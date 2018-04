Recenzja książki: Robert Pucek, „Sennik ciem i motyli”

Spośród poświęconych zwierzętom książek, których ostatnio ukazuje się całkiem sporo, „Słownik ciem i motyli” Roberta Pucka wyróżnia się erudycyjnym bogactwem. Pucek, podglądający z leśnej chatki życie rusałek i zmierzchnic, zestawia swoje obserwacje z tym, co na ten temat mieli do powiedzenia jego mistrzowie. Czegóż to nie ma w tej niewielkiej książeczce – cytaty z filozoficznych traktatów, wyimki z indiańskich wierzeń, wersy z japońskiej poezji, teologiczne dysputy i oczywiście zapiski przyrodoznawców. Pucek nawiązuje tym samym do niezrealizowanego projektu, nad którym pod koniec życia pracował największy entomolog wśród pisarzy, czyli Vladimir Nabokov, planujący stworzenie autorskiej antologii poświęconej przedstawieniom motyli w sztuce.

Robert Pucek, Słownik ciem i motyli, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018, s. 168

