Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
17 października 2025
Kultura

Od 18 do 31 października zatrzymaj się na „Przystanku Śląsk” w sercu Warszawy

17 października 2025
. . mat. pr.
„Przystanek Śląsk” to przegląd prezentujący różne oblicza współczesnego Śląska organizowany przez Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego i Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie.

Druga edycja przeglądu w stolicy to dowód, że kultura Górnego Śląska przeżywa dziś swój renesans – lokalna tożsamość pisze własną, współczesną nam historię. Jak zauważa Zbigniew Rokita, jeden z czołowych śląskich pisarzy: „śląskość w swoim wariancie nowoczesnym i bezprzymiotnikowym wyłania się na naszych oczach”.

W ramach tegorocznego „Przystanku Śląsk” (18–31 października) na scenie warszawskiego Teatru Studio pojawią się najciekawsze spektakle ze Śląska i Zagłębia. Inicjatywa ma za zadanie „odmieniać Śląsk i Ślązaków przez wszystkie przypadki”, pokazując, że region nie jest jednorodny – balansuje między pamięcią a nowoczesnością, między kopalnią a teatrem. Przegląd pomaga uchwycić te niejednoznaczne relacje i pokazać, że śląskość jest jednocześnie i zakorzeniona, i otwarta.

.mat. pr..

Jednym z najważniejszych punktów programu jest głośny monodram „Mianujom mie Hanka” – poruszająca opowieść snuta przez Ślązaczkę graną przez Grażynę Bułkę. Spektakl, choć głęboko osadzony w śląskich realiach, jest niezwykle uniwersalny. „Ślązacy nie są jedyną grupą o trudnych doświadczeniach. Każdy z nas został w jakiś sposób okaleczony przez historię czy politykę” – mówi Bułka w rozmowie z Małgorzatą Jęczmyk-Głodkowską.

„Przystanek Śląsk” jest nie tylko artystycznym wydarzeniem, ale też przestrzenią spotkania – między centrum a peryferiami; między językami; między przeszłością, współczesnością i przyszłością.

Teatr Śląski od lat pełni rolę ambasadora kultury regionu – eksploruje lokalne tematy, promuje język śląski i buduje tożsamość mieszkańców. Oprócz spektakli zaplanowano również spotkanie ze Zbigniewem Rokitą – laureatem Nagrody Literackiej „Nike” za „Kajś. Reportaż o Górnym Śląsku”. Tym razem autor zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Aglo. Banką po śląsku”, kontynuując rozmowę o tym, czym dziś jest Śląsk – nie tylko jako miejsce, lecz także jako sposób myślenia i przeżywania świata.

W tegorocznej edycji zaprezentują się zespoły Teatru Śląskiego i Teatru Korez z Katowic, Teatru Zagłębia z Sosnowca oraz Teatru Rozrywki z Chorzowa. Dzięki różnorodności gatunkowej i tematycznej przegląd oferuje bogaty repertuar, przybliżając interesujący wizerunek współczesnego artystycznego Śląska.

.mat. pr..

Program przeglądu

W programie „Przystanku Śląsk” znalazło się siedem spektakli oraz wydarzenia towarzyszące. W Teatrze Studio zobaczymy:

  • 18 i 19 października, Scena Malarnia
    „Byk” – monodram na podstawie na wskroś współczesnego tekstu Szczepana Twardocha z brawurową rolą Roberta Talarczyka. Spektakl opowiadający o mężczyźnie-rozbitku w dzisiejszym świecie regularnie prezentowany jest w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Warszawie, w każdym z tych miejsc wywołując inne emocje i skłaniając do refleksji nad kondycją człowieka naszych czasów. 18 października zobaczymy jubileuszowy, 150. pokaz „Byka”. Monodram jest koprodukcją STUDIO teatrgalerii, Fundacji Teatru Śląskiego „Wyspiański”, Teatru Łaźnia Nowa i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.
  • 21 października, Scena Malarnia
    „Mariacka 5”     – tragikomedia Teatru Rozrywki w Chorzowie w reżyserii Lecha Majewskiego ze znakomitą Elżbietą Okupską w roli głównej. To napisana w języku śląskim opowieść o życiu na marginesie będąca wyznaniem starej ulicznicy – „świętej prostytutki” z Katowic. Monodram to autentyczna, pełna goryczy i humoru historia kobiety ze Śląska, która z godnością przyznaje się do swojej przeszłości. Język i punkt widzenia postaci czynią z przedstawienia intymny portret niejednoznacznej bohaterki.
  • 22 października, Duża Scena
    „Pokora”     – poruszający spektakl Teatru Śląskiego w reżyserii Roberta Talarczyka będący adaptacją głośnej powieści Szczepana Twardocha. To poetycka opowieść o świecie, który się rozpadł i nie narodził na nowo. Głównym bohaterem jest Alois Pokora – „Ślązak bez właściwości” – który prowadzi nas przez krainę słabości, demonów i tęsknoty za sensem. Przedstawienie stawia uniwersalne pytania o tożsamość i nadzieję w obliczu przewalającej się nad głowami bohaterów wielkiej historii.
  • 23 października, Scena Malarnia
    „Miło cię było zobaczyć”     – intymne przedstawienie Teatru Śląskiego oparte na tekście Bartosza Cwalińskiego i reżyserii Stanisława Chludzińskiego, przedstawicieli teatralnego młodego pokolenia. W rolach głównych występują Agnieszka Radzikowska i Michał Żurawski. Pamięć współczesnych czterdziestolatków ściera się z niedopowiedzeniami, a drobne gesty tworzą między bohaterami niewypowiedziane napięcie. To próba zrozumienia, co pozostaje z bliskości, gdy upływający czas czyni ludzi coraz bardziej obcymi. Czy Hania i Wojtek są gotowi na spotkanie po latach?
  • 24 października, Duża Scena
    „Mianujom mie Hanka”     – głośny monodram katowickiego Teatru Korez w reżyserii Mirosława Neinerta na podstawie tekstu Alojzego Lyski w mistrzowskim wykonaniu Grażyny Bułki. Spektakl poruszającym językiem mówi o śląskiej historii i bezlitosnym losie, snując opowieść przy akompaniamencie tradycyjnych regionalnych pieśni. Recenzenci podkreślają, że historia Hanki „ściska gardło” szczerością i siłą emocji. Realizacja spektaklu w Teatrze Telewizji była wielkim sukcesem artystycznym i frekwencyjnym – premierowy pokaz obejrzało 460 tys. widzów, co uczyniło go najchętniej oglądaną premierą od maja 2021 r.
  • 26 października, Duża Scena
    „Nikaj”     – produkcja Teatru Zagłębia w Sosnowcu na podstawie tekstu Zbigniewa Rokity. Ta z pozoru komediowa opowieść o sąsiedzkiej rywalizacji Śląska i Zagłębia w reżyserii Roberta Talarczyka z przymrużeniem oka rozbraja odwieczne antagonizmy mieszkańców obu stron Brynicy. Na scenie po raz pierwszy w historii zespoły aktorskie Teatru Zagłębia i Teatru Śląskiego łączą siły we wspólnym spektaklu.

.mat. pr..

Wieczór zakończy spotkanie ze Zbigniewem Rokitą. Po katowickiej premierze książki „Aglo. Banką po śląsku” autor wyrusza w trasę – przed nim cykl spotkań z czytelnikami, a zatrzyma się też na „Przystanku Śląsk”.

  • 28–31 października, Duża Scena
    „Empuzjon”     – teatralna adaptacja wciągającej powieści Olgi Tokarczuk w reżyserii Roberta Talarczyka. W tej tajemniczej historii młody kuracjusz trafia do sanatorium, które staje się centrum niewyjaśnionych zdarzeń. Jak odnajdzie się wśród pacjentów przekonanych o własnej mądrości, otoczony przez nieznane mu dotąd wrogie siły natury? Spektakl odsłania ukryte lęki i niepokojące tajemnice świata, łącząc realizm z baśniową aurą i refleksją nad kondycją człowieka. „Empuzjon” jest koprodukcją Teatru Śląskiego, STUDIO teatrgalerii i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

Spektakle prezentowane w ramach przeglądu poruszają temat tożsamości, przemian społecznych i kulturalnych regionu, w tym żywych dla Ślązaków zmagań o uznanie języka śląskiego.

Spotkajmy się w sercu Warszawy

„Przystanek Śląsk”, przypomina, że tożsamość regionalna nie jest zamknięta w granicach wytyczonych na mapie – jest ruchem, rozmową i gestem, także tym scenicznym.

Przyjdźcie do Teatru Studio zobaczyć spektakle, poznać twórców i porozmawiać o tym, co dziś znaczy być Ślązakiem. Niech „Przystanek Śląsk” będzie miejscem spotkań i wymiany: poczujcie puls regionu, wejdźcie w świat jego opowieści i razem z nami stwórzcie nowy obraz Śląska.

Bilety na spektakle dostępne są na stronie Teatru Studio.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) mecenasem „Przystanku Śląsk”

„Przystanek Śląsk” odbywa się w ramach długofalowego partnerstwa Teatru Śląskiego z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM). Instytucje wspólnie realizują wiele projektów kulturalnych i edukacyjnych. GZM wspiera również promocję Śląska w kraju, a obecność Teatru Śląskiego w Warszawie jako reprezentanta regionu jest jednym z najciekawszych efektów tej strategii.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2025.

Materiał przygotowany przez Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego.

materiał promocyjny

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Smarzowski dla „Polityki”: Dla mnie Polska podzielona jest na trzy części. Do prawej strony nie dotrę

    Janusz Wróblewski

  2. Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

    Dorota Szwarcman

  3. Szwarcman: Werdykt Konkursu Chopinowskiego zaskoczył. Byli lepsi od zwycięzcy

    Dorota Szwarcman

  4. Bill Sienkiewicz, gigant komiksu i potomek Henryka: Najlepsze pokoje dostawałem dzięki nazwisku

    Jakub Demiańczuk

  5. Od Diane Keaton nie dało się oderwać wzroku. Była poważna i zabawna jak nikt inny

    Jakub Demiańczuk

Czytaj także

null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

Drugi etap zakończył się kwalifikacją trójki Polaków, ale też wieloma kontrowersjami. Nowością na 19. Konkursie Chopinowskim jest to, że zaskakiwani są wszyscy: i publiczność, i jurorzy.

Dorota Szwarcman
14.10.2025
null
Polityka o historii

Prof. Dudek o Kaczyńskim: skąd jego niechęć do Niemiec? Ta jedna podróż mogła mieć znaczenie

Czy Jarosław Kaczyński ma jakieś wyniesione z okresu PRL atawizmy? Gdzie szukać przyczyn antyniemieckiej fobii prezesa?

Marcin Zaremba
14.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Społeczeństwo

Sara, reporterka z Sejmu. Ta historia mogłaby być materiałem na horror

W sądzie, prócz aktu oskarżenia wobec nauczycieli i rodziców, jest też wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich.

Martyna Bunda
13.10.2025
null
Kraj

Sprawa Nord Stream: wyrok albo medal. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda?

Ukrainiec siedzi w polskim areszcie, podejrzewany o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda, z którego pokładu dokonano zamachu? A jeśli był, to czy powinien dostać za to wyrok, czy medal?

Violetta Krasnowska, Paweł Reszka z Kijowa
17.10.2025
null
Kraj

Generałowie z telewizji. Co politycy zabałaganili, oni mają wyprostować i uporządkować

W czasie wojennym rośnie rola generałów, którzy coraz częściej goszczą w mediach. Jak wypadają na tle polityków i innych cywilnych ekspertów?

Marek Świerczyński
14.10.2025
null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama