Johnny’ego czekają w aucie jego córki, przesypane do puszki po kawie. Jak przystało na morskiego wilka, Jan Mróz wróci do wód Bałtyku, gdzie, nie bacząc na przepisy, rozsypią go jego dzieci. Tak jak chciał Johnny. Zgodnie z jego wolą, na grób trafią żółte słoneczniki, na maszty rybackich kutrów wciągnięte zostaną czarne flagi, a przemowa będzie krótka, bo Johnny nie znosił gadulstwa. Komandorski mundur i odznaczenia zawisną w barze Kormoran, gdzie odbędzie się stypa, którą jego córka zorganizuje dokładnie tak, jak zaplanował ojciec. W kościele w pierwszym rzędzie zasiądzie najstarszy syn Paweł i córka Hanka, zabraknie najmłodszego Maćka. Jedyny wyraz sprzeciwu wobec nieobecnego patriarchy może okazać się pozorny. Ręce Johnny’ego będą ciągnąć za sznurki jeszcze długo po jego śmierci, często w sposób niezrozumiały dla żywych. Scheda po Królu Helu to nie tylko ogromny majątek, ale też sieć mrocznych zagadek i emocjonalnych zależności utrwalanych przez lata.

Kto zapełni pusty tron? „Ziemia ma pozostać w jednym kawałku” – zarządził ojciec, kiedy zebrał dzieci, by przekazać im wieść o swojej chorobie i nieuchronnie zbliżającej się śmierci. 16 hektarów działki na wybrzeżu, dom, 4 hektary pola namiotowego i legendarny bar „Kormoran” to spadek, który mógłby rozwiązać problemy całej trójki rodzeństwa Mrozów. Paweł (Grzegorz Damięcki), radny Helu i trener w lokalnym klubie piłkarskim, miał niegdyś zostać zawodnikiem reprezentacji. Życie napisało inny scenariusz i trwale związało jego losy z rodzinnym miastem. Do samego końca pozostał przy ojcu, a jako najstarszy syn rości sobie też prawa do helskiego „tronu”. Realizację jego politycznych marzeń o awansie na stanowisko burmistrza ułatwiłby dostęp do wielkiej działki i środki na budowę Domu Rybaka, który wymarzył sobie patriarcha przed śmiercią. Hance (Magdalena Popławska) niemal udało się wyjechać – jej mąż, badacz morskiego życia – miał objąć posadę na zagranicznym uniwersytecie. Johnny (Jacek Koman) obmyślił jej inny plan. Za sprawą finansowego wsparcia od ojca córka stanęła na czele przedsiębiorstwa, które daje zatrudnienie lokalnym rybakom. Morski biznes okazał się bezlitosny, a firma desperacko potrzebuje kolejnych kutrów i środków na remonty. Obiecany przez ojca spadek ma być kołem ratunkowym dla Hanki i jej pracowników. Maciek (Bartosz Gelner) to najmłodszy syn i wielki nieobecny w rodzie Mrozów – tylko jemu udało się wyjechać. Jako jedyny miał odwagę otwarcie krytykować ojca za życia i nie poczuwał się do odpowiedzialności, by zajmować się nim w czasie postępującej choroby. Czarna owca z niejasnych powodów uchodzi jednak za ulubieńca Johnny’ego, chociaż ten obwieścił pozostałej dwójce, że pominie go w spadku. Turkusowe Porsche, dziewczyna influencerka i zadziorność, niebezpiecznie granicząca z arogancją – Maciek w swoim stylu pojawia się na stypie, doprowadzając do szału starszego brata i uruchamiając ostatnie pokłady wyrozumiałości ze strony siostry. Wygląda na to, że dobrze mu się wiedzie, ale może i najmłodszemu synowi przydałby się kawałek spadkowego tortu?