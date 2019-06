Recenzja filmu: „Polaroid”, reż. Lars Klevberg

Horror o owładniętym przez demona aparacie fotograficznym, który robi nieostre zdjęcia, a następnie przyczynia się do śmierci kilku amerykańskich nastolatków.

Horror o owładniętym przez demona aparacie fotograficznym, który robi nieostre zdjęcia, a następnie przyczynia się do śmierci kilku amerykańskich nastolatków. „Polaroid” jest nudnym, przewidywalnym filmem grozy zrealizowanym na podstawie norweskiego shorta przez dom produkcyjny należący do The Weinstein Company. Miał mieć premierę w listopadzie 2017 r., miesiąc po tym, jak „New York Times” opublikował artykuł z zarzutami kobiet wobec Harveya Weinsteina.

Polaroid, reż. Lars Klevberg, prod. Kanada, Norwegia, USA 2019, 88 min