Liście żółkną, nie ma dżdżownic. To nie jesień, tylko susza. Pora wdrożyć zasadę „trzech Z”

Żółknące liście w sierpniu to nie oznaka nadciągającej jesieni. To oznaka suszy, która w Polsce trwa w zasadzie od dekady. Jej przyczyny są złożone.

Sierpień zazwyczaj przynosi niżówki, czyli niskie stany wód na rzekach i wód podziemnych. W tym roku ich poziomy są bardzo niskie, miejscami rekordowo niskie.

4 cale, czyli 10 cm, odnotowano na wodowskazie na warszawskich bulwarach w piątek 22 sierpnia. To najniższy poziom Wisły w historii tego wodowskazu. W lipcu sytuacja była podobna – ten sam wodowskaz odnotował 11 cm. Królowa polskich rzek latem staje się calineczką.

(Nawiasem mówiąc: to, że wodowskaz przy brzegu pokazuje 11 cm wody, nie oznacza, że można przejść przez rzekę, mocząc nogi tylko do kostek. Inna sprawa, że 15 cm wody płynącej z odpowiednią prędkością wystarczy, by przewrócić człowieka, a 60 cm jest w stanie unieść ważący ponad tonę samochód).

Podobna sytuacja, czyli poziom rzeki poniżej dotychczas notowanego minimum, występuje na kilkunastu stacjach hydrologicznych. Susza panuje we wszystkich województwach poza pomorskim i kujawsko-pomorskim.

Opady, które przechodziły przez kraj w ostatnich dniach, niewiele zmieniły. Być może stany wód podniosą nieco deszcze prognozowane na kolejne dni na południu kraju. Z drugiej strony prognozowane są również upały i temperatury w okolicach 30 st.

Rzeki okresowe, czyli mniejsze dopływy Wisły

Wilanówka, lewobrzeżny dopływ Wisły, wyschła całkowicie. Po jej nurcie nie ma śladu, pozostały jedynie błotniste kałuże. Podobny los spotkał pobliskie dopływy Jeziorki: Małą w Konstancinie i Czarną w Zalesiu. Rzeka Mała wyschła również w ubiegłym roku.