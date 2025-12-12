Przejdź do treści
12 grudnia 2025
Futuremed: telemedycyna budowana na standardach, odpowiedzialności i zaufaniu

12 grudnia 2025
Założyciele Futuremed: Maciej Mazurek i Kacper Niedziela Założyciele Futuremed: Maciej Mazurek i Kacper Niedziela mat. pr.
Telemedycyna w Polsce z roku na rok dynamicznie dojrzewa. Usługi, które kiedyś wielu pacjentom kojarzyły się z automatycznym wystawieniem recepty, zwolnienia lub skierowania, dojrzały i stały się jednym z kluczowych elementów współczesnej opieki zdrowotnej.

Regulacje, większa świadomość pacjentów i rosnące wymagania wobec podmiotów medycznych sprawiły, że poziom odpowiedzialności znacząco wzrósł.

Tworząc Futuremed - mówi Maciej Mazurek - widzę jasno, że dla pacjentów liczy się dziś coraz bardziej bezpieczeństwo, transparentność, odpowiedzialność lekarza i przebieg samej konsultacji. Telemedycyna nie polega na wystawieniu dokumentu za wszelką cenę. Liczy się realna pomoc pacjentowi. Zdrowie naszych pacjentów zawsze jest na pierwszym miejscu.

Futuremed jako firma zarządzająca platformami telemedycznymi dba nie tylko o technologię. Buduje również standardy, organizację pracy lekarzy oraz z lekarzami współtworzy model konsultacji, który ma być bezpieczny, przewidywalny i zgodny z najlepszymi praktykami medycznymi.

Nowe realia telemedycyny: koniec automatycznych recept

Jeszcze kilka lat temu wielu pacjentów podchodziło do teleporad jak do usługi, w której najważniejsze było „uzyskanie recepty” bez dialogu, wywiadu czy weryfikacji. Takie myślenie o telemedycynie należy dziś do przeszłości.

To nie są już czasy, w których recepta pojawia się w kilka sekund. Lekarz musi porozmawiać z pacjentem, zrozumieć jego objawy, ocenić ryzyko i podjąć każdorazowo świadomą decyzję medyczną.

Dlatego pojedyncze negatywne opinie pacjentów niezadowolonych z odmowy lub odesłania do stacjonarnej placówki celem przeprowadzenia badania fizykalnego traktowane są nie jako błąd systemu, ale jako dowód odpowiedzialności lekarza. W telemedycynie odmowa jest często elementem dobrej, bezpiecznej praktyki klinicznej - zwłaszcza gdy istnieją przeciwwskazania lub potrzebne jest tradycyjne badanie.

Regulacje i kontrole zmieniły branżę - i zrobiły to na lepsze

Ostatnie lata były czasem intensywnych zmian regulacyjnych. Rzecznik Praw Pacjenta, ZUS, UOKiK i Ministerstwo Zdrowia wprowadziły szereg przepisów oraz kontroli, które uporządkowały rynek i wyeliminowały nieuczciwe praktyki.

Futuremed od początku popiera ten kierunek zmian.

Regulacje porządkują branżę. Dzięki nim powstały jasne standardy, które chronią zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Pozwalają wyróżnić podmioty działające rzetelnie i zgodnie z zasadami - podkreśla założyciel Futuremed, Maciej Mazurek.

Jednym z najważniejszych elementów reformy było wprowadzenie limitów dziennych na wystawianie recept przez lekarzy. To ograniczenie skutecznie zatrzymało patologie, o których jeszcze niedawno szeroko informowały media.

Lekarz nie jest w stanie odpowiedzialnie pracować, jeśli wystawia setki czy tysiące recept dziennie. Limity przywróciły telemedycynie wiarygodność i realnie podniosły jakość opieki.

Telemedycyna i tradycyjna opieka zdrowotna - synergia, nie konkurencja

Z perspektywy Futuremed telemedycyna nie ma zastępować systemu stacjonarnego - ma go uzupełniać i odciążać. W wielu przypadkach badanie fizykalne jest niezbędne i żadna odpowiedzialna firma telemedyczna nie będzie tego kwestionować. Jednocześnie ogromna część konsultacji może odbywać się online, skracając czas oczekiwania na pomoc i zmniejszając obciążenie placówek.

Pacjenci zyskują:

  • szybki dostęp do lekarza bez konieczności dojazdów,
  • możliwość uzyskania pomocy z dowolnego miejsca,
  • niższy koszt konsultacji,
  • wygodną kontynuację leczenia, np. w chorobach przewlekłych.

Z kolei lekarze mogą pracować w bardziej uporządkowanym modelu, łatwiej monitorować pacjentów wymagających regularnego kontaktu i lepiej organizować swój czas.

Zaufanie społeczne rośnie - Polacy chcą telemedycyny na stałe

Największą zmianą ostatnich lat jest wzrost zaufania pacjentów. Statystyki mówią same za siebie:

  • 77% Polaków ufa telemedycynie,
  • 87% oszczędza dzięki niej czas,
  • 57% oszczędza pieniądze,
  • 69% uważa, że dostęp do lekarza jest łatwiejszy niż kiedyś,
  • 67% chce, aby telemedycyna pozostała w systemie na stałe.

Pacjenci już nie traktują teleporad jako rozwiązania awaryjnego - stały się one integralną częścią nowoczesnej opieki. Pełne wyniki badań dostępne są tutaj: TUTAJ

Futuremed: szybkie konsultacje, realne korzyści i spójne standardy obsługi

Futuremed przykłada ogromną wagę do jakości usług i organizacji pracy. Model, który rozwijamy, obejmuje m.in.:

  • rozpoczynanie większości konsultacji w czasie poniżej 15 minut,
  • brak kolejek i brak konieczności dojazdów,
  • niższe koszty w porównaniu z wizytami stacjonarnymi,
  • jasne procedury medyczne, które chronią zarówno pacjenta, jak i lekarza,
  • traktowanie teleporad jako uzupełnienia, a nie zamiennika klasycznej wizyty,
  • wysoką satysfakcję pacjentów wynikającą z przewidywalnego procesu.

Dla Futuremed kluczowe są również bezpieczeństwo danych oraz pełna transparentność - pacjent ma zawsze wiedzieć, jak wygląda konsultacja, jakie ma prawa i w jaki sposób podejmowane są decyzje medyczne.

Nowy etap telemedycyny w Polsce

Telemedycyna w Polsce rośnie dzięki regulacjom, edukacji pacjentów i odpowiedzialnemu podejściu firm. Dojrzały rynek to taki, w którym szybkość idzie w parze z bezpieczeństwem, a technologia - z profesjonalizmem lekarzy.

Zaufanie buduje się codziennie - decyzjami lekarzy, transparentnością procedur i dbałością o jakość - podkreśla Maciej Mazurek.

A ponieważ pacjenci korzystają z telemedycyny coraz chętniej i coraz bardziej jej ufają, kierunek rozwoju jest jasny: maksimum wygody, maksimum bezpieczeństwa i zero kompromisów medycznych.

Materiał przygotowany przez Futuremed.

