Mistrzostwa na ropie i gazie. Impreza w Katarze to emisyjna bomba

FIFA deklaruje, że mistrzostwa świata w Katarze będą neutralne dla klimatu i zjednoczą ludzi w przeciwdziałaniu zmianom środowiskowym. Trudno o bardziej spektakularny przykład greenwashingu.

Z okazji Światowego Dnia Środowiska Gianni Infantino, prezes FIFA, pokazał zieloną kartkę. Jak tłumaczył, ma ona świadczyć o zaangażowaniu się międzynarodowej organizacji piłkarskiej w dbałość o środowisko, a także symbolizować zobowiązanie, by mistrzostwa świata w Katarze uczynić neutralnymi klimatycznie. Innymi słowy, by poziomy emisji gazów cieplarnianych związanych z organizacją imprezy były ograniczone do takich, które nie będą szkodliwe dla środowiska. Co więcej, poprzez kampanię „Save the Planet” FIFA chce rzekomo uświadomić wszystkim śledzącym piłkarskie mecze, jak poważnymi problemami są zmiany klimatu i destrukcja środowiska. Deklaruje chęć jednoczenia ludzi we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania nim.

Edwin Bendyk: Czeka nas ekologiczna apokalipsa? Filozofia „jakoś się uda” już nie przejdzie

Słowa bez pokrycia

W jaki sposób FIFA ma zamiar osiągać te cele – nie wiadomo. Akcję „Save the Planet” sprowadziła głównie do chwalenia japońskich kibiców za sprzątanie trybun po meczu. Piłkarskiej federacji zupełnie nie przeszkadza natomiast to, że na banerach wyświetlanych na meczach reklamuje się QatarEnergy. To powstała w 1974 r. potężna katarska spółka naftowa zajmująca się paliwami kopalnymi. Jej dyrektorem jest Saad bin Sherida Al Kaab, obecny minister energetyki w Katarze. QatarEnergy była w ubiegłym roku piątą największą firmą handlująca gazem ziemnym. Poszukuje i eksploatuje też zasoby ropy naftowej. Nie tylko zresztą w Katarze. Do końca tej dekady planuje zwiększyć dziesięciokrotnie pozakrajową produkcję, wydobywając ropę m.in. w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Czytaj także: Mundial w Katarze: czas start. Zatkaj nos, kiedy oglądasz

Wszystko to silnie kontrastuje z kampanią „Save the Planet”, chyba że ktoś jest zwolennikiem podejścia zaprezentowanego w 2019 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę. Stwierdził on wtedy, że „użytkowanie (...) węgla i opieranie (...) [na nim] bezpieczeństwa energetycznego nie stoi (...) w sprzeczności z ochroną klimatu”. W rezultacie został bezapelacyjnym zwycięzcą konkursu Klimatyczna Bzdura Roku.

Mundial ma przynieść ok. 4,5 mld dol. zysku dla FIFA. Jednak ich organizacja kosztowała Katar aż 220 mld dol. Potrzebne było wybudowanie siedmiu stadionów, bazy hotelowej dla 1,5 mln gości, dróg i metra, a także ogromu innej infrastruktury. Dla kraju, który nie ma żadnych tradycji związanych z piłką nożną i położony jest na pustyni, organizacja mistrzostw sportowych była przede wszystkim rządowym projektem. Katar oczywiście stać było na poniesienie takich kosztów. Bądź co bądź całe bogactwo, którym dysponuje, zawdzięcza zasobom ropy naftowej. Odkryto je w 1939 r., ale komercyjną eksploatację rozpoczęto na dobre dopiero po drugiej wojnie światowej. Przeobraziło to całkowicie oblicze tego kraju.

Od nomadów do potentatów

Piłkarscy kibice przeżyliby szok, gdyby cofnęli się w czasie i odwiedzili Katar w 1940 r. Zamiast niemal 3 mln mieszkańców katarska populacja liczyła wtedy 11 tys., wiodła przede wszystkim nomadyczny tryb życia, na ogół nie dożywając więcej niż 50 lat. Nie było rozwiniętych źródeł energii, edukacji, szpitali, samochodów. Dostęp do wody był ograniczony z powodu braku zasobów wody słodkiej. Dziś Katar stoi na paliwach kopalnych. Udokumentowane zasoby ropy wynoszą ok. 25 mld baryłek, co prawdopodobnie wystarczy krajowi na kolejne cztery dekady.

Dziś Katar otrzymuje ok. 1,8 mln baryłek ropy dziennie i jest w czołówce największych jej producentów na świecie. Jest też trzecim krajem co do wielkości zasobów gazu ziemnego. Nie da się ukryć, że z tego powodu zyskał w obliczu wojny w Ukrainie i związanej z nią destabilizacji energetycznej. W zeszłym roku rozpoczęto budowę czterech nowych terminali przesyłowych, które mają zwiększyć eksport skroplonego gazu o ok. 30 proc. do 2026 r. Ale jeszcze w tej dekadzie mają powstać dwa kolejne, dzięki którym całkowita zdolność produkcyjna wynosić będzie aż 126 mln ton rocznie. QatarEnergy ma ambicję, by w przeciągu 5–10 lat być największym eksporterem gazu na świecie. O rezygnacji z paliw kopalnych nie ma więc żadnej mowy, wręcz przeciwnie. Na tym tle akcja FIFA wygląda jak ponury żart.

Czytaj także: Przyszłość świata i klimatu jest ponura. Skaczemy w ciemność

Mistrzostwa sponsorowane ropą i gazem

Nie ulega wątpliwości, że to właśnie paliwa kopalne są sponsorem imprezy promowanej przez FIFA jako przyjazna środowisku. Z przeprowadzonych przez portal analityczny Trading Pedia obliczeń wynika, że dla amortyzacji kosztów związanych z przygotowaniem mistrzostw Katar będzie musiał sprzedać blisko 3 mld baryłek ropy naftowej – ok. 12 proc. zasobów, którymi obecnie dysponuje. Zajmie mu to prawdopodobnie więcej niż 4 lata. Spalenie pozyskanej i wyeksportowanej ropy wiązać będzie się natomiast z całkowitą emisją dwutlenku węgla oszacowaną na 928 mln ton metrycznych.

By zrozumieć, jaki może być ostateczny odcisk klimatyczny organizacji mistrzostw świata w Katarze, najlepiej tę liczbę do czegoś porównać. Przykładowo jest ona ekwiwalentem 9 dni globalnej emisji. Równa się także ilości CO2 emitowanego w ciągu roku przez 201 mln samochodów. Jest to także odpowiednik całkowitej emisji pochodzącej z przemysłu cementowego Chin, Indonezji i USA w 2020 r.

Oficjalne dane przygotowane przez organizatorów nie biorą w ogóle pod uwagę tego typu emisji. Wskazują, że turniej wyemituje łącznie 3,6 mln ton dwutlenku węgla, głównie związanych z transportem i budową stadionów. Ale jak uważają specjaliści Carbon Market Watch, organizatorzy zaniżyli emisje związane z przygotowaniem obiektów przynajmniej o 1,6 mln ton. Nie wzięto też pod uwagę wpływu związanego ze wzmożonym ruchem lotniczym. Z powodu niewystarczającej liczby miejsc noclegowych w Katarze z sąsiadujących krajów – Kuwejtu, Omanu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – w trakcie turnieju odbywać się będzie ok. 160 lotów dziennie. Nawet gdyby potraktować poważnie wielkość emisji podanej przez organizatora, to odpowiadałaby ona mniej więcej rocznej emisji Demokratycznej Republiki Konga i byłaby o 80 proc. wyższa niż w trakcie poprzednich mistrzostw, które odbyły się w 2018 r. w Rosji.

Do tego wszystkiego trzeba jeszcze wliczyć gigantyczne zużycie wody związane z utrzymaniem murawy boisk piłkarskich. Ma ono wynosić ok. 10 tys. l wody dziennie, a warto pamiętać, że z powodu ograniczonych zasobów wodnych w Katarze pochodzi ona przede wszystkim z zakładów odsalania, których ogromne potrzeby energetyczne zaspakaja się przede wszystkim, spalając paliwa kopalne. Kolejnym problemem są odpady, które powstają w trakcie imprezy. Organizatorzy planują 40 proc. z nich spalić, co przecież również wiąże się z emisjami.

A to jeszcze nie wszystko. Dynamicznie rozwijający się Katar w istotny sposób przyczyniał się do klimatycznej katastrofy już przed mistrzostwami świata. Analitycy z BankTrack oszacowali niedawno szkody spowodowane jego zeszłorocznymi emisjami na blisko 200 mld dol. Gdyby jednak zdecydowano się wykorzystać całkowite katarskie zasoby paliw kopalnych, to ekonomiczne straty związane z degradacją środowiska wyniosłyby łącznie aż 20 bln dol. To mniej więcej tyle, ile wynosi jedna piąta rocznego PKB na świecie. Oszacowano również, że doprowadziłoby to do przedwczesnej śmierci 11 mln ludzi wywołanej przede wszystkim konsekwencjami wzrostu temperatury. Podobnie jak i inne skutki zmian środowiskowych w największym stopniu problem ten dotknąłby obszarów ubogich, które w najmniejszym stopniu przyczyniają się do niszczenia klimatu. To właśnie ten paradoks jest wyrazem największego współcześnie kryzysu moralnego.

Czytaj także: Pakistan pod wodą. Globalna Północ powinna za to zapłacić

Ogromne wsparcie dla katarskich bomb emisyjnych

Obarczanie winą tylko Kataru za całe zło byłoby zbyt dużym uproszczeniem. Jak wskazuje BankTrack, reklamująca się podczas mistrzostw spółka QatarEnergy otrzymuje wsparcie finansowe zarówno ze strony amerykańskich JPMorgan Chase, Goldman Sach, Bank of America i Citigroup, brytyjskiego HSBC, niemieckiego Deutsche Bank, japońskiego MUFG, oraz szwajcarskiego Credit Suisse. Do głównych importerów katarskiego gazu należą Korea Północna, Indie, Chiny, Japonia i Pakistan, Tajlandia, Włochy, Wielka Brytania i Hiszpania. Z kolei rafinowana ropa naftowa trafia z Kataru przede wszystkim do Japonii, Singapuru, Korei Północnej, USA, Chin, Indii, Hongkongu, Holandii, Wielkiej Brytanii, Tajlandi, Francji i Szwecji. Mowa więc o rozbudowanej sieci powiązań, dzięki której Katar może odpalać swoje bomby emisyjne. To dzięki tej sieci zyskał również taką pozycję, by 12 lat temu, w okolicznościach owianych mnóstwem kontrowersji, zostać wybranym na organizatora Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2022 r. A teraz służą one, by dalej promować szkodliwe dla środowiska interesy.

Czytaj także: Mundial w Katarze. Dęta piłka, wielka gra pozorów. I Zachód to pochwala?

Mundial w Katarze jest więc dobitnym przykładem greenwashingu, polegającego na intencjonalnym sprawianiu wrażenia troski o środowisko, podczas gdy efekt działania jest dokładnie odwrotny. FIFA wraz z jej kampanią „Save the Planet” osiągnęła szczyt hipokryzji, jednocześnie udowadniając, że nawet w 2022 r. można wykorzystać cieszącą się globalnym zainteresowaniem imprezę do promocji tego, co rujnuje klimat i zagraża przyszłości człowieka. To niezwykle niebezpieczne. Podczas tych mistrzostw zielone są tylko boiska.