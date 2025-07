Jest zaskoczenie: cięcie stóp na wakacje. Ale rynku mieszkań to nie ożywi

Już po raz drugi w ostatnim czasie spadają stopy, a wkrótce czekają nas kolejne obniżki. Niestety, wielu szukającym mieszkania to nie pomoże.

Na początku wakacji Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła. Większość analityków spodziewała się, że kolejne obniżki stóp nastąpią dopiero we wrześniu. Tymczasem jeszcze przed wyjazdem na urlopy członkowie Rady zdecydowali o cięciu stóp. Co prawda skromnym, bo o 25 pkt bazowych, ale to z pewnością nie koniec luzowania polityki pieniężnej. Stopa referencyjna wynosi od dzisiaj równe 5 proc.

Gaz ziemny wreszcie tanieje

Tej decyzji trudno się dziwić, skoro inflacja jest na poziomie 4,1 proc., a w lipcu znacznie spadnie – zapewne w okolice 3 proc. Na tym lub nawet nieco niższym poziomie powinna pozostać w kolejnych miesiącach. Znajdzie się zatem bardzo blisko celu wyznaczonego przez NBP, który wynosi 2,5 proc.

Lipcowy spadek będziemy zawdzięczać zwłaszcza gazowi ziemnemu. W ubiegłym roku znacznie on zdrożał po wygaśnięciu mrożenia cen. Tymczasem teraz wreszcie tanieje – już dzięki mechanizmom rynkowym. Rada mogła mieć jeszcze niedawno wątpliwości z powodu drożejącej ropy, ale ta dzięki zawieszeniu broni między Izraelem i Iranem wróciła do poziomu sprzed kilku tygodni.

Niższe raty, drogie mieszkania

Kolejny spadek stóp ucieszy kredytobiorców, którzy mają uzasadnioną nadzieję na dalsze cięcia i w związku z tym niższe raty. Z drugiej strony banki z pewnością wykorzystają decyzję Rady do dalszego obniżenia oprocentowania lokat. Poprzednie cięcie nie ożywiło znacząco rynku nieruchomości. Transakcji jest mało, ceny ofertowe się nie zmieniają, a barierą dla wielu zainteresowanych kupnem pozostają wyśrubowane stawki za metr kwadratowy.

Z punktu widzenia rynku mieszkaniowego ważniejsze jest dziś znaczne zwiększenie skali budownictwa społecznego. Nawet niski poziom stóp problemów braku dostępności mieszkań już nie rozwiąże.