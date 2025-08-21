Pierwsze weto Nawrockiego i 21 podpisanych ustaw. „Jestem głosem Polaków”

Pierwsze weto nie było zaskoczeniem. Spośród 22 ustaw tylko jedna z prezydenckiego biurka trafi do śmietnika. Karol Nawrocki sprzeciwia się wiatrakom, ale chce zamrożenia cen energii.

Prezydenckie weto w sprawie ustawy wiatrakowej było spodziewane i zapowiadane. „To rodzaj szantażu wobec społeczeństwa. To oczywiste, że ludzie nie chcą mieć obok swoich domów wiatraków. Jestem głosem Polaków i tak na to patrzę, że tam, gdzie możemy Polskę wzmocnić, będziemy to robić. A tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głosy Polaków, to prezydent Polski będzie za społeczeństwem stał – tłumaczył dzisiaj Nawrocki. – Staję po stronie społecznej, a nie po stronie tych, którzy chcą mieszać cenę energii elektrycznej z wiatrakami i działaniami lobbingowymi”.

21 podpisanych ustaw, jedno weto

Ustawa nazywana „wiatrakową” dotyczy inwestycji w energetyce wiatrowej. Założeniem zmiany było rozluźnienie restrykcji dotyczących m.in. budowy wiatraków. W 2016 r. rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził zasadę 10H – minimalna odległość od zabudowań mieszkalnych musi wynosić dziesięciokrotność ich całkowitej wysokości (ale od 700 m wzwyż). W praktyce wymagana odległość była znacznie wyższa. W 2023 r. miała spaść do 500 m, ale w ostatniej chwili za pomocą napisanej na kolanie Marka Suskiego poprawce ustanowiono 700 m.

Te rozwiązania nie spodobały się nowemu prezydentowi. Nie spodobał się również „szantaż” zastosowany przez rząd, który do ustawy wiatrakowej wprowadził przepisy przedłużające zamrożenie cen energii na poziomie 500 zł/MWh netto na kolejny kwartał. Obecne regulacje wygasną we wrześniu. Mrożenie cen Karol Nawrocki obiecywał w kampanii, ale przeważył sprzeciw wobec wiatraków.

Nawrocki twierdzi, że podpisał projekt żywcem wyjęty z ustawy wiatrakowej o zamrożeniu cen. „Nie zmieniliśmy w Kancelarii Prezydenta ani przecinka w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej. 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać polski Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, szanowni państwo, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych” – przekazał podczas konferencji.

Wśród podpisanych ustaw znalazły się m.in. projekt deregulacyjny, emerytury czerwcowe, zmiany w Karcie Nauczyciela czy rekompensaty dla weteranów działań na granicy Polski.