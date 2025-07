Izera zmartwychwstaje. Ale wszystkie jej projekty poszły do kosza. Polak nie potrafi?

Na zbudowanie polskiego elektryka zmarnowano dotychczas 244 mln zł, ocenia nowy zarząd Electromobility Poland. A teraz będzie tylko lepiej.

Rząd PiS zostawił po sobie masę projektów gospodarczych, wymyślanych w celach ściśle piarowych, pod hasłem „Polak potrafi”. Pełno ich było zwłaszcza w planie Morawieckiego, tych wszystkich luxtorped, dronów, robotów medycznych, promów morskich i innych cudów techniki, którymi mieliśmy rzucić świat na kolana.

Większość nie wyszła poza fazę gadania – po to tylko, by elektorat poczuł dumę, że doganiamy największe potęgi gospodarcze świata, a za chwilę je przegonimy. Liczył się chwilowy efekt, bo praktyczna realizacja była albo poza możliwościami polskiej gospodarki, albo też nie miała żadnych racjonalnych podstaw ekonomicznych.

Niestety, niektóre z tych projektów rozgrzebano, wydając setki milionów z publicznej kasy. Do takich projektów należał pomysł wielkoseryjnej produkcji samochodów elektrycznych, czyli legendarna Izera z Jaworzna.

Izera? W zasadzie tak, ale nie tak

Rząd Tuska miał z tymi projektami problem, znów z powodów piarowych. No bo jak to: zamknąć, zlikwidować, kiedy wydano setki milionów? Prezes Kaczyński będzie triumfował, że Tusk idzie na pasku Berlina i niemieckiego przemysłu, który nie życzy sobie u nas konkurencji. A przecież Polska zasługuje na to, by mieć silną markę motoryzacyjną. Takie jest przekonanie sporej części elektoratu, nie tylko PiS. I coś trzeba zrobić z tym polem w Jaworznie, gdzie wycięto kawał lasu i gdzie miała powstać fabryka Izery.