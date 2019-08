W cieniu różowego flaminga, czyli policja działa prewencyjnie wobec antyfaszystów

Chciałam obserwować marsz Młodzieży Wszechpolskiej, który 15 sierpnia przeszedł przez Warszawę, ale to się nie udało. Widziałam za to kontrowersyjne interwencje policji, w tym wyprowadzenie siłą dziennikarza z terenu spontanicznego zgromadzenia i prewencyjne „zatrzymanie” aktywistów na środku pl. Piłsudskiego. Za co? „Za oznakowanie”.

W bramie przy ul. Kubusia Puchatka 15 czy 20 osób próbuje nadmuchać wielkiego różowego flaminga i kilka piłek plażowych. Robią to po kryjomu, bo wakacyjne zabawki będą za chwilę atrybutami na „Świątecznym Pikniku Antyfaszystowskim” organizowanym przez Obywateli RP. Co to za formuła? „Dziwna” – tak najłagodniej oceniali ją ci aktywiści, którzy do „pikniku” się nie przyłączyli, bo woleli protestować po swojemu, z powagą i silniejszym przekazem. Ale jeśli Obywatele RP konwencją chcieli pokazać irracjonalność sytuacji, to im się udało. Obraz policjantów otaczających kordonem siedzących na kocykach ludzi, jedzących owoce i cukierki, trzymających kwiaty, rzucających do siebie żółtymi piłkami i leżących na różowym flamingu, był co najmniej abstrakcyjny. Bo rzecz działa się na i tak zamkniętym Nowym Świecie. Nie można więc mówić o blokowaniu pasa ruchu, który był „nieczynny”. Nie można też mówić o blokadzie marszu, skoro tędy nie przechodził (policja skierowała go innymi ulicami). Mimo to funkcjonariusze nie ograniczyli się do otoczenia demonstrujących kordonem. Zastosowali środki przymusu bezpośredniego – znieśli i wyprowadzili wszystkich z ulicy. Zobacz także: Jak narodowcy upamiętnili powstanie warszawskie

Wyniesieni i spisani bez podstawy prawnej Jedną z osób wyprowadzonych siłą przez dwójkę policjantów była redaktor Video-KOD-u Marta Bogdanowicz. Bogdanowicz jest także obywatelskim fotografem (używa pseudonimu „Spacerowiczka”). Interwencja wobec niej jest więc przypadkiem szczególnym, bo może naruszać wolność prasy i prawo prasowe. – Dokumentowałam piknik antyfaszystowski na Nowym Świecie w Warszawie. Była to radosna, stuprocentowo pokojowa impreza z kocykami, kwiatami i owocami – mówi Bogdanowicz. – Neofaszyści szli inną trasą, więc nie można nazwać pikniku blokadą legalnego przemarszu. Policja zdecydowała się jednak na interwencję. Po wygłoszeniu zwyczajowych komunikatów, w tym prośby do mediów o opuszczenie terenu pikniku, podjęto dość brutalną interwencję. Nie pozwolono mi wyjść za kordon, a następnie siłowo mnie z niego wyprowadzono, mimo że powoływałam się na prawo dziennikarskie.

Bogdanowicz trafiła za drugi kordon w bocznej uliczce, gdzie wynoszono i spisywano aktywistów. – Jedyny dokument, jaki okazałam, to legitymacja dziennikarska. Nie pokazałam dowodu osobistego, dane podałam ustnie. Po kilkudziesięciu minutach zostałam wypuszczona – mówi. – W kordonie nadal robiłam zdjęcia i transmisje. Po przejrzeniu materiałów zauważyłam, że siłowo, pozostawiając siniaki na ramieniu, wyprowadził mnie ten sam policjant, który zatrzymywał i skuwał kajdankami na plecach Jakuba Grzędę [aktywista z tęczową flagą, powalony na ziemię – red.]. – Według mnie działania policji były celowe – ich intencją było zatrzymanie na miejscu legalnie protestującej grupy ludzi, by uniemożliwić im przemieszczenie się w kierunku grupy Młodzieży Wszechpolskiej – twierdzi Bogdanowicz. – Policja zaryzykowała zaskarżenie swoich działań, by osiągnąć ten cel: niedopuszczenie do legalnego protestu obywateli przeciwko neofaszystom. Policja w mojej opinii złamała prawo. Czytaj także: „Nie macie prawa nas stąd usuwać”, czyli 1 sierpnia z Obywatelami RP

Po prostu stali. I prewencyjnie ograniczono im wolność Na Nowym Świecie nie ma już uczestników „Świątecznego Pikniku Antyfaszystowskiego”, choć widać ich niedawne ślady. Porzucone kocyki, przewrócony wiklinowy koszyk, rozgniecione kwiaty, owoce. Różowego flaminga brak – działacz postanowił go nie puścić. Policja niosła demonstranta do drugiego kordonu, a za nimi wlókł się wielki ptasi kuper, z którego uchodziło powietrze.