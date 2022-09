Kryzys? Jaki kryzys?

Polska przeżywa rozdwojenie jaźni. Obywatele słyszą uspokajające zapewnienia, że paliw na zimę nikomu nie zabraknie, a dopłaty pozwolą je kupić. Przedsiębiorcy słyszą, by szykowali się na kryzys, jakiego jeszcze nie widzieli.

Pieniądze idą na dopłaty do cen energii elektrycznej i gazu dla odbiorców indywidualnych, czyli subsydiowanie konsumpcji energii, a nie wspieranie gospodarki zamieniającej energię na polskie PKB.

Ten kryzys już u nas jest. Odczuwają go wszystkie firmy otrzymujące coraz wyższe rachunki za prąd, gaz ziemny oraz inne paliwa. Grupa Azoty ogłosiła właśnie, że w związku z 400-proc. wzrostem cen gazu ziemnego czasowo wstrzymuje wytwarzanie nawozów azotowych i tworzyw sztucznych w zakładach w Puławach, Tarnowie i Kędzierzynie. Państwowy koncern nawozowy to największy konsument gazu w Polsce. Rocznie zużywa 2 mld m sześc. To 10–15 proc. polskiego zapotrzebowania. W ślad Azotów poszedł natychmiast włocławski ANWIL, spółka z Grupy Orlen.