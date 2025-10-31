Nowe Oświecenie 2025: Polskość pod lupą

Czwarta edycja Festiwalu Nowe Oświecenie, która odbyła się w dniach 18–25 października 2025 roku w „Alternatywach”, ponownie udowodniła, że instytucje kultury mogą być przestrzenią refleksji, dialogu i wspólnoty.

W tym roku organizatorzy zaprosili uczestników do rozmowy nad jednym z najważniejszych pytań współczesności: „Czym jest polskość?”. Polskość w epoce globalizacji

Od początku istnienia festiwal stawia sobie za cel tworzenie przestrzeni do rozmowy o kluczowych sprawach współczesnego człowieka. W czwartej edycji skoncentrowano się na zagadnieniu tożsamości narodowej – jej znaczeniu, granicach i przemianach w globalnym świecie. – „Czym jest polskość?” – odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest ani łatwa, ani prosta – mówił dr Krzysztof Czubaszek, dyrektor Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy”, pomysłodawca i dyrektor programowy festiwalu. – Kolejne wybory pokazują rozłam społeczeństwa na dwa „plemiona”, których zdaje się nic nie łączyć. A jednak to, co nas różni, może stać się początkiem rozmowy, nie przepaścią. – Rozmowa o polskości byłaby niepełna, gdybyśmy nie spojrzeli na nią w kontekście globalizacji. Czy kultura, tradycja i język są dla nas kotwicą, która chroni przed wykorzenieniem, czy balastem, który utrudnia nam nadążanie za światem? – dodaje.

Festiwal idei i spotkań

Przez osiem dni odbyło się blisko 40 wydarzeń – debat, spotkań autorskich, koncertów, spektakli i warsztatów dla dzieci. Publiczność mogła uczestniczyć w nich zarówno na żywo, jak i online, co znacząco poszerzyło grono odbiorców. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się promocja książki „Po co nam kultura?”, podsumowującej poprzednią edycję festiwalu. Publikacja zawiera refleksje wybitnych postaci życia kulturalnego – m.in. Andrzeja Seweryna, Jacka Dukaja, Agaty Buzek, Magdy Umer i Daniela Olbrychskiego – nad kondycją współczesnego świata i znaczeniem kultury w naszym życiu.

Debaty, które poruszają

Jednym z pierwszych punktów programu była debata z udziałem prof. Roberta Gwiazdowskiego, Igora Janke i Julii Krysztofiak-Szopy, prowadzona przez Marcina Piaseckiego. Rozmówcy zastanawiali się, czy polskość jest pomocą czy przeszkodą w rozwoju. Wszyscy zgodzili się, że Polakom żyje się dziś coraz lepiej, a w narodzie tkwi gen ryzyka i przedsiębiorczości, który napędza innowacyjność i ambicję. Największym ograniczeniem – jak podkreślali – pozostaje niski poziom zaufania społecznego, utrudniający współpracę i solidarność obywatelską. W równie pasjonującej dyskusji o genezie polskości, z udziałem prof. Przemysława Urbańczyka i Tomasza Ulanowskiego (moderacja: Dominika Sitnicka), uczestnicy przenieśli się w czasy pierwszych Piastów. Padły zaskakujące ciekawostki historyczne – m.in. o tym, że największy targ niewolników w epoce Piastów odbywał się w… Pradze czeskiej. Rozmowa pokazała, jak wiele wciąż możemy odkrywać o własnych początkach, gdy odważymy się spojrzeć poza mit i kronikarską legendę. Z kolei Adam Zamoyski w rozmowie z Włodzimierzem Kalickim zwrócił uwagę na fluktuującą tożsamość polską – naszą historyczną niepewność między Wschodem a Zachodem. Podkreślił, że Polacy, jako naród i państwo, raz z pasją dążą do bycia częścią Zachodu, częścią Europy, a potem to pragnienie słabnie. Mówił też, że sarmatyzm, z jego dumą i izolacjonizmem, wciąż w nas żyje.

Muzyka, teatr, emocje

Festiwal oficjalnie otworzyli: dr Krzysztof Czubaszek, dyrektor Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” i dyrektor programowy festiwalu, Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów oraz Sylwia Krajewska, radna m.st. Warszawy, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury. Uroczystość uświetnił koncert zespołu Mazowsze pod dyrekcją Jacka Bonieckiego. Artyści zabrali publiczność w muzyczną podróż przez Polskę i Europę, wykonując utwory Tadeusza Sygietyńskiego, słynny „Kujawiak” Henryka Wieniawskiego z tekstem Jana Kiepury, a także pieśni z 27 krajów Unii Europejskiej w ich oryginalnych językach. W kolejnych dniach emocji dostarczył występ „Popylone pienie” Teatru im. S.I. Witkiewicza – poetycka, muzyczna retrospektywa czterech dekad działalności zakopiańskiej sceny. Publiczność zachwycił również koncert zespołu Ørganek, który połączył energię rocka z przesłaniem o wolności i tożsamości. Artystycznym finałem festiwalu stała się „Separatka” w reżyserii Joanny Szczepkowskiej, z udziałem jej i Doroty Landowskiej. Intymny spektakl o dwóch kobietach, które spotkają się przypadkiem w szpitalnej Sali, stał się symboliczną metaforą naszych rozmów o polskości – różnorodnej, niejednoznacznej, a jednak zdolnej do porozumienia.