Recenzja słuchowiska: (Nie) mówmy o seksie

Fundacja Sexedpl, której założycielką jest modelka Anja Rubik, od siedmiu lat robi to, co powinno robić polskie państwo, ale uparcie nie robi – czyli zapewniać opartą na rzetelnej wiedzy edukację zdrowia seksualnego. Do tych działań dochodzi seria sześciu słuchowisk „(Nie) mówmy o seksie”, zrealizowanych wspólnie z aplikacją streamingową Storytel. Zmieniają się konwencje, od komedii romantycznej po historie obyczajowe, czasem z surrealistycznym twistem, czasem z psychologicznym zacięciem. Akcja dzieje się w korporacjach, mieszkaniach, na wakacjach, na zjazdach absolwentów czy seksrandkach. Bohaterami są młodzi rodzice szukający powrotu do dawnej intymności, ludzie sukcesu, którzy z trudem przyznają, że w łóżku nie wszystko wychodzi im tak, jak by chcieli, przyjaciele, którzy uświadamiają sobie, że łączy ich coś więcej, czy pewna odważna 80-latka.

(Nie) mówmy o seksie, Storytel