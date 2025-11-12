Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
12 listopada 2025
Kultura

Nadchodzi NOWA FALA – konkurs dla młodych twórców z dziedziny malarstwa

12 listopada 2025
. . mat. pr.
Konkurs artystyczny „NOWA FALA. MALARSTWO” to nowa inicjatywa wspierająca rozwój młodych twórców oraz promocję nowego pokolenia polskiego malarstwa współczesnego.

Organizowany przez Seka Art, we współpracy z firmą Dr Irena Eris oraz Hotelem SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, konkurs ma na celu odkrywanie i prezentację najciekawszych osobowości artystycznych poniżej 35. roku życia.

Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace do 28 listopada 2025 roku w jednej z dwóch kategorii:

  • artystów profesjonalnych – uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych,
  • artystów nieprofesjonalnych – osób tworzących bez formalnego wykształcenia artystycznego, lecz posiadających dorobek twórczy.

Przewodniczącym jury jest Adam Budak, dyrektor krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, a w skład jury wchodzą również:
Piotr Sarzyński – krytyk sztuki i współtwórca Paszportów „Polityki”,
Katarzyna Szwarc – kuratorka konkursu,
Joanna Łodygowska – szefowa Działu Komunikacji marki Dr Irena Eris,
oraz Maja Kitajewska – polska malarka i artystka wizualna.

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, której wernisaż odbędzie się 10 stycznia 2026 roku w Warszawie, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne, pobyty rezydencyjne oraz możliwość indywidualnej prezentacji swoich dzieł w galerii organizatora i w placówkach partnerskich.

21 marca 2026 roku odbędzie się finisaż wystawy wraz z aukcją, na której będzie można wylicytować nagrodzone oraz wyróżnione obrazy.

Konkurs „NOWA FALA. MALARSTWO” to nie tylko okazja do artystycznego debiutu dla twórców, lecz także zaproszenie do udziału w budowaniu przyszłości polskiego malarstwa.

Link do strony konkursu:

https://seka-art.pl/pl

materiał promocyjny

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Recenzja filmu: „Dom dobry”, reż. Wojciech Smarzowski

    Janusz Wróblewski

  2. Katastrofa „Heweliusza” wciąż rodzi pytania. Skojarzeń ze Smoleńskiem nie sposób uniknąć

    Aneta Kyzioł

  3. Kayah dla „Polityki”: Zrobiono ze mnie wariatkę. Cały czas zderzałam się ze ścianą

    Jacek Górecki

  4. Wielkie muzeum w Gizie w końcu otwarte. Poślizg był spektakularny

    Aleksander Świeszewski

  5. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. Sprawdzamy „Heweliusza”. Takich seriali dotąd nie mieliśmy

    Aneta Kyzioł

Czytaj także

null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Szybciej, drożej, modniej. Pokaż mi, co trenujesz, powiem ci, kim jesteś. Sport jako zjawisko klasowe

Sport amatorski to soczewka, w której odbija się hierarchia społeczna. Kto ma szansę żyć i grać w ekstraklasie?

Adrian Burtan
02.11.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Świat

Zohran Mamdani będzie burmistrzem Nowego Jorku. I prawdopodobnie się nie zatrzyma

Zwycięstwo 34-letniego Zohrana Mamdaniego w Nowym Jorku może wywołać pokoleniową rewolucję w Partii Demokratycznej. I zainicjować jej powrót do władzy.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
04.11.2025
null
Polityka o historii

Codzienność królów na Wawelu? Lekko nie było. I wiało. Opowiada Kamil Janicki

Zamek na Wawelu, choć miał emanować majestatem i boskim porządkiem, przez wieki był miejscem, gdzie królowie marzli, rywalizowali o władzę i zmagali się z surowymi warunkami codziennego życia.

Agnieszka Krzemińska
28.10.2025
null
Rynek

Rekin deweloperki w areszcie. Michał Sapota snuł niestworzone wizje, tysiące ludzi zostało na lodzie

Michał Sapota chciał być największym deweloperem w Polsce. Ale w złotych dla tej branży czasach jego spółce grozi upadłość, a on sam trafił do aresztu, zostawiając na lodzie tysiące poszkodowanych. Jedna z wynajętych przez Sapotę kancelarii należy do obecnych posłów PiS Pawła Jabłońskiego i Krzysztofa Szczuckiego.

Marcin Piątek
28.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
Pokaż więcej
Reklama