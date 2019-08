Jak narodowcy upamiętnili powstanie warszawskie

Uczestnicy marszu skandowali: „Cześć i chwała bohaterom!”. A chwilę potem: „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę” i „Śmierć wrogom ojczyzny”. Ale faszystami na miejscu i tak zostali nazwani Obywatele RP.

Tłum skurczył się także dlatego, że do odłączenia się od marszu zostali zmuszeni sympatycy ONR. Jak podał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, grupy się skłóciły. Narodowcy nie chcieli kroczyć razem z „faszystami z ONR”. „Teraz idą dwa marsze, w jednym narodowcy, w drugim rozgoryczonych ok. 150 faszystów z ONR” – pisał OMZRiK na Twitterze. Były wśród tych ostatnich bojówki skinheadowskie i członkowie neonazistowskiej grupy Szturm.

Na samym pl. Krasińskich też było gorąco. Obywatele RP trzymali transparent z napisem „Faszyzm wraca i hańbi” tuż przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego, jeszcze zanim pochód dotarł na miejsce. – Organizatorzy marszu mają prawo nie życzyć sobie takich plakatów – tłumaczył nam jeden z funkcjonariuszy. Obywateli poproszono, by dobrowolnie opuścili plac. Nie zgodzili się, więc zostali wyniesieni. – I to są właśnie faszyści – komentował jeden z uczestników marszu (zachowanie Obywateli, nie policjantów, rzecz jasna). – To są ci nowocześni Polacy? To całe LGBT ? – dopytywał ktoś inny. Gdy Obywateli wynoszono, tłum gwizdał i klaskał.

Do „ideologii LGBT” nawiązywano zresztą parokrotnie. Godek tak mówiła na pl. Krasińskich: – Nikt z powstańców warszawskich nie walczył o to, by dziś zalewała nas ideologia LGBT, o tzw. tolerancję. Ten ruch chce wejść do szkół, by zaburzyć proces wychowania dzieci. Godek dodała, że błękit zniknął z tęczowej flagi, bo to kolor maryjny.

– Polacy stają przeciw Polakom – komentowała starsza kobieta, krytykując... antyfaszystów. I zaraz doprecyzowała: – Prawdziwi Polacy to ci normalni, rodzina złożona z mężczyzny i kobiety, a nie dewianci, jak w tym Białymstoku. Na pytanie, kto kogo lżył na Marszu Równości, kobieta odparła, że to oczywiste. Prowokowali kolorowi „postępowcy”. W istocie, 1 sierpnia Polacy znów stanęli przeciw Polakom.

Czytaj także: Abp Jędraszewski o „tęczowej zarazie” w 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego