Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
4 grudnia 2025
Kultura

Architektura w najlepszym wydaniu. Nowości wydawnicze NIAiU

4 grudnia 2025
. . Tomasz Kubaczyk/NIAiU / mat. pr.
W wydawnictwach NIAiU architektura odsłania swoje najbardziej fascynujące oblicza. To książki, które inspirują do uważniejszego patrzenia na świat i głębszego myślenia o przestrzeni, w której żyjemy.

Marzenia o nowoczesności, polski design lat 70., modernizm, polityka mieszkaniowa i filozofia projektowania – polecamy tytuły idealne na prezent dla miłośników architektury i designu, dla ciekawych świata, dla wielbicieli pięknych albumów i dla tych, którzy szukają intelektualnych wyzwań.

Myśliciele dla Architektów

Czego filozofia może nauczyć architektów i urbanistów? Jak pomaga zrozumieć przestrzeni? Odpowiedzi przynosi seria Myśliciele dla Architektów – przewodnik po ideach kluczowych filozofów, przedstawionych z perspektywy architektury i urbanistyki.

Książki z serii pokazują, jak myśl humanistyczna wpływa na teorię i praktykę projektowania. Objaśniają najważniejsze pojęcia, omawiają kluczowe teksty i ułatwiają sięgnięcie po kolejne lektury. To publikacje, które wypełniają lukę na rynku wydawniczym między filozofią a współczesnym myśleniem o architekturze. Stanowią też punkt wyjścia do zmiany myślenia o przestrzeni.

Seria polecana jest studentom architektury i kierunków pokrewnych, a także wszystkim zainteresowanym architekturą i urbanistyką.

Dotąd ukazały się cztery tomy, omawiające kolejno myśli Heideggera, Lefebvra, Derridy oraz Merleau-Ponty’ego. Ostatni premierę miał w listopadzie 2025 roku.

.Tomasz Kubaczyk/NIAiU/mat. pr..

Filozofia francuskiego fenomenologa, Merleau-Ponty’ego, koncentruje się na przeżywaniu własnego ciała w świecie. Relacja pomiędzy percepcją, ciałem a eksplorowaniem otaczającej nas rzeczywistości inspirowała takich architektów, jak Steven Holl i Peter Zumthor. Projektowanie jest w końcu projektowaniem doświadczenia przestrzeni – przeżywanych właściwości światła, dźwięku, temperatury, materialności i atmosfery miejsca.

Co więcej, otaczające nas przedmioty, budynki i krajobrazy są w istocie częścią tego, kim jesteśmy jako ludzie. Nie istniejemy przecież jako samowystarczalne jaźnie. Myśl Merleau-Ponty’ego może inspirować do refleksji nad naszym wkładem w świat i poświęcenia uwagi sposobom, w jakich funkcjonujemy w przestrzeni.

Nowhere

Now Here (tu i teraz), a jednak Nowhere (nigdzie). Niby jesteśmy tutaj, niby żyjemy w tej właśnie chwili, ale tak naprawdę nie ma nas nigdzie. I nie będzie – pisze autor w książce.

Opowieść o osiedlu Heygate, które w latach 70. XX wieku miało być nowoczesną odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe południowego Londynu. Kompleks oddano do użytku w 1974 roku i zaprojektowano w duchu modernistycznym. Z czasem – na fali krytyki urbanistyki późnego modernizmu – został uznany za porażkę społeczną i architektoniczną. Książka prezentuje historię jego powstania, społecznej degradacji, polityki mieszkaniowej kolejnych brytyjskich rządów oraz ostatecznego wyburzenia.

.Tomasz Kubaczyk/NIAiU/mat. pr..

Na tle zdjęć z 2012 roku przedstawiających opustoszałe osiedle Krzysztof Koszewski snuje refleksje o utopijnej wizji modernizmu, siłach rynku oraz o nostalgii, która estetyzuje ruiny i wypiera z pamięci losy mieszkańców. Krytykuje dominujące narracje urbanistyczne, które sprowadzają społeczne problemy do błędów projektowych, często ignorując uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i kulturowe. Podważa także romantyczne postrzeganie ruiny jako symbolu piękna i trwałości, sugerując, że ruiny takie jak Heygate są efektem świadomej destrukcji, nie naturalnego upływu czasu.

Hotel twoich snów. Architektura hotelowa wielkomiejskiej Polski doby Edwarda Gierka

Nowość wydawnicza Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki opowiada o luksusowych hotelach projektowanych w latach 70., przybliża ich estetykę, funkcje oraz znaczenie w kulturowym krajobrazie późnego PRL-u. Katalog towarzyszy wystawie, którą można było oglądać od września do listopada 2025 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

W latach 70. w Polsce zaczęto projektować nowoczesne hotele w kooperacji z firmami z Zachodu. Miały być wyrazem luksusu i wzrostu gospodarczego ludowego państwa, a także wpisywać się w rozbudzone oczekiwania konsumpcyjne społeczeństwa. W największych polskich miastach pojawiły się imponujące budynki, wpisujące się w nurt późnego, powojennego modernizmu oraz brutalizmu. Nastawione na obsługę między innymi zagranicznych gości, uchylały żelazną kurtynę, za którą czekały cocktail bary, odkryte baseny, kluby nocne i biznesmeni. Jednocześnie hotelom przydzielono oczywiste zadanie ekonomiczne – jako kury znoszące złote jajka miały kumulować kapitał dewizowy.

.Tomasz Kubaczyk/NIAiU/mat. pr..

Publikacja pokazuje obiekty z wystawy: współczesne i archiwalne fotografie, PRL-owskie hotelowe gadżety, plany projektowe budynków, pocztówki, a także menu restauracji serwujących francuskie befsztyki Chateaubriand, kotlety baranie, lody z ananasem, pepsi i toniki. Wzbogacona jest również obszernymi esejami, poruszającymi szereg zagadnień związanych z gierkowską architekturą hotelową. Czytelnik może dowiedzieć się z niej więcej nie tylko o projektach i niuansach związanych z realizacją inwestycji, ale również o wystroju wnętrz, hotelowej gastronomii, przeróżnych anegdotach i miejskich legendach, popkulturze i półświatku. Książka jest dwujęzyczna, polsko-angielska.

Więcej o książkach Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki: www.niaiu.pl/wydawnictwa/

Materiał przygotowany przez Nardowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

materiał promocyjny

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Łowca jeleni” wraca do kin. Nadal robi wrażenie

    Jakub Demiańczuk

  2. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Termopile polskie” to była TA premiera Klaty

    Aneta Kyzioł

  3. Recenzja filmu: „Norymberga”, reż. James Vanderbilt

    Janusz Wróblewski

  4. Fortuna z Popiołów. Sto lat temu zmarł Stefan Żeromski. Dlaczego o nim nie pamiętamy?

    Kinga Strzelecka-Pilch

  5. „Hitler ruszał się jak Mick Jagger”. Gwiazdy rocka miały pociąg do swastyki. Nawet Lennon salutował

    Bartek Chaciński

Czytaj także

null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Rynek

Skarby w elektrośmieciach. Powinny opuścić nasze domy. To dziś surowiec strategiczny

Polacy trzymają w domach blisko pół miliona ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. A to kopalnia cennych surowców, na które czekają miejscy górnicy.

Adam Grzeszak
24.11.2025
null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Kraj

PiS w defensywie. Rozmawiamy z politykami partii Kaczyńskiego. Oto co wynika z ich opowieści

To był dziwny rok dla PiS. Zaczął się od rozterek, czy Karol Nawrocki da sobie radę w kampanii prezydenckiej. Potem była euforia i nadzieja, że po zdobyciu Pałacu powrót do władzy jest tuż za rogiem. Aż przyszła jesienna chandra.

Wojciech Szacki
27.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
Reklama