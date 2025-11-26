Cztery wystawy, cztery kierunki. CSW Łaźnia bada relacje sztuki ze światem.

Od sensualnych instalacji Bogny Burskiej, przez feministyczno-technologiczną krytykę Doroty Walentynowicz i Patricii J. Reis, po poruszające narracje wojenne Hanny Shumskiej i międzynarodowy projekt „Przez dziurkę od klucza” w Holandii.

Gdańska instytucja proponuje cztery wystawy z których każda mierzy się z innym współczesnym tematem: relacjami, technologią, prywatnością, doświadczeniem wojny. Jak podkreśla Marta Kołacz, dyrektorka CSW Łaźnia, instytucja buduje swoje działania w oparciu o cztery uzupełniające się wektory: międzynarodowość, lokalność, wspieranie młodych artystów oraz mobilność. Poszczególne obszary przenikają się i wzmacniają, tworząc szerokie pole działania – od ekspozycji zakorzenionych w Gdańsku po projekty rozwijane w sieci europejskich instytucji. – Nasze cztery wystawy – w dwóch miastach i trzech lokalizacjach – badają obszary, w których dziś konstytuują się społeczne normy: praktyki komunikacyjne, sposoby przedstawiania kobiecego ciała, wizualne relacje wojny oraz nowe definicje prywatności w kulturze totalnej widzialności – podsumowuje. Bogna Burska – „Oddychaj” CSW ŁAŹNIA 2 | Nowy Port, ul. Strajku Dokerów 5

26.09.2025 – 01.03.2026

Kuratorka: Jolanta Woszczenko

Więcej informacji: TUTAJ Oddział Łaźni w Nowym Porcie staje się przestrzenią, gdzie ciało, woda i komunikacja łączą się w opowieści o relacjach i środowisku. Wystawa Bogny Burskiej, uznanej artystki, która w przyszłym roku reprezentować będzie Polskę na Biennale Sztuki w Wenecji, to wielowątkowa medytacja nad językiem, cielesnością i ekologią. „Oddychaj” eksploruje płynność granic między człowiekiem a naturą. Multimedialne instalacje, filmy i obrazy przyglądają się wodzie jako metaforze życia i zmiany, a także jako przestrzeni spotkania między osobami słyszącymi i Głuchymi. W prezentowanych na wystawie pracach Burska pokazuje, że sztuka może tworzyć wspólną przestrzeń — nawet wtedy, gdy nie dzielimy tych samych języków czy form komunikacji. To opowieść o tym, jak się porozumiewamy i jak postrzegamy siebie nawzajem — zwłaszcza wtedy, gdy różnimy się ciałem, sposobem mówienia czy funkcjonowania. Przy pracy nad projektem udział biorą m.in. Daniel Kotowski – artysta i performer, oraz zespół naukowców z Instytutu Oceanologii PAN.

Dorota Walentynowicz & Patricia J. Reis – „Sensoryczne mechanizmy” CSW ŁAŹNIA 1 | Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1

14.11.2025 – 15.02.2026

Kuratorka: Jolanta Woszczenko | Koordynacja: Oriana Radziuk Wystawa demontuje obrazy kobiet obecne w teatrze, telewizji i mediach cyfrowych. Nie jest to jednak wystawa o spektaklu, lecz o jego demontażu – o ujawnianiu jego struktury i ukrytych mechanizmów. W ten sposób Dorota Walentynowicz i Patricia J. Reis pozwalają na nowo odczytać historię mediów i technologii z feministycznej perspektywy wizualności. Ich prace, sytuujące się na styku sztuki, nauki i feminizmu, odsłaniają zarówno politykę, jak i przyjemność technologii, proponując zmysłowe doświadczenie, w którym dotyk i afekt stają się świadomą przeciwwagą dla dominacji wzroku. „Sensorycznym mechanizmom” towarzyszy „Za miękkie, aby zobaczyć”, czyli przestrzeń, w której wzrok ustępuje miejsca dotykowi, ruchowi i zmysłowej eksploracji. W ten sposób ŁAŹNIA otwiera się na odbiorców w każdym wieku i o różnej wrażliwości. Więcej informacji: TUTAJ

Hanna Shumska – „Pomiędzy (nie)wyobrażalnym a rzeczywistym”



CSW ŁAŹNIA 1 | Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1

05.12.2025 – 15.02.2026

Kuratorki: Oriana Radziuk, Katarzyna Serkowska Wystawa jest efektem kilkuletnich badań nad reprezentacją doświadczeń wojennych w Ukrainie oraz innych współczesnych konfliktów, obecnych w świadomości zbiorowej głównie poprzez narracje medialne. Stanowi też część procesu doktorskiego artystki zrealizowanego na gdańskiej ASP. Shumska, świadomie operując na pograniczu dokumentu i fikcji, zestawia obrazy z mediów z osobistymi mikrohistoriami, a estetykę post-internetową z tradycją historii sztuki. Tak skonstruowana intermedialna narracja nie daje prostych odpowiedzi, lecz uruchamia proces świadomego patrzenia na współczesną historię.