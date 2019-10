Recenzja książki: Jon Savage, „1966. Rok, w którym eksplodowała dekada”

Książka, która ukazała się w Anglii na półwiecze wydarzeń, jakie opisuje, teraz pojawia się u nas.

Książka, która ukazała się w Anglii na półwiecze wydarzeń, jakie opisuje, teraz pojawia się u nas. Jon Savage, znakomity dziennikarz muzyczny, zastosował sprytny koncept konstrukcyjny: książka składa się z 12 esejów odpowiadających miesiącom w tytułowym roku 1966, każdemu zaś patronuje wybrany singiel rockowy, wokół którego toczy się opowieść. Zaczyna „A Quite Explosion” zespołu The Ugly’s, kończy „My Mind’s Eye” The Small Faces. Obie piosenki są symboliczne, bo wyrażają wprost ducha czasu. Pierwsza dotyczy lęku przed wojną atomową, druga mówi o doświadczeniach psychodelicznych, które są już czymś zupełnie innym niż napędzany alkoholem i amfetaminą subkulturowy hedonizm fanów wczesnego rock’n’rolla.

