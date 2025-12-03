Przejdź do treści
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
3 grudnia 2025
Rynek

Obniżka pod choinkę. Od dziś stopa referencyjna wynosi 4 proc.

3 grudnia 2025
Stopy zostały w tym roku obniżone już po raz szósty. Stopy zostały w tym roku obniżone już po raz szósty. Jakub Żerdzicki / Unsplash
To był rok spadku inflacji i stóp procentowych. Czy w kolejnym czeka nas tak wytęskniona stabilizacja?

Najnowsze dane GUS na temat inflacji musiały zrobić ogromne wrażenie na Radzie Polityki Pieniężnej. Zrobiła bowiem coś, czego tradycyjnie nie robi. Zmieniła stopy procentowe na grudniowym posiedzeniu, które zazwyczaj nie kończy się taką decyzją. Stopy zostały, już po raz szósty w tym roku, obniżone. Od dziś stopa referencyjna wynosi 4 proc.

Inflacja wreszcie pod kontrolą?

Większość analityków spodziewała się takiej decyzji, bo inflacja spadła do 2,4 proc. Oznacza to, że jest nawet nieco poniżej idealnej wartości. To według Rady Polityki Pieniężnej 2,5 proc. Ekonomiści sądzą, że inflacja nie powinna w najbliższych miesiącach rosnąć. Może nawet jeszcze nieco spaść – wreszcie przestała szybko drożeć żywność, równocześnie spadło tempo wzrostu wynagrodzeń, a dodatkowo czeka nas tylko skromne zwiększenie się płacy minimalnej w nowym roku.

Przed nami zatem szansa na to, że po kilku burzliwych latach inflacja znajdzie się wreszcie pod kontrolą. Z pewnością w przyszłym roku stopy nie będą już spadać w takim tempie jak w tym, ale jest jeszcze nadzieja na kilka skromnych obniżek. Chociaż raczej nie na początku 2026 r. (kolejne posiedzenie Rady w połowie stycznia).

Więcej kredytów

Taniejące kredyty powinny zwiększyć liczbę transakcji na rynku mieszkaniowym, ale jest nadzieja, że odbędzie się to bez wyraźnego wzrostu cen. To dlatego, że deweloperzy mają dużo lokali na sprzedaż i ostatnio byli skłonni nawet organizować promocje. Poza tym ceny w dużych miastach są tak wyśrubowane, że i tak wiele osób musi szukać nieruchomości wyłącznie na obrzeżach. Tańsze kredyty nie oznaczają bowiem kredytów dostępnych dla każdego, biorąc pod uwagę, że średni koszt metra kwadratowego w Warszawie dochodzi do 18 tys. zł, a w Krakowie czy Trójmieście jest niewiele niższy.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
