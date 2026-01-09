Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Donnie Darko” wreszcie w polskich kinach. Czekaliśmy ćwierć wieku

To jeden z najdziwniejszych filmów początku stulecia: enigmatyczna, pełna ukrytych znaczeń opowieść o dojrzewaniu w czasach paranoi. Zdaniem reżysera: „Buszujący w zbożu” opowiedziany przez Philipa K. Dicka.

Gdyby zainteresowanie internautów przekładało się automatycznie na kinową frekwencję, „Donnie Darko” mógłby okazać się jednym z największych przebojów roku. Ponad 100 tys. użytkowników serwisu Filmweb kliknęło przy tym tytule ikonkę „chcę obejrzeć”. Dużo, nawet bardzo dużo, jeśli weźmie się pod uwagę, że przy „Odysei” Christophera Nolana – filmie, który bez wątpienia znajdzie się w czołówce boxoffice’owych podsumowań roku – podobną deklarację złożyło niespełna 17 tys. osób.

Trudno te liczby traktować inaczej niż ciekawostkę, lecz mimo wszystko jest ona jakąś miarą ekscytacji, jaką wciąż budzi film Richarda Kelly’ego: być może to najdłużej oczekiwana premiera w Polsce. Na ekrany naszych kin trafia niemal równo ćwierć wieku po amerykańskim debiucie na festiwalu Sundance. Na dodatek rzadko pojawia się w streamingu, a jeśli już, to nie w katalogach popularnych serwisów.