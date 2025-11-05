Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
5 listopada 2025
Rynek

Rok pięciu cięć. Stopy procentowe znów w dół – inflacja opanowana?

5 listopada 2025
Stopa referencyjna utrzymuje się obecnie na poziomie 4,25 proc. Stopa referencyjna utrzymuje się obecnie na poziomie 4,25 proc. AndreyPopov / Smarterpix/PantherMedia
Stopy niższe aż o 1,5 pkt proc. – to tegoroczny bilans cięć Rady Polityki Pieniężnej. W przyszłym roku też jest szansa na obniżki, ale z pewnością dużo skromniejsze.

To już piąta i najprawdopodobniej ostatnia obniżka stóp procentowych w tym roku. Jeszcze przed majowym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej stopa referencyjna wynosiła 5,75 proc., teraz jest na poziomie 4,25 proc. To spektakularne poluzowanie polityki pieniężnej, ale w pełni uzasadnione, skoro inflacja wydaje się – na razie – pod kontrolą. Już od lipca wskaźnik rocznej inflacji znajduje się w zakresie celu Narodowego Banku Polskiego (to przedział pomiędzy 1,5 a 3,5 proc.). Co więcej, ceny rosną od lata w tempie bardzo stabilnym – ok. 3 proc. Roczna inflacja, według tzw. szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statycznego, wyniosła w październiku 2,8 proc. To nawet nieco lepszy wynik niż ten prognozowany przez ekspertów. Nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych miesiącach miało stać się coś złego.

Inflacja pod kontrolą

Z ostatnich danych GUS wynika, że w październiku ceny wzrosły w Polsce zaledwie o 0,1 proc. w porównaniu z wrześniem. Na tym samym poziomie pozostał koszt zakupu artykułów żywnościowych (wreszcie tanieje masło i mleko, za to rośnie ryzyko podwyżek cen jaj), zdrożało natomiast – o 1 proc. – paliwo. W najbliższych miesiącach główna niepewność dotyczy cen prądu, bo w styczniu kończy się już ustawowe mrożenie stawek dla gospodarstw domowych. Rząd zapowiada, że dzięki spadkowi hurtowych cen prądu, koszt dla gospodarstw domowych nie powinien się znacząco zmienić (chociaż wzrośnie tzw. opłata mocowa, doliczana do rachunku). Jeśli rzeczywiście tak będzie, inflacja także w kolejnych miesiącach ma szansę pozostać w zakresie celu NBP.

Co to oznacza dla Rady Polityki Pieniężnej? Prawdopodobnie stopy nie zostaną zmienione na ostatnim w tym roku posiedzeniu w grudniu. Otwiera się jednak przestrzeń do ich kolejnych obniżek już w przyszłym roku. Z drugiej strony większość członków Rady zapewne będzie ostrożna. Bo inflacja na poziomie niespełna 3 proc. co prawda nie szkodzi gospodarce, ale też nie uzasadnia zbyt głębokiego cięcia stóp. Te mogą ustabilizować się na poziomie nieco niższym od obecnego (dla stopy referencyjnej byłoby to 3,5–4 proc.). To dobra wiadomość dla spłacających kredyty. Gorzej wygląda sytuacja oszczędzających, bo banki, w ślad za decyzjami RPP, obniżają oprocentowanie depozytów. Robią to, aby chronić swoje zyski (w tym roku jeszcze lepsze od ubiegłorocznych). Przygotowują się na to, że najprawdopodobniej w przyszłym roku zapłacą dużo wyższy niż dotąd podatek CIT (aż 30 proc.) – tak chce rząd, a prezydent raczej nie zablokuje stosownej ustawy.

Cenowa stabilizacja

Po kilku latach dramatycznej drożyzny cenowa stabilizacja przynosi wytchnienie, ale nie wiadomo, jak długo potrwa. Zdają sobie sprawę z tego też zapewne członkowie RPP. A skoro polska gospodarka rośnie w zdrowym tempie (ok. 3,5 proc. rocznie), nie ma powodu, aby ją dodatkowo stymulować. O ile zatem stopy są dziś na poziomie najniższym od marca 2022 r. (czyli okresu zaraz po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę), to powrotu do bardzo niskiego ich poziomu z pierwszej fazy pandemii z pewnością nie ma. Byłby to zresztą poważny błąd, który już raz RPP – razem z wieloma innymi bankami centralnymi – popełniła, kładąc wówczas podwaliny pod eksplozję drożyzny. Kojarzymy ją przede wszystkim z galopadą cen surowców energetycznych w 2022 r., ale przecież zaczęła się wcześniej, z powodu pandemicznego chaosu i zalewania gospodarki publicznymi pieniędzmi. Teraz wysoka inflacja została wreszcie pokonana, ale pamięć o niej pozostaje – w nas wszystkich, czyli konsumentach.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. Skok PiS na ziemię. To przekręt stulecia, a na Telusie i Romanowskim się nie kończy

    Joanna Solska

  2. Łukaszenka zamyka Białoruś. To zemsta na Polsce i Litwie, a dla branży transportowej dramat

    Adam Grzeszak

  3. Samozbiory, czyli city break na polu. Trzeba się ratować, duża podaż popsuła ceny wszystkim

    Joanna Solska

  4. Polski komitet kryptoolimpijski. Co wiadomo o zondacrypto, które do PKOl wprowadził Piesiewicz?

    Marcin Piątek

  5. KOWR: państwo w państwie. Jak PiS stworzył agencję do kupowania władzy

    Joanna Solska

Czytaj także

null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

Koniec wolności w sieci? Gdy politycy biorą się za internet, budzą się emocje. W tle spór Unii z USA

Po jednej stronie: walka z mową nienawiści i bat na samowolę big techów. Po drugiej: zarzuty o cenzurę internetu. Obie rozdzielone krajową polityką i amerykańskimi interesami. Kto tu chce dokonać zamachu na wolność słowa?

Sylwia Czubkowska
28.10.2025
null
Społeczeństwo

Mała, czarna i kapryśna. W kawie idzie „trzecia fala”. Jak i jaką piją Polacy? Są bardzo wrażliwi na cenę

O tym, jak w Polsce zmieniała się kultura picia kawy, co nam leją do filiżanek i dlaczego tak łatwo nas na tym oszukać, mówią Adam Laska i Paweł Siemaszko, biznesmeni z branży kawowej.

Juliusz Ćwieluch
21.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną