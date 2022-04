Ciepło bez emisji

Pompy ciepła czy folie grzewcze, kiedyś traktowane jako ciekawostka albo dodatek, dziś stają się ciekawą, ekologiczną alternatywą dla pieców węglowych i gazowych.

Wybór odpowiedniego źródła ogrzewania domu nie jest prosty. W imię ekologii i poprawy jakości powietrza warto odchodzić od paliw kopalnych, zwłaszcza od węgla. Promowany do niedawna gaz też nie jest rozwiązaniem idealnym. Nie wszędzie można z niego korzystać, a poza tym ostatnie tygodnie uświadomiły nam, że w przypadku tego surowca jesteśmy w dużej mierze uzależnieni od importu. Do tego ceny zarówno węgla, jak i gazu rosną w bardzo szybkim tempie, więc trudno nawet oszacować koszty ogrzewania w najbliższych latach.

Nic dziwnego, że na znaczeniu zyskują pompy ciepła, które na przykład w Niemczech mają stać się standardową metodą ogrzewania w budynkach jednorodzinnych. Pompy czerpią ciepło z natury – z powietrza lub z gruntu. Ta pierwsza opcja oznacza, że pompa jest tańsza w instalacji, za to droższa w eksploatacji. Rozwiązanie gruntowe wymaga na początku większego zakresu prac, co niesie ze sobą większe koszty. Zwłaszcza gdy trzeba dokonać wierceń na działce. Jednak później taka pompa będzie tańsza w eksploatacji, bo zużyje mniej prądu. Różnica okaże się szczególnie istotna w okresach silnych mrozów. Dodatkowym atutem pomp ciepła jest możliwość ich działania jako klimatyzacji w okresach upałów. A wady? Trzeba pamiętać, że jednostka zainstalowana na zewnątrz budynku generuje pewien hałas podczas pracy. Nie jest on zbyt duży, ale na pewno warto umieszczać ją nieco dalej od okien i tak, aby nie przeszkadzała sąsiadom.

Inną opcją wartą rozważenia jest ogrzewanie podłogowe na podczerwień, w którym stosuje się folię grzewczą. Taka folia wykorzystuje naturalne zjawisko elektrycznego oporu węgla, który w postaci bardzo cienkiej matrycy znajduje się wewnątrz niezwykle wytrzymałej folii PET. Matryca pokrywa niemal całą folię, a dzięki temu dostarcza ciepło równomiernie, emitując fale dalekiej podczerwieni. Nie musi rozgrzewać się bardziej niż temperatura, jaką chcemy osiągnąć w pomieszczeniu. Folia PET charakteryzuje się świetną wytrzymałością mechaniczną i nieprzenikalnością, co pozwala na jej stosowanie w systemach pod wylewkę.

Folię grzewczą docina się do rozmiarów pomieszczenia wzdłuż wyznaczonych na niej bezpiecznych linii cięcia. Jej grubość nie przekracza milimetra. Folia zajmuje zatem niewiele miejsca i jest instalowana nie tylko pod podłogami, ale też w ścianach czy sufitach. W budynkach spełniających obecne standardy termoizolacji może być wykorzystana jako jedyne źródło ciepła. Bywa też uzupełnieniem instalacji grzejnikowej. Do zalet folii grzewczej należą na pewno: niski koszt inwestycji, brak konieczności serwisowania, jej trwałość, komfort równomiernego nagrzewania, możliwość sterowania przy użyciu nowoczesnych termostatów z Wi-Fi, a także oszczędność miejsca, bo nie trzeba instalować kotłowni czy pieca z kominem i rurami.

Folii nie należy mylić ze specjalną matą grzewczą do podłóg. To inny produkt, którego podstawę konstrukcji stanowi siatka z włókna szklanego, pokryta przewodem grzewczym o niewielkiej grubości. Bez względu na to, czy na gotową wylewkę inwestor chce położyć płytki ceramiczne, gresowe czy kamień, maty elektryczne mogą być stosowane pod każdy z tych materiałów. Wraz z warstwą wierzchnią podłogi tworzą akumulacyjny system grzewczy. Mata nagrzewa płytki, a te oddają ciepło w formie promieniowania podczerwonego lub w bezpośrednim kontakcie. Sama mata rozgrzewa się do wysokich temperatur, dlatego jej kable grzejne pokryte są teflonem, co zapewnia jej wysoką trwałość w warunkach dużej amplitudy temperatur.

Zarówno maty, jak i folie mają uniwersalne możliwości, są bezpieczne i pozwalają na bezobsługową eksploatację. Różnią się jednak budową, zużyciem energii oraz zastosowaniem. Folia elektryczna cieszy się opinią rozwiązania bardziej energooszczędnego z uwagi na emitowaną daleką podczerwień oraz dużą powierzchnię grzewczą. W matach grzewczych grzeją tylko kable, dlatego też rozgrzewają się do wyższych temperatur i mają większy pobór mocy. Maty grzewcze są za to bardzo proste w montażu i świetnie sprawdzają się do instalacji bezpośrednio pod płytki w łazience czy kuchni.

Nowoczesne metody ogrzewania, jak pompy ciepła czy folie grzewcze, są dla każdego, ale pod warunkiem że dom został prawidłowo ocieplony. Jeśli przez ściany czy dach ucieka zbyt wiele ciepła, tego rodzaju ogrzewanie przestaje się po prostu opłacać. Jego koszt uzależniony jest od cen prądu, na które nie mamy wpływu. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezradni w przypadku kolejnych podwyżek. Warto w przypadku wyboru takich form ogrzewania pomyśleć o przydomowej instalacji fotowoltaicznej. Pozwala ona znacznie zmniejszyć wydatki na prąd, a równocześnie sprawi, że system grzewczy będzie wyjątkowo przyjazny środowisku naturalnemu.