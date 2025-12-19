Najpiękniejszy prezent? Chwile, które zostają na zawsze - wybierz bilet na koncert!

Garbage to jeden z najbardziej charakterystycznych zespołów końca lat 90. Duża w tym zasługa charyzmatycznej wokalistki Shirley Manson, której głos idealnie dopełnia muzyczną mieszankę grupy, łączącą alternatywnego rocka, trip-hop, elektronikę i popową melodyjność. A już 30 maja grupa wystąpi na Letniej Scenie Progresji w Warszawie! Bilety tutaj.

Tash Sultana, którzy od ulic Melbourne przeszli drogę na największe sceny świata, gromadząc miliardy streamów, słyną z unikalnych występów, łączących indie, neo-soul, psychodelię i elektronikę, o czym będzie można się przekonać już 18 sierpnia!

Breaking Benjamin to jedna z największych marek współczesnego rocka. Amerykanie przebojową mieszanką post-grunge'u, hard rocka i alternatywnego metalu podbili serca milionów słuchaczy na całym świecie, a w czerwcu wystąpią po raz pierwszy w Polsce!

Sean Paul, ikona muzyki XXI wieku i artysta, który na stałe zmienił krajobraz światowego popu, wystąpi 20 maja w Warszawie. Autor niezliczonych hitów, zdobywca nagrody GRAMMY i jeden z najważniejszych ambasadorów jamajskiego dancehallu zaprezentuje w stolicy przekrojowy koncert z utworami, które od lat rozgrzewają parkiety na całym świecie.

