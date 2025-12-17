Konkurs Nowa Fala. Malarstwo. Rekordowa ilość zgłoszeń i piętnaście wyróżnionych osobowości

Rekordowa, bo liczba 1391 zgłoszeń oraz niezwykle wysoki poziom nadesłanych prac sprawiły, że pierwsza edycja ogólnopolskiego Konkursu „NOWA FALA. MALARSTWO” zapisuje się jako jedno z najważniejszych wydarzeń na scenie artystycznej w Polsce.

Jury konkursu, obradujące w składzie: Adam Budak (Przewodniczący Jury), Piotr Sarzyński, Katarzyna Szwarc, Joanna Łodygowska oraz Maja Kitajewska postanowiło wyróżnić trzynaście osób artystycznych w Konkursie dla Artystów Profesjonalnych oraz dwie Artystki w Konkursie Nieprofesjonalnym. Wybrane osoby zostały zakwalifikowane zarówno do wystawy konkursowej, jak i do kolejnego etapu Konkursu, w którym rozstrzygnięte zostaną nagrody główne.

Konkurs „NOWA FALA. MALARSTWO” nie jest konkursem jednego obrazu. Jego ideą jest całościowe spojrzenie na twórczość uczestników – jako na proces, postawę i potencjał artystyczny. Dyskusje tyczą się więc nie tylko poziomu warsztatowego prac, lecz także ich spójności, konsekwencji, dojrzałości artystycznej oraz potencjału dalszego rozwoju. W tym sensie dla wielu młodych twórców staje się realnym impulsem do dalszej pracy, obecności wystawienniczej i profesjonalizacji kariery.

Lista Twórców i Twórczyń zakwalifikowanych do wystawy konkursowej została ogłoszona w kolejności alfabetycznej:

Emil Bucki, Mirela Bukała, Paweł Donhöffner Zięba, Mateusz Drozdowski, Eliza Duda, Małgorzata Korycka, Kornel Leśniak, Gabriela Michalczuk, Katarzyna Olma, Zuzanna Romańska, Ksawery Sajdak, Jakub Sobczyński, Idalia Srzednicka, Cyprian Szablak oraz Anna Maria Zuzela

Organizatorzy podkreślają, że już sam udział w tym etapie Konkursu stanowi znaczące wyróżnienie. Sylwetki finalistów będą sukcesywnie publikowane na Social Mediach galerii SEKA.ART

– "Jesteśmy zafascynowani różnorodnością i odwagą artystyczną nadesłanych prac. To bardzo silny sygnał, że młode malarstwo w Polsce jest niezwykle świadome, wielogłosowe i bezkompromisowe";

"Jest tutaj zarówno nostalgia, jak i dekadencja, poczucie samotności i pragnienie wspólnoty, a także marzenie o wyimaginowanym świecie mitu i ułudy przynależności..." – podkreślają członkowie Jury.

Uroczyste ogłoszenie Laureatów „Nowej Fali” odbędzie się podczas gali finałowej 10 stycznia 2026 roku, połączonej z otwarciem nowej przestrzeni wystawienniczej Galerii SEKA ART w Warszawie. To właśnie wtedy okaże się, które artystyczne osobowości najmocniej zaznaczyły swoją obecność w tegorocznej edycji Konkursu.

Wystawa Konkursowa zakończy się 21.03.2025 finisażem oraz aukcją prac finalistów.

Materiał przygotowany przez Galerię SEKA Art.