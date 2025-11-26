Przejdź do treści
26 listopada 2025
Kultura

Cztery wystawy, cztery kierunki. CSW Łaźnia bada relacje sztuki ze światem.

26 listopada 2025
Bogna Burska, wystawa ODDYCHAJ Bogna Burska, wystawa ODDYCHAJ mat. pr.
Od sensualnych instalacji Bogny Burskiej, przez feministyczno-technologiczną krytykę Doroty Walentynowicz i Patricii J. Reis, po poruszające narracje wojenne Hanny Shumskiej i międzynarodowy projekt „Przez dziurkę od klucza” w Holandii.

Gdańska instytucja proponuje cztery wystawy z których każda mierzy się z innym współczesnym tematem: relacjami, technologią, prywatnością, doświadczeniem wojny.

Jak podkreśla Marta Kołacz, dyrektorka CSW Łaźnia, instytucja buduje swoje działania w oparciu o cztery uzupełniające się wektory: międzynarodowość, lokalność, wspieranie młodych artystów oraz mobilność. Poszczególne obszary przenikają się i wzmacniają, tworząc szerokie pole działania – od ekspozycji zakorzenionych w Gdańsku po projekty rozwijane w sieci europejskich instytucji.

– Nasze cztery wystawy – w dwóch miastach i trzech lokalizacjach – badają obszary, w których dziś konstytuują się społeczne normy: praktyki komunikacyjne, sposoby przedstawiania kobiecego ciała, wizualne relacje wojny oraz nowe definicje prywatności w kulturze totalnej widzialności – podsumowuje.

Bogna Burska – „Oddychaj”

CSW ŁAŹNIA 2 | Nowy Port, ul. Strajku Dokerów 5
26.09.2025 – 01.03.2026
Kuratorka: Jolanta Woszczenko
Więcej informacji: TUTAJ

Oddział Łaźni w Nowym Porcie staje się przestrzenią, gdzie ciało, woda i komunikacja łączą się w opowieści o relacjach i środowisku. Wystawa Bogny Burskiej, uznanej artystki, która w przyszłym roku reprezentować będzie Polskę na Biennale Sztuki w Wenecji, to wielowątkowa medytacja nad językiem, cielesnością i ekologią. „Oddychaj” eksploruje płynność granic między człowiekiem a naturą. Multimedialne instalacje, filmy i obrazy przyglądają się wodzie jako metaforze życia i zmiany, a także jako przestrzeni spotkania między osobami słyszącymi i Głuchymi. W prezentowanych na wystawie pracach Burska pokazuje, że sztuka może tworzyć wspólną przestrzeń — nawet wtedy, gdy nie dzielimy tych samych języków czy form komunikacji. To opowieść o tym, jak się porozumiewamy i jak postrzegamy siebie nawzajem — zwłaszcza wtedy, gdy różnimy się ciałem, sposobem mówienia czy funkcjonowania. Przy pracy nad projektem udział biorą m.in. Daniel Kotowski – artysta i performer, oraz zespół naukowców z Instytutu Oceanologii PAN.

Dorota Walentynowicz, “Chórki” (“Chorus girls”) video stills, 2025, fot. dzięki uprzejmości artystkimat. pr.Dorota Walentynowicz, “Chórki” (“Chorus girls”) video stills, 2025, fot. dzięki uprzejmości artystki

Dorota Walentynowicz & Patricia J. Reis – „Sensoryczne mechanizmy”

CSW ŁAŹNIA 1 | Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1
14.11.2025 – 15.02.2026
Kuratorka: Jolanta Woszczenko | Koordynacja: Oriana Radziuk

Wystawa demontuje obrazy kobiet obecne w teatrze, telewizji i mediach cyfrowych. Nie jest to jednak wystawa o spektaklu, lecz o jego demontażu – o ujawnianiu jego struktury i ukrytych mechanizmów. W ten sposób Dorota Walentynowicz i Patricia J. Reis pozwalają na nowo odczytać historię mediów i technologii z feministycznej perspektywy wizualności. Ich prace, sytuujące się na styku sztuki, nauki i feminizmu, odsłaniają zarówno politykę, jak i przyjemność technologii, proponując zmysłowe doświadczenie, w którym dotyk i afekt stają się świadomą przeciwwagą dla dominacji wzroku. „Sensorycznym mechanizmom” towarzyszy „Za miękkie, aby zobaczyć”, czyli przestrzeń, w której wzrok ustępuje miejsca dotykowi, ruchowi i zmysłowej eksploracji. W ten sposób ŁAŹNIA otwiera się na odbiorców w każdym wieku i o różnej wrażliwości.

Więcej informacji: TUTAJ

Patricia J.Reis, “Skóra pod skórą”, instalacja interaktywna, 2016-2025, fot. dzięki uprzejmości artystkimat. pr.Patricia J.Reis, “Skóra pod skórą”, instalacja interaktywna, 2016-2025, fot. dzięki uprzejmości artystki

Hanna Shumska – „Pomiędzy (nie)wyobrażalnym a rzeczywistym”

CSW ŁAŹNIA 1 | Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1
05.12.2025 – 15.02.2026
Kuratorki: Oriana Radziuk, Katarzyna Serkowska

Wystawa jest efektem kilkuletnich badań nad reprezentacją doświadczeń wojennych w Ukrainie oraz innych współczesnych konfliktów, obecnych w świadomości zbiorowej głównie poprzez narracje medialne. Stanowi też część procesu doktorskiego artystki zrealizowanego na gdańskiej ASP. Shumska, świadomie operując na pograniczu dokumentu i fikcji, zestawia obrazy z mediów z osobistymi mikrohistoriami, a estetykę post-internetową z tradycją historii sztuki. Tak skonstruowana intermedialna narracja nie daje prostych odpowiedzi, lecz uruchamia proces świadomego patrzenia na współczesną historię.

Hanna Shumska, ON/OFF THE WAR, fragment projektu, 2023. Fot. własność autorkimat. pr.Hanna Shumska, ON/OFF THE WAR, fragment projektu, 2023. Fot. własność autorki

„Przez dziurkę od klucza”

Het Archief / Art Space, Rotterdam
6 grudnia 2025 – 4 stycznia 2026
Kuratorki: Megan Hoetger, Jolanta Woszczenko, Weronika Zielińska

Wystawa podejmuje temat prywatności i intymności w dobie nadzoru i cyfrowego podglądu. Prezentowane prace piętnaściorga artystek i artystów, stworzone w ciągu minionych 25 lat, tworzą mozaikę doświadczeń. Pokaz w Rotterdamie stanowi poszerzoną kontynuację kuratorskiej prezentacji, zrealizowanej przez Jolantę Woszczenko w ŁAŹNI. Tytułowe „Przez dziurkę od klucza” było używane przez prof. Witosława Czerwonkę i prof. Wojciecha Zamiarę oraz ich studentów w pracowni intermedialnej na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na wystawie w CSW znalazły się realizacje artystów związanych z tą pracownią. Wybrane prace z tamtej odsłony zostaną w Het Archief / Art Space połączone z dziełami, zakorzenionymi w migracyjnych diasporach wyłaniających się między Niderlandami, Polską a innymi częściami Europy.

Cztery wystawy – jeden organizm

Program w obu lokalizacjach ŁAŹNI (na Dolnym Mieście i w Nowym Porcie) oraz wystawa w Holandii tworzy spójną ramę, w której lokalne doświadczenia łączą się z globalnym obiegiem sztuki, a także między praktyką twórczą a życiem wspólnoty.

Jak zaznacza Marta Kołacz: – W sytuacji, w której skala produkcji wizualnej wyprzedza nasze możliwości interpretacyjne, instytucje sztuki muszą dziś kształtować troskliwą, ale zarazem wymagającą przestrzeń refleksji, zanim ramy zbiorowej wyobraźni zostaną zdominowane przez logikę algorytmów, afekty polityczne i akumulujące się kryzysy. Ten program jest więc próbą stworzenia warunków do uważnego myślenia.

CSW ŁAŹNIA – Centrum Sztuki Współczesnej w Gdańsku

www.laznia.pl

Materiał przygotowany przez CSW Łaźnia.

