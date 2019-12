Mistrzyni natarć i zasłon. Minister sportu wybrał swoją następczynię

Wreszcie jest. Minister sportu (tymczasowy) i premier Mateusz Morawiecki zachwycili się Danutą Dmowską-Andrzejuk. To ona będzie ministrem (a może ministrą) sportu w jego rządzie.

Marcin Gortat – no nie. Ma być kobieta. Agnieszka Radwańska, Otylia Jędrzejczak, Monika Pyrek – fake newsy. Wskazywana przez prezydenta RP Paulina Malinowska-Kowalczyk? Nie, on jest od ustawiania kadr w rządzie. Dagmara Gerasimuk? Ciepło, ciepło. Wiele wskazuje na to, że w ostatniej chwili odmówiła, choć wydaje się, że była najlepiej przygotowana. Prezesuje związkowi biathlonowemu od kilku lat. Krążyło jeszcze kilka nazwisk. Mówiło się także, że wakat jest po to, żeby zaspokoić stale rosnący apetyt Zbigniewa Ziobry na kolejne teki dla swoich ludzi. Przez kilka dni fotel czekał podobno na któregoś z senatorów gotowych zasilić klub PiS. To była wredna plotka, bo takimi metodami rządzący się brzydzą.

Ale wreszcie jest. Koniec spekulacji. Minister sportu (tymczasowy) i premier Mateusz Morawiecki zachwycili się w ostatnich dniach Danutą Dmowską-Andrzejuk. To ona będzie ministrem (a może ministrą) w jego rządzie. Na czwartek zapowiedziano oficjalne wręczenie nominacji.

Czy trawa zacznie rosnąć, to się jeszcze okaże

A już się zapowiadało, że rządzenie polskim sportem spodobało się Morawieckiemu. Jak wielkim trzeba być kibicem, żeby w dniu swojego exposé machnąć ręką na Sejm, a w nim wiecznie niezadowoloną opozycję, by po zdjęciu krawata zjawić się na Stadionie Narodowym i kibicować polskim futbolistom? Po czym wysłuchać w szatni narzekań trenera Jerzego Brzęczka na trawę, po której musieli biegać zawodnicy, i obiecać szybkie działania. I premier zadziałał. Zwolnił właśnie panią prezes spółki zarządzającej stadionem i powołał pana prezesa. Czy trawa zacznie rosnąć, to się jeszcze okaże.

Danuta Dmowska-Andrzejuk, czyli?

37-letnia Danuta Dmowska-Andrzejuk jest sportsmenką. Uprawiała szermierkę, osiągając imponujące sukcesy. Mistrzostwo i wicemistrzostwo świata w szpadzie, drużynowe medale mistrzostw Europy – to piękna wizytówka. Nie zdobyła medalu olimpijskiego, ale w rodzinie i takie trofeum się znajduje. Mąż Robert Andrzejuk wywalczył drużynowe srebro igrzysk w Pekinie. Skończyła nie tylko AWF, ale także architekturę wnętrz. A teraz jest żołnierzem (żołnierką) 3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych (wojskowe etaty są od pewnego czasu dość popularną formą wspierania sportowców).

Mistrzyni natarć i zasłon

Nowa szefowa resortu może chyba liczyć na sympatię środowiska. Jest jego znaczącą postacią. Miejmy nadzieję, że patrzy na sport nie tylko przez pryzmat swojej dyscypliny. Obejmuje urząd w dobrym czasie dla polskiego sportu. Witold Bańka urzędował przy ul. Senatorskiej przez cztery lata poprzedniej kadencji i jako jeden z bardzo niewielu raczej korzystał z szansy niemieszania się w polityczne gierki (od nowego roku zacznie pracę przewodniczącego WADA, czyli Światowej Agencji Antydopingowej). Warto, by mistrzyni natarć i zasłon na planszy skorzystała z tych doświadczeń w nowej roli.

Morawiecki przedstawił Dmowską-Andrzejuk na Facebooku jako błyskotliwą rozmówczynię. Oby udowodniła, że ma także inne talenty, które pomogą jej w odniesieniu sukcesu.