Artykuł ukazał się w Zeszycie 6, dodatku Cywilizacja w kwietniu 2007 r.

Luiza ważyła 2,6 kg, urodziła się przez cesarskie cięcie. Niemal wszystkie agencje prasowe nadały w świat depeszę z Oldham, niewielkiego miasta nieopodal Manchesteru: „Pani Lesley Brown i jej córeczka, pierwsze na świecie dziecko z probówki, czują się dobrze”. Nie wszyscy od razu pojęli wagę tej wiadomości.

Sukces narodzin

Dziewczynkę urodziła na tradycyjnym oddziale położniczym zdrowa kobieta. Przez 9 miesięcy – jak każda matka w ciąży – dawała jej schronienie w swojej macicy. To, co niezwykłe i pionierskie w dziejach medycyny, wiązało się z poczęciem tego dziecka – pierwszy raz doszło do niego poza organizmem matki, w sztucznie wytworzonym środowisku laboratoryjnej kolby.

Dr Patrick Steptoe, ginekolog z Oldham General Hospital, oraz dr Robert Edwards, fizjolog z Cambridge University, już od 1966 r. pracowali wspólnie nad metodami sztucznego zapłodnienia. Zanim mogli świętować sukces narodzin małej Brown i właściwie dziękować jej matce, że szczęśliwie donosiła poczęte przez nich – w probówce – dziecko, identyczne próby przeprowadzili bez powodzenia u 80 kobiet. I choć za każdym razem udawało im się zapłodnić jajo poza macicą, to gdy przychodziło umieścić je z powrotem w drogach rodnych – ciąży nie można było utrzymać.

32-letnia Lesley mieszkała ze swoim mężem kolejarzem w Bristolu. Przez 9 lat starali się o dziecko, a powód tych kłopotów był dość oczywisty: pani Brown miała niedrożne jajowody. W 1976 r. została pacjentką dr Steptoe, który 10 listopada 1977 r. – po wcześniejszym zaaplikowaniu specjalnej kuracji hormonalnej – naciął jej brzuch i pobrał z jajnika przy użyciu laparoskopu dojrzałe jajeczka. Reszta była w rękach Boba Edwardsa. Wystarczyło teraz połączyć jajo z nasieniem męża pacjentki, a po zapłodnieniu – przenieść je do drugiego naczynia z płynem odżywczym, by mogło dojrzewać i dzielić się jak każdy ludzki zarodek. Do tej pory naukowcy czekali 4–5 dni, by z powrotem przenieść je do organizmu kobiety. Tym razem postanowili jednak skrócić procedurę, skoro dotychczasowe próby okazywały się nieudane. Po 2,5 dnia zarodek wszczepiono więc w ścianę macicy pani Brown, a po kilku tygodniach było jasne, że tym razem ciąża rozwija się prawidłowo.

O krok za daleko

Wtedy pojawiły się wątpliwości: czy poczęcie dziecka w ten sposób nie wpłynie źle na jego rozwój? Czy będzie rosło w łonie matki tak jak setki tysięcy innych płodów i urodzi się zdrowe, bez żadnych wad?

Udany zabieg sztucznego zapłodnienia, który przeprowadzili Steptoe i Edwards, nie był w istocie pierwszym zabiegiem in vitro (czyli „w szkle”). Było to raczej zwieńczenie wieloletnich i żmudnych, sięgających kilku wieków wstecz, prób naśladowania natury w kreowaniu nowego życia. Odkąd w 1677 r. holenderski szlifierz soczewek oraz twórca mikroskopu Antonie van Leeuwenhoek dojrzał w męskiej spermie plemniki (nazywając je „nerwowymi paproszkami”) i przyczynił się do obalenia teorii, w myśl której nieruchome jajo kobiety jest początkiem wszelkiego życia – dziesiątki eksperymentatorów czyniło starania, by zapłodnienie oddzielić od aktu płciowego. Pierwsze sztuczne inseminacje, czyli mechaniczne umieszczanie plemników w drogach rodnych niepłodnych kobiet, zaczęto wykonywać już pod koniec XIX w. i wiele poczętych w ten sposób dzieci przyszło na świat, zanim urodziła się Luiza Brown. W 1936 r. zaś Gregory Pincus (pionier badań nad antykoncepcją hormonalną) przeprowadził zapłodnienie in vitro komórki jajowej królika – tabu zostało złamane. Przez następne 40 lat doskonalono tylko metody pozyskiwania komórek jajowych, przechowywania plemników, hodowania zarodków, a wszystko to odbywało się przy wtórze protestów przypominających dzisiejsze debaty wokół klonowania i komórek macierzystych pobranych z zarodków.