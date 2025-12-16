PWM w ruchu. Pociąg Wypełniony Muzyką

Wsiądź do najbardziej muzycznego pociągu w Polsce! 21 grudnia 2025 ze stacji Kraków Główny odjedzie jubileuszowy Pociąg Wypełniony Muzyką. Na pokład zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne, które w tym roku świętuje 80-lecie swojej działalności.

W przedświąteczną niedzielę (21 grudnia) przez Polskę przejedzie Pociąg Wypełniony Muzyką, stanowiąc ukoronowanie tegorocznego jubileuszu 80-lecia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Na pasażerów żółtego pociągu czeka moc atrakcji – ich podróż umili najlepsza polska muzyka w wykonaniu znakomitych artystów, a także spotkania oraz rozmowy z autorami i kompozytorami związanymi z Oficyną. Wagony wybitnych polskich kompozytorów Blisko dziewięciogodzinna podróż przybliży uczestnikom działalność jednej z najważniejszych instytucji kultury w kraju. W skład pociągu wejdzie sześć wagonów nazwanych na cześć wybitnych polskich kompozytorów, takich jak Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski, Karol Szymanowski, Grażyna Bacewicz, Witold Lutosławski i Wojciech Kilar. Każdy wagon będzie oferował inne atrakcje związane z działalnością PWM. Będzie można m.in. posłuchać muzyki na żywo, spotkać się z autorami i kompozytorami, poznać proces wydawniczy czy zjeść pyszności inspirowane muzyką przygotowane przez Mateusza Gesslera. Współczesny jazz i XV-wieczna polifonia na finał w Gdańsku Zwieńczeniem akcji będzie koncert finałowy LAETA MUNDUS, który odbędzie się w niedzielę wieczorem w Centrum św. Jana w Gdańsku. Spektakularny projekt wirtuoza skrzypiec Adama Bałdycha i wybitnej znawczyni muzyki dawnej Agnieszki Budzińskiej-Bennett z udziałem szwajcarskiej formacji Ensemble Peregrina oraz klarnecisty Michała Górczyńskiego splata ze sobą dwa – z pozoru niemożliwe do pogodzenia – światy: współczesny jazz i XV-wieczną polifonię, tworząc swoistą harmonię sfer. Jedyny taki! Żółty pociąg Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Muzyczny pociąg relacji Kraków – Gdańsk wyruszy w podróż rano tuż po godzinie 8.00 ze stacji Kraków Główny. Po drodze do Trójmiasta zatrzyma się na czterech stacjach: Łódź Widzew (12.00), Warszawa Centralna (13.50), Malbork (17.00) oraz Gdańsk Główny (17.40), gdzie zakończy swój bieg. Na każdej stacji formacja Motion Trio zaprezentuje autorskie interpretacje dzieł Wojciecha Kilara, Grażyny Bacewicz, Fryderyka Chopina, Henryka Mikołaja Góreckiego i Witolda Lutosławskiego. To jednak nie wszystko! Podczas postojów wystąpi także zespół trąbek barokowych Tubicinatores Gedanenses, który wykona historyczne intrady, fanfary, marsze i chorały bożonarodzeniowe. Będzie to nie lada atrakcja nie tylko dla pasażerów Pociągu Wypełnionego Muzyką, ale także wszystkich osób czekających na peronach.

Chopin, Wieniawski, Szymanowski, Bacewicz, Lutosławski… wagony pełne dźwięków W trakcie przejazdu między poszczególnymi miastami nie zabraknie rozrywek dla pasażerek i pasażerów. Każdy z sześciu wagonów noszących nazwiska słynnych kompozytorów zaoferuje inne atrakcje. W bezprzedziałowym wagonie Chopin znajdzie się strefa relaksu połączona z czytelnią i strefą odsłuchową. Podróżni będą mogli sięgnąć po książki zarówno w formacie analogowym (papier), jak i w wersji cyfrowej (ebook), a także posłuchać podcastów, audiobooków, słuchowisk i albumów muzycznych sygnowanych marką ANAKLASIS. W wagonie restauracyjnym Wieniawski odbędzie się pokaz kulinarny Mateusza Gesslera połączony z degustacją dań zainspirowanych muzyką. Z kolei wagon konferencyjny Szymanowski będzie stanowił przestrzeń wymiany myśli, przekazywania muzycznych doświadczeń, a także spotkań i rozmów z autorami w Strefie Ruchu, której gospodarzami będą publicyści dwutygodnika „Ruch Muzyczny”, najstarszego i najważniejszego czasopisma muzycznego w Polsce. W Pociągu Wypełnionym Muzyką nie może zabraknąć muzyki na żywo – zabrzmi ona w bezprzedziałowym wagonie Lutosławski, w którym, niczym na mobilnej estradzie, wystąpią znakomite zespoły: Kwartet Śląski, Royal String Quartet, proModern, wyjątkowe duety: Joanna Freszel i Bartłomiej Kominek (sopran i fortepian), Agata Szymczewska i Wojciech Szymczewski (skrzypce i fortepian), Bartłomiej Duś i Magdalena Duś (saksofon i fortepian), a także wspaniali soliści: Adam Strug (śpiew), Maciej Frąckiewicz (akordeon), Ania Karpowicz (flet) i Mateusz Kowalski (gitara). W wypełnionym dźwiękami wagonie będzie można wysłuchać reinterpretacji twórczości kompozytorów polskich w ujęciu zespołu Skalpel oraz miksowanych na żywo setów DJ-skich autorstwa radiowego duetu HCH.

W przedziałowym wagonie Bacewicz przyjrzymy się pracy dziennikarzy Programu Drugiego Polskiego Radia od kulis. Ze specjalnie na tę okoliczność przygotowanego studia Radiowej Dwójki będą oni nadawać relacje z przejazdu, przeprowadzać rozmowy z kompozytorami i autorami oraz zaproszonymi do przejazdu wykonawcami. Podróż żółtym pociągiem PWM będzie także wyjątkową okazją, by – dzięki ekspertom pracującym w Wydawnictwie – dowiedzieć się, na czym polega proces wydawniczy, jak wygląda obróbka cyfrowa nut i fotografii oraz edycja partytury. W pozostałych przedziałach na podróżnych będą czekać kolejne atrakcje: fotobudka, która umożliwi utrwalenie tej wyjątkowej podróży na zdjęciach analogowych, urządzenie mash machine, pomagające poznać sztukę aranżacji muzycznej w praktyce, czy Muzyczna Poczta PWM, dzięki której poczujemy magię zbliżających się świąt i związanej z nimi tradycji wysyłania okolicznościowych kartek i widokówek z życzeniami do najbliższych. Warto również zajrzeć do przedziału sygnowanego marką ANAKLASIS, w którym PWM zaprezentuje szeroki wachlarz albumów muzycznych wytwórni, bo podróż żółtym pociągiem to także okazja, by zapoznać się z bogatą ofertą publikacji Oficyny i skorzystać z wyjątkowych – bo sięgających 80% – urodzinowych rabatów.

Między tym, co dawne, a nowoczesnością. Finałowy koncert w Gdańsku Zwieńczeniem muzycznej podróży z Polskim Wydawnictwem Muzycznym będzie finałowy koncert LAETA MUNDUS. Na jednej scenie wystąpią: Adam Bałdych (skrzypce renesansowe) i Michał Górczyński (klarnet kontrabasowy) oraz Ensemble Peregrina w składzie: Agnieszka Budzińska-Bennett (śpiew i harfa), Hanna Järveläinen (śpiew), Eve Kopli (śpiew) i Karin Weston (śpiew). Punktualnie o godzinie 20.00 w Centrum św. Jana zabrzmią dzieła utrwalone na pożółkłych kartach rękopisu Kras52, dokumentującego niezwykły repertuar datowany na późne średniowiecze i wczesny renesans. Utwory te stanowiły punkt wyjścia dla eksperymentu łączącego to, co dawne – niezwykłe brzmienie skrzypiec renesansowych i charakter średniowiecznej wokalnej polifonii – z tym, co nowoczesne: nieskrępowane, wirtuozowskie improwizacje i magnetyzująca barwa klarnetu kontrabasowego. Koncert będzie transmitowany na antenie Programu Drugiego Polskiego Radia, a retransmisja została zaplanowana na antenie TVP Kultura na początek stycznia 2026 roku. Pakiety obejmujące podwójne bilety na przejazd pociągiem specjalnym, koncert oraz zakwaterowanie w Gdańsku można wygrać w konkursach m.in. w mediach społecznościowych PWM oraz w „Poranku Dwójki” i audycji „Wybieram Dwójkę” na antenie Programu Drugiego Polskiego Radia. Szczegółowe informacje o tym, jak zdobyć bilety na przejazd, oraz regulamin uczestnictwa w wydarzeniu PWM w ruchu dostępne są na stronie pwmwruchu.pl. Zachęcamy do obserwowania PWM: na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, X).