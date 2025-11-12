Nadchodzi NOWA FALA – konkurs dla młodych twórców z dziedziny malarstwa

Konkurs artystyczny „NOWA FALA. MALARSTWO” to nowa inicjatywa wspierająca rozwój młodych twórców oraz promocję nowego pokolenia polskiego malarstwa współczesnego.

Organizowany przez Seka Art, we współpracy z firmą Dr Irena Eris oraz Hotelem SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, konkurs ma na celu odkrywanie i prezentację najciekawszych osobowości artystycznych poniżej 35. roku życia.

Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace do 28 listopada 2025 roku w jednej z dwóch kategorii:

artystów profesjonalnych – uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych,

– uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych, artystów nieprofesjonalnych – osób tworzących bez formalnego wykształcenia artystycznego, lecz posiadających dorobek twórczy.

Przewodniczącym jury jest Adam Budak, dyrektor krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, a w skład jury wchodzą również:

Piotr Sarzyński – krytyk sztuki i współtwórca Paszportów „Polityki”,

Katarzyna Szwarc – kuratorka konkursu,

Joanna Łodygowska – szefowa Działu Komunikacji marki Dr Irena Eris,

oraz Maja Kitajewska – polska malarka i artystka wizualna.

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, której wernisaż odbędzie się 10 stycznia 2026 roku w Warszawie, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne, pobyty rezydencyjne oraz możliwość indywidualnej prezentacji swoich dzieł w galerii organizatora i w placówkach partnerskich.

21 marca 2026 roku odbędzie się finisaż wystawy wraz z aukcją, na której będzie można wylicytować nagrodzone oraz wyróżnione obrazy.

Konkurs „NOWA FALA. MALARSTWO” to nie tylko okazja do artystycznego debiutu dla twórców, lecz także zaproszenie do udziału w budowaniu przyszłości polskiego malarstwa.

Link do strony konkursu:

https://seka-art.pl/pl