Przejdź do treści
Reklama
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
3 września 2025
Rynek

Stopy w dół. Kredyty tańsze po wakacjach, inwestorzy oczekują dalszych cięć

3 września 2025
Na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. WavebreakmediaMicro / Smarterpix/PantherMedia
Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje ostrożne cięcie stóp. Nasza gospodarka takich informacji bardzo potrzebuje.

Tym razem większość ekonomistów miała rację – na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Stopa referencyjna spadła tym samym z 5 do 4,75 proc. Inna decyzja byłaby niespodzianką, skoro wskaźnik rocznej inflacji wynosi już tylko 2,8 proc. (wstępne dane GUS na koniec sierpnia) – jest zatem niewiele wyższy od celu Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc.). Prawdopodobne są kolejne obniżki stóp w tym roku – np. w listopadzie, gdy członkowie Rady będą znali kolejną projekcję inflacyjną. Powinni też wziąć pod uwagę, że w ostatnim czasie eksperci NBP zakładali wolniejszy spadek inflacji od rzeczywistego.

Co nam mówią wskaźniki ekonomiczne

Rada pewnie byłaby bardziej odważna w obniżaniu stóp, gdyby nie wysoki deficyt budżetowy. W przyszłym roku ma być co prawda nieco niższy od tegorocznego, ale i tak wyniesie – według rządowych założeń – aż 6,5 proc. To efekt połączenia wysokich wydatków socjalnych, potrzeb związanych z obronnością i korzystniejszych dla samorządów zasad ich finansowania. Do tego dochodzi ostatnie zamieszanie z cenami prądu. Po wecie prezydenta Nawrockiego, blokującym ustawę wiatrakową, rząd obiecuje osobny projekt zamrażający stawki w czwartym kwartale, ale tylko dla gospodarstw domowych. Od stycznia o cenach prądu ma już decydować rynek, chociaż jest nadzieja, że uwolnione taryfy nie będą znacząco różnić się od tych mrożonych.

Wolniej rosną płace, a zatem Rada nie powinna się obawiać wzrostu inflacji z powodu zbyt szybkich podwyżek pensji. Niestety wciąż istotnym czynnikiem zwiększającym nasze koszty życia pozostanie żywność. W sierpniu była ona aż o 4,8 proc. droższa niż rok wcześniej – ta tendencja zapewne się utrzyma. Niższe stopy powinny wspomóc gospodarkę, a ta pilnie tego potrzebuje. Wzrost PKB jest co prawda na przyzwoitym poziomie 3,4 proc. (dane za drugi kwartał), ale zawdzięczamy go głównie bardziej śmiałym wydatkom konsumentów, którzy przestali najwyraźniej bać się inflacji i są bardziej skłonni do zakupów. Poważny problem mamy natomiast z inwestycjami firm, które spadają. Rozczarowuje również indeks PMI, pokazujący koniunkturę w przemyśle. Gorsze informacje płyną także z rynku pracy – bezrobocie w lipcu lekko wzrosło.

Inwestorzy czekają na dalsze cięcia stóp

Dzisiejsza obniżka stóp przyniesie kolejną ulgę kredytobiorcom. Wskaźnik WIBOR 3M wynosi obecnie 4,81 proc., a WIBOR 6M – 4,66 proc. Powinny one dalej maleć, skoro inwestorzy oczekują dalszych cięć stóp. Z drugiej strony banki reagują i stopniowo obniżają oprocentowanie oszczędności. Coraz trudniej znaleźć lokaty przynoszące 4 proc. odsetek w skali roku lub więcej. Sytuacji oszczędzających nie poprawia też fakt, że nie ma co liczyć na istotną reformę podatku Belki. Być może pojawi się możliwość uchronienia 25 tys. zł od tej daniny w ramach nowego Osobistego Konta Inwestycyjnego, ale nie wcześniej niż za rok. I tylko jeśli i tego pomysłu nie zawetuje prezydent.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Kraj

Wszystkie fronty Tuska. W PiS czują krew. „Szykują uderzenie w sam splot słoneczny koalicji”

Polityczna jesień za pasem. Wraz z nią nadciągną burzliwe spory, niekorzystne prądy społeczne, grad ataków i wewnątrzkoalicyjne zawirowania. Czy premier Tusk i jego ekipa są na to przygotowani?

Anna Dąbrowska, Malwina Dziedzic
28.08.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Społeczeństwo

Ustalenia „Polityki”. Znani aktorzy odpowiedzą za reklamę alkoholu. To przełomowa sprawa

Czy znany aktor i znana aktorka świadomie łamali prawo? Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec aktora Bogusława L. i aktorki Magdaleny C. za nielegalną reklamę alkoholu. Sprawa jest przełomowa, bo aktem oskarżenia objęci zostali również przedstawiciele zarządu alkoholowego giganta.

Juliusz Ćwieluch
26.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

W turystyce trwa czeska inwazja na Polskę. Szokująco zmienili podejście. „Zazdroszczą nam”

Ilu Czechów wypoczywa właśnie nad Bałtykiem? W całym roku zbierze się ich zapewne ponad pół miliona. Ubocznym skutkiem tego turystycznego trendu jest szokująca zmiana wizerunku Polski w Czechach.

Jakub Medek
23.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Kultura

Rapowa chłopomania. Za co polski inteligent pokochał fantazję o blokersach?

O rapowej chłopomanii, czyli jak polski inteligent pokochał fantazję o życiu bohatera ulicy i stworzył jego imitację.

Łukasz Krajnik
12.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną