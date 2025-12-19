Przejdź do treści
19 grudnia 2025
Kultura

Najpiękniejszy prezent? Chwile, które zostają na zawsze - wybierz bilet na koncert!

19 grudnia 2025
Garbage Garbage mat. pr.

Garbage to jeden z najbardziej charakterystycznych zespołów końca lat 90. Duża w tym zasługa charyzmatycznej wokalistki Shirley Manson, której głos idealnie dopełnia muzyczną mieszankę grupy, łączącą alternatywnego rocka, trip-hop, elektronikę i popową melodyjność. A już 30 maja grupa wystąpi na Letniej Scenie Progresji w Warszawie!

Bilety tutaj.

Tash sultanamat. pr.Tash sultana

Tash Sultana, którzy od ulic Melbourne przeszli drogę na największe sceny świata, gromadząc miliardy streamów, słyną z unikalnych występów, łączących indie, neo-soul, psychodelię i elektronikę, o czym będzie można się przekonać już 18 sierpnia!

Bilety tutaj.

Breaking Benjaminmat. pr.Breaking Benjamin

Breaking Benjamin to jedna z największych marek współczesnego rocka. Amerykanie przebojową mieszanką post-grunge’u, hard rocka i alternatywnego metalu podbili serca milionów słuchaczy na całym świecie, a w czerwcu wystąpią po raz pierwszy w Polsce!
Bilety tutaj.

Sean Paulmat. pr.Sean Paul

Sean Paul, ikona muzyki XXI wieku i artysta, który na stałe zmienił krajobraz światowego popu, wystąpi 20 maja w Warszawie. Autor niezliczonych hitów, zdobywca nagrody GRAMMY i jeden z najważniejszych ambasadorów jamajskiego dancehallu zaprezentuje w stolicy przekrojowy koncert z utworami, które od lat rozgrzewają parkiety na całym świecie.
Bilety tutaj.

Gogo Penguinmat. pr.Gogo Penguin

GoGo Penguin, manchesterskie trio, które unikalnie łączy jazz, muzykę klasyczną i elektronikę, powrócił z nowym albumem “Necessary Fictions”, jednym z najbardziej śmiałych i ekspresyjnych materiałów w ich dorobku. W kwietniu zespół wystąpi na trzech koncertach w Polsce.

Bilety tutaj.

Materiał przygotowany przez Winiary Bookings.

