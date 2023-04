Prąd z ładnego dachu

Fotowoltaika zyskuje szybko na znaczeniu, ale niektórzy mają wątpliwości zarówno estetyczne, jak i techniczne. Rozwiać je może nowa technologia dachów solarnych, na których panele zostały ściśle zintegrowane z resztą konstrukcji.

Szybko rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł prądu. To główny powód ogromnego sukcesu fotowoltaiki na polskim rynku. Wiele osób zainstalowało specjalne panele, aby obniżyć wysokość swoich rachunków. Dodatkową zachętą okazują się kolejne edycje programu Mój Prąd, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie do takiej inwestycji. Jednak nie wszyscy właściciele domów zdecydowali się dotąd na instalacje fotowoltaiczne. Barierą nie są przy tym najczęściej koszty, ale inne obiekcje.

Niektórzy mają wątpliwości związane z estetyką, bo panele w istotny sposób zmieniają wygląd bryły budynku. Może ona stracić swoją pierwotną formę i spójną kolorystykę. Problemem jest zwłaszcza różnica w barwie między dachówką a panelami. Do tego pokrywają one zazwyczaj tylko część dachu, koncentrując się głównie na stronie południowej i południowo-zachodniej, co zapewnia największą produkcję prądu. Inni właściciele obawiają się samego procesu instalacji, czyli pracy ekipy montującej panele. Zadają sobie różne pytania: czy nie dojdzie do uszkodzenia dachu, czy nie pojawią się problemy techniczne, czy cały proces przebiegnie poprawnie? I najważniejsze: kto będzie musiał zapłacić za ewentualne szkody?

Takie dylematy trudno lekceważyć. To dlatego niektóre firmy proponują rozwiązanie zwane potocznie dachem solarnym albo dachem zintegrowanym. Składa się on z części aktywnej wykonanej z paneli oraz z części pasywnej, która nie będzie produkować prądu. Jednak obie te części są do siebie bardzo podobne wizualnie, a w efekcie cały dach wygląda tak, jakby był wykonany z tego samego materiału. – Pod szklanymi panelami kryje się unikalna aluminiowa konstrukcja wsporcza, której zadaniem jest stabilne mocowanie paneli oraz zapewnienie równej dla całej połaci dachu, dziesięciocentymetrowej dylatacji.