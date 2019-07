Powstańcy warszawscy przeciwko faszyzmowi

Przeciwko czemu wybuchło powstanie warszawskie? Przeciw faszyzmowi, co wydaje się oczywiste, ale nie dla każdego.

Warszawska radna PiS Olga Semeniuk w jednym z programów TVP pokazała nalepkę ze znakiem Polski Walczącej i napisem „Przeciw faszyzmowi” – i wyraźnie oburzona stwierdziła, że to opluwanie katolików i chrześcijan. Nie do końca wiadomo, co miała na myśli, ale wydaje się, że świadomie lub nie postawiła znak równości między faszyzmem a katolicyzmem.

Potępienie wydarzeń w Białymstoku

1 sierpnia w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego przez stolicę przemaszerują, jak ostatnio co roku, katolicy spod znaku Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej i nowo powstałych tzw. Rot Niepodległości. Młodzieńcy, którym nacjonalizm myli się z patriotyzmem, a znak kotwicy, symbol Polski Walczącej, traktują na równi z krzyżami celtyckimi. Idą, wrzeszcząc o Bogu, honorze i ojczyźnie i po chrześcijańsku życząc śmierci wrogom. Co potrafią, pokazali niedawno w Białymstoku, bijąc i lżąc uczestników Marszu Równości. Czczą powstańców warszawskich na swój sposób, ale w gruncie rzeczy to karykatura prawdziwej czci.

Związek Powstańców Warszawskich wydał oświadczenie potępiające wydarzenia w Białymstoku. „Nie ma naszej zgody na bicie i opluwanie drugiego człowieka, a także na wykorzystywanie [w tym celu – red.] symbolu naszej walki z okupantem – symbolu Polski Walczącej. Nie ma zgody na poniżanie mniejszości seksualnych w kraju, w którym homoseksualiści byli zabijani przez faszystów za swoją odmienność”.

To, co wydarzyło się w Białymstoku, przypominało pogrom i unaoczniło, że Polsce narodził się faszyzm. Ten sam, który w czwartek 1 sierpnia przemaszeruje przez stolicę, udając patriotyczne wzmożenie.

Czas się bronić

Stowarzyszenie „Polska Walcząca Przeciw Faszyzmowi”, podobnie jak rok temu, w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego przeprowadzi akcję edukacyjną, na którą zaprasza mieszkańców stolicy, a także polityków, dziennikarzy, artystów, naukowców i każdego, kto zgadza się ze stwierdzeniem, że w czasie powstania Polska walczyła z faszyzmem. Zostanie rozdanych ok. 10 tys. wlepek ze znakiem Polski Walczącej i napisem: „Przeciw faszyzmowi”. Na telebimie, w metrze i innych środkach komunikacji miejskiej będą emitowane spoty z wypowiedziami powstańców sprzeciwiających się profanowaniu symbolu swojej walki przez środowiska nacjonalistyczne.

O godz. 16 wokół Ronda Daszyńskiego i na pl. Zamkowym wolontariusze będą rozdawali wspomniane wlepki. Przesłanie jest jasne jak słońce: powstańcy walczyli z faszyzmem. A skoro faszyzm na naszych oczach się odradza, to czas, by się przed nim bronić.