Od Moniuszki do Sikory. Nowy sezon operowy łączy się z jubileuszami

Dorota Szwarcman
16 września 2025
Kultura

Od Moniuszki do Sikory

„Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie”. „Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie”. Jędrzej Nowicki
Nowy sezon operowy w wielu miejscach w kraju – tak się składa – łączy się z jubileuszami ważnych instytucji.

Opera Narodowa inauguruje jesienne działania prapremierą nowego dzieła „Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie” z muzyką Cezarego Duchnowskiego i librettem Beniamina M. Bukowskiego na motywach książki Grzegorza Piątka. Wyreżyseruje je Barbara Wiśniewska, dekorację stworzyła Natalia Kitamikado, a poprowadzi muzycznie Bassem Akiki. Dzieło z dwiema bohaterkami – polską architektką związaną z przedwojenną awangardą, wzorowaną na postaci Heleny Syrkus (Agata Zubel), oraz amerykańską dziennikarką o prokomunistycznych sympatiach (Joanna Freszel) – jest swoistym kolażem dokumentów, przemówień i wypowiedzi z udziałem orkiestry, chóru i elektroniki. To opowieść o odbudowie miasta, którą rozpoczęto 80 lat temu, ale w tym gmachu wiąże się ona również z 60-leciem jego rekonstrukcji (połączonej z rozbudową). Jednak wykonają ją artyści zewnętrzni, łącznie z orkiestrą Sinfonia Varsovia, która była jednym z podmiotów zamawiających i wraz z teatrem jest koproducentką wydarzenia. Odbędzie się pięć spektakli.

Inaczej świętuje Opera Wrocławska, bo też to i inny jubileusz: 80-lecie powstania polskiej sceny operowej w tym miejscu, w zabytkowym gmachu zaprojektowanym przez Carla Ferdinanda Langhansa, zachowanym z dawnego Breslau. Pierwszym spektaklem wystawionym tu po wojnie była „Halka” Stanisława Moniuszki; rocznicowy hołd to równie sztandarowy „Straszny dwór” tegoż kompozytora. Reżyseruje go Bruno Berger-Gorski, a w spektaklu znajdą się nawiązania do owych niełatwych lat powojennych. W rolach głównych wystąpią młodzi zdolni śpiewacy, partię Stefana wykona Piotr Buszewski, a Zbigniewa – Paweł Horodyski. W listopadzie z kolei pojawi się na tej scenie „Salome” Richarda Straussa w inscenizacji Mariusza Trelińskiego i Borisa Kudlički; będzie to przeniesienie spektaklu z 2016 r.

Polityka 38.2025 (3532) z dnia 16.09.2025; Kultura+; s. 88
Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
