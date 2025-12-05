Regulamin plebiscytu: Paszport Czytelników POLITYKI 2025
Regulamin plebiscytu Paszport Czytelników POLITYKI 2025
§1. WARUNKI OGÓLNE
- Organizatorem plebiscytu „Paszport Czytelników POLITYKI” zwanego dalej jest Polityka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000445981, NIP 7010363179, REGON 00216994400000, (zwana dalej „Organizatorem”). Warunki uczestnictwa określają postanowienia niniejszego Regulaminu (dalej jako „Regulamin”).
- Regulamin jest dostępny na stronie internetowej polityka.pl/paszporty.
- Plebiscyt jest organizowany w dniach od 09.12.2025 r. do 17.12.2025 r. do godz. 24:00 za pomocą głosowania elektronicznego na stronie polityka.pl/paszporty oraz od 10.12.2025 r. do 17.12.2025 r. za pomocą głosowania tradycyjnego przy pomocy kuponu opublikowanego w drukowanym wydaniu tygodniku „Polityka”. Terminy określone w zdaniu pierwszym powyżej są ostatecznymi terminami nadsyłania formularza elektronicznego lub kuponu konkursowego. Przy zachowaniu terminu zgłoszenia udziału w plebiscycie znaczenie ma data wysłania elektronicznego formularza konkursowego lub data nadania przesyłki poleconej z kuponem konkursowym.
- Uczestnik przystępując do udziału w Plebiscycie zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Plebiscytu.
- Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).
§2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
- Uczestnikiem Plebiscytu może być wyłącznie osoba fizyczna (dalej jako „Uczestnik”). Uczestnikiem Plebiscytu może być ponadto osoba, która spełnia łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Plebiscycie, opisane w niniejszym Regulaminie,
w szczególności w ust. 2 poniżej.
- Uczestnikiem Plebiscytu może być każdy zarejestrowany i zalogowany użytkownik portalu pl (z subskrypcją lub bez płatnego dostępu) oraz czytelnik POLITYKI posiadający oryginalny kupon do głosowania opublikowany w numerze 50/2025 drukowanego wydania tygodnika „Polityka”.
- Plebiscyt polega na wskazaniu jednego spośród Nominowanych do Paszportów POLITYKI 2025 (jako Nominowanego rozumie się pojedynczego artystę/artystkę albo grupę artystów) oraz opcjonalnym przesłaniu krótkiego kilkuzdaniowego uzasadnienia (do 300 znaków bez spacji), dlaczego wybrany Nominowany zasłużył na Paszport Czytelników POLITYKI za 2025 r.
- Pełna lista Nominowanych do Paszportów POLITYKI 2025 zostanie ogłoszona w dniu 09.12.2025 r. na polityka.pl oraz 10.12.2025 r. w tygodniku „Polityka” nr 50/2025. Głosować można wyłącznie na artystów oficjalnie Nominowanych do Paszportów POLITYKI 2025.
- Można oddać tylko jeden głos tylko na jednego Nominowanego, elektronicznie na stronie polityka.pl/paszporty lub pocztą tradycyjną wysyłając oryginalny kupon wycięty z „Polityki”. Ważny głos oddaje się poprzez zaznaczenie zdjęcia wybranego Nominowanego w formularzu plebiscytowym w przypadku głosowania elektronicznego lub poprzez wpisanie Nominowanego (lub liczby porządkowej przypisanej do Nominowanego) na oryginalnym wyciętym z gazety kuponie opublikowanym w tygodniku „Polityka” w przypadku głosowania pocztą tradycyjną. Brak uzasadnienia wyboru w formularzu internetowym lub na kuponie papierowym nie powoduje unieważnienia oddanego głosu, ale uniemożliwia wygranie nagrody.
- W celu wzięcia udziału w Plebiscycie osoba, o której mowa w ust. 2 powyżej powinna w okresie trwania Plebiscytu:
- W przypadku głosowania elektronicznego wypełnić i wysłać przez naciśnięcie ikony „Wyślij” formularz konkursowy znajdujący się na stronie internetowej polityka.pl;
- W przypadku głosowania drogą pocztową wypełnić i przesłać przesyłką poleconą oryginalny (wycięty z gazety) kupon konkursowy znajdujący się w gazecie „Polityka” (publikacja kuponu 10 grudnia 2025 r. w numerze 50) na adres redakcji tygodnika POLITYKA (POLITYKA, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, skrytka pocztowa 13) z dopiskiem Paszport Czytelników.
- Podać imię, nazwisko, adres mailowy i/lub numer telefonu do późniejszego kontaktu
- Napisać uzasadnienie wyboru Nominowanego (o długości do 300 znaków bez spacji) w przypadku chęci wygrania nagrody (określonej w § 3).
- Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności głosowania, w celu uniknięcia oddawania więcej niż jednego głosu na Nominowanych np. z tego samego adresu IP lub przesłania więcej niż jednego kuponu z tym samym imieniem, nazwiskiem głosującego i miejscowością, w której mieszka.
- Biorąc udział w plebiscycie Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w przypadku wygrania Plebiscytu, a także wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do podania uzasadnienia wyboru artysty do powszechnej wiadomości m.in. poprzez publikację w POLITYCE, ogłoszenie na wizji (telewizja i streaming internetowy), odczytanie na scenie w miejscu realizacji Gali Paszportów POLITYKI 2025, wpisanie tekstu uzasadnienia do Paszportu Czytelników POLITYKI.
§3. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW i NAGRODY
- Zwycięzców Plebiscytu (w postaci nazwiska/nazwy Laureata Paszportu Czytelników oraz osoby, która oddała na niego głos i podała najciekawsze uzasadnienie) wyłoni spośród Uczestników Komisja konkursowa.
- Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli Organizatora: Bartka Chacińskiego – Kierownika Działu Kultury, Anety Kyzioł – Zastępczyni Kierownika Działu Kultury, Dyrektora Pionu Wydawniczego - Piotra Zmelonka, Dyrektora Pionu Cyfrowego - Joanny Chmieleckiej oraz Dominiki Nowak-Kajtowskiej – Specjalisty Działu Promocji.
- Komisja wyłoni Laureata Paszportu Czytelników POLITYKI oraz zwycięzcę plebiscytu wśród głosujących.
- Laureat Paszportu Czytelników POLITYKI to Nominowany, który uzyskał największą liczbę głosów oddanych drogą elektroniczną i pocztową. Podczas Gali Paszportów POLITYKI otrzyma Paszport Czytelników POLITYKI wraz z uzasadnieniem od zwycięzcy Plebiscytu.
- Zwycięzca plebiscytu to osoba, która zagłosowała na jednego z Nominowanych do Paszportów POLITYKI i której uzasadnienie zostało wybrane przez Komisję jako najlepsze.
- Nagrodą w Plebiscycie dla uczestnika, który oddał głos na Laureata Paszportu Czytelników oraz jego uzasadnienie wyboru zostało uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową jest podwójne zaproszenie na Galę Paszportów POLITYKI (11 stycznia 2026 r. w Warszawie), a także podanie do publicznej wiadomości uzasadnienia wyboru poprzez publikację w tygodniku POLITYKA, wpisanie do Paszportu Czytelników POLITYKI, odczytanie na Gali, podanie do publicznej wiadomości (transmisja telewizyjna, streaming internetowy).
- Komisja może wyłonić dodatkowo 2 (dwóch/dwoje) uczestników z najlepszymi uzasadnieniami, którzy otrzymają nagrody w postaci zaproszenia na Galę Paszportów POLITYKI 2025.
- Nagrodą dla wszystkich głosujących w plebiscycie w serwisie Polityka.pl jest jednorazowy kod dostępu do 3-miesięcznej subskrypcji pakietu POLITYKA Premium, przesłany mailem na podany w formularzu głosowania adres mailowy. Kod należy zrealizować do 31 grudnia 2025 r. Kod jest nieimienny - można go przekazać innej osobie.
- Informacja o wyłonieniu Laureata Paszportu Czytelników POLITYKI oraz zwycięzców plebiscytu zostanie opublikowana 11 stycznia 2026 r. na stronie pl/paszporty oraz 14 stycznia 2026 r. w numerze 03/2026 „Polityki”.
- Od wyników plebiscytu odwołanie nie przysługuje.
- Z wyboru Laureata Paszportu Czytelników POLITYKI i zwycięzcy lub zwycięzców plebiscytu zostanie sporządzony protokół, który będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
- Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (w przypadku wypełnienia i wysłania kuponu zamieszczonego w gazecie); poczty elektronicznej (w przypadku wysłania formularza konkursowego przez stronę polityka.pl).
§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
- Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora Plebiscytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
- Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Uczestnikowi listem poleconym na adres podany w reklamacji.
- Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- Administratorem danych osobowych Uczestników Plebiscytu jest Organizator.
- Dane będą przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu, a także w celu prowadzenia bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług przez Organizatora plebiscytu. Podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci realizacji Plebiscytu (przyrzeczenie publiczne) m.in. wydania nagród i komunikacji z Uczestnikiem, w tym w celu promocji własnych produktów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
- Uczestnikom Plebiscytu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartych o prawnie uzasadniony cel administratora danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na formę kontaktu w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów Administratora Danych, ww. zgoda dotycząca formy kontaktu w ramach marketingu bezpośredniego (kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zostać w każdym momencie cofnięta.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust. 2 powyżej.
- Dane będą przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem, w tym świadczącym usługi pocztowe i hostingowe.
- Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Plebiscytu oraz prowadzenia działań marketingowych – do czasu wyrażenia sprzeciwu, a potem przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jedynie z ważnych przyczyn, co nie zwalnia go z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem plebiscytu do chwili zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
- W przypadku przedłużenia Plebiscytu, stosowna informacja zostanie podana co najmniej 3 dni przed końcem Okresu trwania Plebiscytu na stronie internetowej Organizatora wraz ze zaktualizowanym Regulaminem.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zmian.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- Treść niniejszego Regulaminu będzie również udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Plebiscytu w siedzibie Organizatora wskazanej w § 1 ust. 1 Regulaminu. Treść Regulaminu akcji będzie można również otrzymać pocztą wysyłając na podany wyżej adres kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem.
- Regulamin obowiązuje od dnia 09 grudnia 2025 r.