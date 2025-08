Zakaz smartfonów przed 13. rokiem życia? To naprawdę ma sens. I jest potrzebne

Smartfony zdominowały dzieciństwo zaskakująco szybko. Nowe badania wskazują, że zbyt wczesny kontakt z nimi może prowadzić do poważnych problemów psychicznych. Jak chronić dzieci w cyfrowym świecie? Autorzy badania proponują… zakaz smartfonów przed 13. rokiem życia. A co mogą zrobić rodzice już teraz?

Współczesne dzieci dorastają w świecie, który radykalnie różni się od tego, w jakim wychowywali się ich rodzice. W ciągu niespełna dwóch dekad smartfony przekształciły się z technologicznej nowinki we w zasadzie nieodłączny element dzieciństwa i dorastania. Przy okazji są też telefonem, ale stają się przede wszystkim furtką do interakcji społecznych o niespotykanym wcześniej zasięgu, rozrywki na wyciągnięcie ręki, przepełnionych informacjami mediów społecznościowych i świata sztucznej inteligencji, który coraz częściej wypełnia codzienność.

Badania prowadzone w Polsce jednoznacznie wskazują, że większość dzieci w okresie szkoły podstawowej każdego dnia korzysta ze smartfona, który jest dla nich najważniejszym narzędziem dostępu do internetu. Jest zarazem źródłem zagrożeń, które coraz wyraźniej rysują się w danych naukowych.

Liczba takich badań, co nie jest zaskakujące, znacząco wzrosła w ostatnich latach. W popularnej bazie PubMed, indeksującej streszczenia artykułów opublikowanych na łamach recenzowanych czasopism naukowych, wyszukamy – przy pomocy kombinacji słów kluczowych „children” i „smartphone” – ledwie 20 prac na ten temat w 2012 r., ale niemal 2,5 tys. dla okresu 2020–24 i ponad 300, które ukazały się do połowy roku bieżącego.

Chociaż dotychczasowe obserwacje bywają zróżnicowane, istnieją pewne najczęściej powtarzające się zależności pomiędzy używaniem smartfonów a zachowaniem dzieci. Należą do nich m.in. wynikające głównie z przebodźcowania i wyobcowania problemy ze snem, zaburzenia koncentracji i uwagi czy zwiększona drażliwość. Z kolei wysokie zaangażowanie w media społecznościowe koreluje często z pogorszeniem nastroju, obniżoną samooceną i zwiększonym ryzykiem lęków społecznych.

Czytaj także: Kciukiem po nerwach. Dlaczego scrollowanie tak uzależnia i jak to błędne koło zatrzymać

Dzieci korzystające bez ograniczeń z internetu i mediów społecznościowych narażone są na hejt, wykluczenie, stalking, sexting, treści pornograficzne, materiały typu gore, a także kontakt z nieznajomymi dorosłymi. Nic więc dziwnego, że niektóre badania wykazują niekorzystny wpływ korzystania ze smartfonów na jakość relacji społecznych budowanych przez dzieci – czy to z grupą rówieśniczą, czy rodziną.

Czytaj także: Zakaz smartfonów w szkołach? Prościej wysłać uczniów w kosmos

Globalna analiza i zatrważające wnioski

Kolejnych ważnych obserwacji dostarcza analiza danych z projektu Global Mind Project – największej na świecie inicjatywy monitorującej zdrowie psychiczne w ujęciu holistycznym, obejmującym funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne. Projekt śledzi zmiany w zdrowiu psychicznym na poziomie globalnym, identyfikuje ich przyczyny i wspiera tworzenie skutecznych rozwiązań profilaktycznych. Od 2020 r. udało się zgromadzić rozmaite informacje dotyczące 2 mln osób z ponad 160 krajów, a danych dalej przybywa.

Opublikowana właśnie na łamach „Journal of the Human Development and Capabilities” analiza rzuca światło na wpływ smartfonów na rozwój psychiczny młodych osób. Wyniki badań, w których analizowano dane zgromadzone od 100 tys. osób w wieku 18–24 lat, wskazują, iż ci z uczestników, którzy otrzymali smartfon przed ukończeniem 13. roku życia, znacznie częściej przyznawali się do myśli samobójczych, poczucia oderwania od rzeczywistości, problemów z regulacją emocji i agresywności oraz cechowali się niskim poczuciem własnej wartości.

Wyniki te nie ograniczały się do jednego regionu świata – były spójne niezależnie od kultury, języka czy kraju badanych. Dotyczyły też obu płci, choć u kobiet wcześniejsza inicjacja wiązała się częściej z niską samooceną, brakiem odporności emocjonalnej i poczucia własnej wartości, podczas gdy u mężczyzn – z brakiem poczucia wewnętrznego spokoju, empatii i stabilności emocjonalnej.

Czytaj także: Australia. Media społecznościowe tylko dla dorosłych

Wartości wskaźnika zdrowia psychicznego były zależne od wieku pierwszego kontaktu ze smartfonem. Ci, którzy dostali go w wieku 13 lat, uzyskiwali średnio 30 pkt, podczas gdy w przypadku osób, które zaczęły przygodę z tym urządzeniem już w wieku 5 lat, wynik ten spadał do… zaledwie 1 pkt.

Autorzy pracy przeprowadzili analizę wieloczynnikową i wyodrębnili cztery główne czynniki, które w najlepszy sposób tłumaczą, dlaczego wcześniejsza inicjacja ze smartfonem może być szkodliwa. Był to wczesny dostęp do mediów społecznościowych (odpowiadający aż za 40 proc. wpływu), zaburzenia snu (12 proc.), złe relacje rodzinne (13 proc.) i narażenie na cyberprzemoc (10 proc.). Choć badanie nie dowodzi jednoznacznej przyczynowości, bo nie zostało tak zaprojektowane, siła i spójność obserwowanych związków sugerują, że dalsze ignorowanie problemu może prowadzić do pogłębiającego się kryzysu zdrowia psychicznego u kolejnych pokoleń.

Apel o zakaz smartfonów dla dzieci przed 13. rokiem życia

Trzeba przyznać, że uzyskane wyniki są tak przytłaczające, że powinny zmuszać do podjęcia działań ochronnych. Apelują o nie autorzy analizy, którzy wskazują, że smartfony powinno się potraktować w sposób podobny do alkoholu czy papierosów. Proponują więc wprowadzenie zakazu ich używania przez dzieci poniżej 13. roku życia, obowiązkową edukację cyfrową i zdrowotną w szkołach oraz surowsze egzekwowanie zasad wiekowych na platformach społecznościowych.

Mocno? Nie mogło być inaczej. Problemu szkodliwego wpływu smartfonów i mediów społecznościowych na młode osoby nie można dalej ignorować, gdyż dane naukowe są zbyt oczywiste. I żeby była jasność – nikt nie sugeruje, że smartfony same w sobie są złe. To narzędzia, których wpływ zależy od sposobu wykorzystywania i wieku, w którym zaczynamy z nich korzystać.

Czytaj także: Ekrany zmieniły pokolenie Z w armię neurotycznych zombie? Jest druga strona medalu

Przebodźcowanie, porównywanie, presja

Młodsze dzieci, których mózgi i emocje dopiero się kształtują, są szczególnie wrażliwe na przebodźcowanie, presję społeczną online, a także niedobory snu i brak realnych relacji międzyludzkich. Korzystanie z mediów społecznościowych już we wczesnym dzieciństwie wiąże się z porównywaniem się do innych – często prezentujących się w perfekcyjnych wersjach wykreowanych przez rozmaite filtry. Zwiększa też ekspozycję na szkodliwe i ekstremistyczne treści, które są lepiej eksponowane przez algorytmy rządzące takimi mediami, a także wymusza budowanie samoakceptacji na podstawie otrzymywanych polubień i komentarzy – a to zwiększa ryzyko narażenia na hejt i wykluczenie.

Nic więc dziwnego, że w takiej formie ryzyko depresji, stanów lękowych i niskiej samoakceptacji musi rosnąć. Oczywiście nie w sposób uniwersalny dla każdego, bo przecież podatność jest kształtowana zarówno przez uwarunkowania genetyczne, jak i środowiskowe. Jednak pomijając je, przeprowadzone badanie wskazuje na pewien niepokojący trend – im szybciej dzieci otrzymywały smartfon, tym większy negatywny wpływ miał on na ich późniejsze zdrowie psychiczne.

Czytaj także: Ogranicz ekrany, zadbaj o mózg swojego dziecka

Co mogą zrobić rodzice?

Trzeba szczerze przyznać, że rozwiązania proponowane przez autorów badania, takie jak ograniczenie dostępu do smartfonów dla dzieci poniżej 13. roku życia czy obowiązkowa edukacja cyfrowa w szkołach, choć logiczne i oparte na danych, mogą raczej nieprędko zaistnieć w naszej rzeczywistości. Co zatem mają począć rodzice, którzy już wręczyli dzieciom smartfona albo zaraz to zrobią – często pod wpływem presji otoczenia, obawiając się, że bez niego dziecko będzie wykluczone z grupy rówieśniczej?

W takiej sytuacji nie ma sensu popadać w panikę. Nie wolno jednak udawać, że problemu nie ma. Dzisiejsze narzędzia technologiczne dają rodzicom szereg możliwości, które pozwalają przynajmniej częściowo ochronić psychikę dziecka przed nadmiarem bodźców i potencjalnie szkodliwymi treściami.

Czytaj także: Halo! Może w gorącej dyskusji o smartfonach w szkole wcale nie chodzi o smartfony?

Warto więc sięgnąć po aplikacje kontroli rodzicielskiej, takie jak Google Family Link czy funkcje systemowe wbudowane w telefony Apple. Dzięki nim można ustawić dzienny limit korzystania z urządzenia, ograniczyć dostęp do konkretnych aplikacji, zaplanować przerwy nocne, a także wyznaczyć godziny, w których telefon będzie automatycznie „wyciszony” – np. podczas zajęć szkolnych czy odrabiania pracy domowej. Co ważne, systemy te umożliwiają również ręczne blokowanie stron zawierających treści pornograficzne, brutalne lub po prostu nieodpowiednie dla młodego użytkownika – warto odszukać listę takich witryn i wpisać ich jak najwięcej.

Technologia nie zastąpi relacji

Choć technologia może pomóc, nie wolno zapominać, że żadne zabezpieczenie cyfrowe nie zastąpi zaangażowanego i uważnego dorosłego. Dzieci, które spędzają nadmiernie dużo czasu w sieci, nierzadko po prostu tęsknią za relacją – szukają uwagi, zrozumienia lub ucieczki od samotności. W takich przypadkach smartfon nie jest źródłem problemu, ale raczej jego symptomem. To często forma ucieczki w świat, który okazuje się bardziej dostępny niż uwaga zabieganego rodzica. W tym sensie oddanie dziecku telefonu bez odpowiedniej równowagi w relacji może być pójściem na skróty – wygodnym w danej chwili, ale bardzo kosztownym w dłuższej perspektywie.

Posłuchaj: Ile czasu młody człowiek powinien spędzać w sieci?

Dlatego tak ważne jest, by w codziennym życiu pielęgnować drobne rytuały bliskości: wspólne jedzenie posiłków, rozmowy przy stole, wspólnie spędzany czas – niekoniecznie wypełniony atrakcjami, ale obecnością. Jak nie raz podkreślał prof. Jarosław Pinkas, były główny inspektor sanitarny, najważniejszym meblem w rodzinnym domu musi być stół – bo do stołu się siada i przy nim rozmawia, niejednokrotnie o problemach. A ich rozwiązanie można znaleźć dopiero wtedy, gdy zostaną wysłuchane i zrozumiane.

Wspieranie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci w cyfrowym świecie wymaga zatem czegoś więcej niż tylko ograniczeń i zabezpieczeń technicznych. Wymaga codziennej obecności, rozmowy, empatii i czasu – również wtedy, gdy to trudne, niepasujące do grafiku czy wymagające rezygnacji z własnych wygód. Technologia może być narzędziem, ale to relacja z dorosłym nadal pozostaje najskuteczniejszym „filtrem rodzicielskim” – i najlepszą inwestycją w zdrowie psychiczne dziecka.