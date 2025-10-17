Od 18 do 31 października zatrzymaj się na „Przystanku Śląsk” w sercu Warszawy

„Przystanek Śląsk” to przegląd prezentujący różne oblicza współczesnego Śląska organizowany przez Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego i Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie.

Druga edycja przeglądu w stolicy to dowód, że kultura Górnego Śląska przeżywa dziś swój renesans – lokalna tożsamość pisze własną, współczesną nam historię. Jak zauważa Zbigniew Rokita, jeden z czołowych śląskich pisarzy: „śląskość w swoim wariancie nowoczesnym i bezprzymiotnikowym wyłania się na naszych oczach”. W ramach tegorocznego „Przystanku Śląsk” (18–31 października) na scenie warszawskiego Teatru Studio pojawią się najciekawsze spektakle ze Śląska i Zagłębia. Inicjatywa ma za zadanie „odmieniać Śląsk i Ślązaków przez wszystkie przypadki”, pokazując, że region nie jest jednorodny – balansuje między pamięcią a nowoczesnością, między kopalnią a teatrem. Przegląd pomaga uchwycić te niejednoznaczne relacje i pokazać, że śląskość jest jednocześnie i zakorzeniona, i otwarta.

Jednym z najważniejszych punktów programu jest głośny monodram „Mianujom mie Hanka” – poruszająca opowieść snuta przez Ślązaczkę graną przez Grażynę Bułkę. Spektakl, choć głęboko osadzony w śląskich realiach, jest niezwykle uniwersalny. „Ślązacy nie są jedyną grupą o trudnych doświadczeniach. Każdy z nas został w jakiś sposób okaleczony przez historię czy politykę” – mówi Bułka w rozmowie z Małgorzatą Jęczmyk-Głodkowską. „Przystanek Śląsk” jest nie tylko artystycznym wydarzeniem, ale też przestrzenią spotkania – między centrum a peryferiami; między językami; między przeszłością, współczesnością i przyszłością. Teatr Śląski od lat pełni rolę ambasadora kultury regionu – eksploruje lokalne tematy, promuje język śląski i buduje tożsamość mieszkańców. Oprócz spektakli zaplanowano również spotkanie ze Zbigniewem Rokitą – laureatem Nagrody Literackiej „Nike” za „Kajś. Reportaż o Górnym Śląsku”. Tym razem autor zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Aglo. Banką po śląsku”, kontynuując rozmowę o tym, czym dziś jest Śląsk – nie tylko jako miejsce, lecz także jako sposób myślenia i przeżywania świata. W tegorocznej edycji zaprezentują się zespoły Teatru Śląskiego i Teatru Korez z Katowic, Teatru Zagłębia z Sosnowca oraz Teatru Rozrywki z Chorzowa. Dzięki różnorodności gatunkowej i tematycznej przegląd oferuje bogaty repertuar, przybliżając interesujący wizerunek współczesnego artystycznego Śląska.

Program przeglądu W programie „Przystanku Śląsk” znalazło się siedem spektakli oraz wydarzenia towarzyszące. W Teatrze Studio zobaczymy: 18 i 19 października, Scena Malarnia

„Byk” – monodram na podstawie na wskroś współczesnego tekstu Szczepana Twardocha z brawurową rolą Roberta Talarczyka. Spektakl opowiadający o mężczyźnie-rozbitku w dzisiejszym świecie regularnie prezentowany jest w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Warszawie, w każdym z tych miejsc wywołując inne emocje i skłaniając do refleksji nad kondycją człowieka naszych czasów. 18 października zobaczymy jubileuszowy, 150. pokaz „Byka”. Monodram jest koprodukcją STUDIO teatrgalerii, Fundacji Teatru Śląskiego „Wyspiański”, Teatru Łaźnia Nowa i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

„Mariacka 5” – tragikomedia Teatru Rozrywki w Chorzowie w reżyserii Lecha Majewskiego ze znakomitą Elżbietą Okupską w roli głównej. To napisana w języku śląskim opowieść o życiu na marginesie będąca wyznaniem starej ulicznicy – „świętej prostytutki” z Katowic. Monodram to autentyczna, pełna goryczy i humoru historia kobiety ze Śląska, która z godnością przyznaje się do swojej przeszłości. Język i punkt widzenia postaci czynią z przedstawienia intymny portret niejednoznacznej bohaterki.

„Pokora” – poruszający spektakl Teatru Śląskiego w reżyserii Roberta Talarczyka będący adaptacją głośnej powieści Szczepana Twardocha. To poetycka opowieść o świecie, który się rozpadł i nie narodził na nowo. Głównym bohaterem jest Alois Pokora – „Ślązak bez właściwości” – który prowadzi nas przez krainę słabości, demonów i tęsknoty za sensem. Przedstawienie stawia uniwersalne pytania o tożsamość i nadzieję w obliczu przewalającej się nad głowami bohaterów wielkiej historii.

„Miło cię było zobaczyć” – intymne przedstawienie Teatru Śląskiego oparte na tekście Bartosza Cwalińskiego i reżyserii Stanisława Chludzińskiego, przedstawicieli teatralnego młodego pokolenia. W rolach głównych występują Agnieszka Radzikowska i Michał Żurawski. Pamięć współczesnych czterdziestolatków ściera się z niedopowiedzeniami, a drobne gesty tworzą między bohaterami niewypowiedziane napięcie. To próba zrozumienia, co pozostaje z bliskości, gdy upływający czas czyni ludzi coraz bardziej obcymi. Czy Hania i Wojtek są gotowi na spotkanie po latach?

„Mianujom mie Hanka” – głośny monodram katowickiego Teatru Korez w reżyserii Mirosława Neinerta na podstawie tekstu Alojzego Lyski w mistrzowskim wykonaniu Grażyny Bułki. Spektakl poruszającym językiem mówi o śląskiej historii i bezlitosnym losie, snując opowieść przy akompaniamencie tradycyjnych regionalnych pieśni. Recenzenci podkreślają, że historia Hanki „ściska gardło” szczerością i siłą emocji. Realizacja spektaklu w Teatrze Telewizji była wielkim sukcesem artystycznym i frekwencyjnym – premierowy pokaz obejrzało 460 tys. widzów, co uczyniło go najchętniej oglądaną premierą od maja 2021 r.

„Nikaj” – produkcja Teatru Zagłębia w Sosnowcu na podstawie tekstu Zbigniewa Rokity. Ta z pozoru komediowa opowieść o sąsiedzkiej rywalizacji Śląska i Zagłębia w reżyserii Roberta Talarczyka z przymrużeniem oka rozbraja odwieczne antagonizmy mieszkańców obu stron Brynicy. Na scenie po raz pierwszy w historii zespoły aktorskie Teatru Zagłębia i Teatru Śląskiego łączą siły we wspólnym spektaklu.