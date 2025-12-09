Przyznaj Paszport Czytelników „Polityki” i odbierz darmową subskrypcję!

Weź udział w plebiscycie i odbierz subskrypcję „Polityki” w prezencie. Do wygrania także zaproszenie na galę!

W tym roku już po raz trzeci zapraszamy naszych czytelników i czytelniczki do wyboru jednego z laureatów Paszportów POLITYKI. Wybierz tylko jedną z tegorocznych nominacji i krótko uzasadnij.

Zwycięzca głosowania zostanie laureatem Paszportu Czytelników i odbierze nagrodę na gali Paszportów POLITYKI.

Nagrodą w konkursie dla uczestnika, który oddał głos na laureata Paszportu Czytelników, a jego uzasadnienie wyboru zostało uznane za najciekawsze przez organizatorów konkursu, jest podwójne zaproszenie na galę Paszportów POLITYKI (11 stycznia 2026 r. w Warszawie), a także publikacja uzasadnienia na łamach „Polityki”.

Aby wziąć udział w plebiscycie i konkursie, należy wyciąć kupon (na stronie 89), wypełnić go i wysłać do 17 grudnia 2025 r. na podany na kuponie adres z dopiskiem: Paszport Czytelników.

Zagłosować można elektronicznie na stronie polityka.pl/plebiscyt.

Głosujący online otrzymają kwartalną subskrypcję „Polityki” dla siebie lub bliskiej osoby (skontaktujemy się z Wami po zamknięciu głosowania, czyli po 17 grudnia).