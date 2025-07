Nowe kierunki inżynierskie – studia przyszłości na wyciągnięcie ręki

Świat potrzebuje inżynierów. Blisko 59% polskich pracodawców zgłasza trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, a za największe trudności w rekrutacji wskazywany jest brak kandydatów z kompetencjami inżynierskimi – wynika z raportu ManpowerGroup „Talent Shortage 2025”.

Na te potrzeby odpowiedziała właśnie Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, wprowadzając do oferty nowe kierunki studiów inżynierskich.

Inżynier XXI wieku – kompetencje, które otwierają rynek

Rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacja procesów to już nie przyszłość – to rzeczywistość, w której dobrze przygotowani specjaliści odgrywają istotną rolę. Nowe kierunki inżynierskie dostępne w ofercie WSKZ odpowiadają na te wyzwania, oferując kształcenie w obszarach, takich jak: programowanie, data science, sztuczna inteligencja czy mechatronika. Studia realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość, co zapewnia większą elastyczność i dostępność.

Unikalna propozycja na rynku szkolnictwa wyższego

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to Uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem, która łączy tradycję akademicką z nowoczesnym podejściem do nauczania. Studenci mają całodobowy dostęp do innowacyjnej platformy edukacyjnej i materiałów przygotowanych przez doświadczonych praktyków. Dodatkowo Uczelnia Współpracuje z ponad 1000-osobową kadrą specjalistów polskich i zagranicznych, w tym z wykładowcami z renomowanych uczelni, takich jak Cambridge, Harvard czy Oxford. To sprawia, że nowe studia inżynierskie w ofercie WSKZ wyróżniają się na tle ofert konkurencyjnych uczelni.

Studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pozwalają na naukę w dogodnym tempie – bez konieczności codziennego dojazdu na Uczelnię. Absolwenci studiów inżynierskich otrzymują dyplom i tytuł inżyniera. To propozycja dla tych, którzy chcą zdobywać wykształcenie wyższe bez kompromisów i w sposób dostosowany do wyzwań współczesnego świata.