Janusz Wróblewski
12 października 2025
Kultura

Bardzo ciemne emocje

Smarzowski dla „Polityki”: Dla mnie Polska podzielona jest na trzy części. Do prawej strony nie dotrę

Wojciech Smarzowski
Pośrodku są ci, którzy mają wywalone, są niezdecydowani albo zajęci życiem. O ich uwagę chciałbym zawalczyć – mówi reżyser Wojciech Smarzowski, autor „Domu dobrego”.
Agata Turkot (Gośka, żona) i Tomasz Schuchardt (Grzesiek, mąż przemocowiec) w „Domu dobrym"

JANUSZ WRÓBLEWSKI: Oglądając „Dom dobry”, trudno pozbyć się wrażenia, że mężczyźni w naszym kraju to sadyści i psychopaci.
WOJCIECH SMARZOWSKI: Nieprawda. Przemocowych jest mniej niż ślepych. To znaczy niereagujących albo reagujących za słabo. No i siłą rzeczy to narzuciła historia, temat filmu.

Jakie emocje w tobie budziły relacje ofiar przemocy domowej, gdy dokumentowałeś materiał do filmu?
Słuchałem tych historii i często ciężko się było pozbierać. Bo jednak co innego, kiedy czytasz o przemocy w artykule albo w książce, a co innego, kiedy opowiada ci to osoba, na której twarzy widać wszystkie emocje.

Uczestniczyłeś też jako obserwator w terapiach grupowych. Jakie jeszcze wnioski, oprócz tego, że często nie odróżniamy konfliktu od przemocy, wyciągnąłeś z tych lekcji?
Oprócz tych emocji, no bo na tych spotkaniach też ich nie brakowało, to najbardziej została mi więź między ofiarami. To, że utrzymywały kontakt poza ośrodkiem i że pomagały sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zacząłeś pisać „Dom dobry” w pandemii, gdy nagle się okazało, że liczba dramatów rozgrywających się za zamkniętymi drzwiami lawinowo rośnie. Dlaczego to był do tej pory temat tabu w polskiej kulturze?
Pojęcie przemocy ewoluuje. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w „Domu złym” Dziabas, grany przez Mariana Dziędziela, konkretnie przywalił Dziabasowej, granej przez Kingę Preis, no ale kto by to wtedy uznawał za przemoc? Napił się, był zazdrosny i go poniosło.

Pokazujesz trzy mury, z którymi zderzają się ofiary: Kościół, państwo i ludzka obojętność. Który z tych murów jest najgrubszy i najtrudniejszy do skruszenia?
Remis. No dobra, może im bliżej Zakopanego, to mur kościelny jest grubszy.

