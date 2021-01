Kosztowna szkolna katecheza. Kto za nią płaci, jeśli nie Kościół?

Słupsk wydaje na religię w szkole 3,5 mln zł rocznie, a Kosakowo, wiejska gmina, 630 tys. zł. „To kolosalne pieniądze, których w budżetach wielu miejsc brakuje” – mówi Agnieszka Klikowicz-Kosior ze Świeckiej Szkoły Pomorze.

Mój syn jest w drugiej klasie podstawówki, a córka w przedszkolu, ale jeszcze do niedawna nie wiedziałam, że katecheza nie jest finansowana przez Kościół – mówi Klikowicz-Kosior, społeczniczka ze Świeckiej Szkoły Pomorze. Organizacja przez kilka tygodni gromadziła dane z pomorskich miast i gmin o kosztach prowadzenia katechezy w roku szkolnym 2019/2020. Jak mówi Piotr Pawłowski, lider grupy, chodzi o obudzenie świadomości na temat rosnących danin na rzecz Kościoła.

Raport, jaki udało się przygotować, opiera się na konkretnych wyliczeniach. Wynika z niego, że Słupsk (300 tys. mieszkańców) wydaje na religię rocznie 3,5 mln zł, Sopot (37 tys. mieszkańców) ponad milion, Lębork (35 tys.) 960 tys. zł, a 60-tys. Tczew – 1,8 mln zł. Kosakowo, jedna z wiejskich gmin na Kaszubach, przeznacza na pensje katechetów rocznie 631 tys. zł, a ma 15 tys. mieszkańców, a co 20. dziecko nie chodzi tam na religię. Średniej wielkości miasta, jak Elbląg czy Konin, wydają na katechetów odpowiednio 3,3 mln i 4 mln zł.

Ile i od kogo na katechezę

– To kolosalne pieniądze, których w budżetach wielu miejsc brakuje – komentuje Agnieszka Klikowicz-Kosior. – Od dyrektora szkoły syna słyszę, że nie ma pieniędzy na zajęcia dodatkowe, na kółka zainteresowań, a na religię, z której syn nie korzysta, jednak są. Dlaczego? Księża niech robią swoją robotę za pieniądze tych, którzy tego chcą, i w czasie, który nie zakłóca zajęć innych uczniów.

Ze 123 gmin w województwie pomorskim, do których Piotr Pawłowski zwrócił się z pytaniem, ile rocznie wydają na pensje dla katechetów, tylko w dwóch nie udzielono mu odpowiedzi. Za to największych: Gdańsku i Gdyni. Tłumaczono się koniecznością wskazania „istotnego publicznego uzasadnienia dla uzyskania informacji” oraz zwykłą niewiedzą. Pawłowski postanowił sam to policzyć, orientacyjnie. Opierał się na odpowiedzi MEN na interpelację posła Marka Sowy w sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli religii. Wyszło mu, że w Gdańsku roczna kwota przeznaczana na wynagrodzenia katechetów to ok. 20 mln zł, a miasto z własnego budżetu wykłada połowę tej kwoty.

Dopłacanie do kościelnej sakwy

To kolejny aspekt sprawy. Jaka część kosztów katechezy jest pokrywana z subwencji oświatowej? Ile samorządy wykładają z tzw. środków własnych, by zapłacić księżom i świeckim katechetom? Na to pytanie odpowiedziała niewielka część pomorskich samorządów. I tak w Słupsku, gdzie wynagrodzenia katechetów wynoszą łącznie 3,5 mln zł, 66 proc. kwoty pokryto z subwencji, resztę dołożyło miasto. W Sopocie subwencja wystarczyła tylko na 40 proc. wynagrodzeń, w Pruszczu Gdańskim – 50 proc., Lęborku – 60 proc.

– Im mniejsza społeczność lokalna, tym większe budzi emocje informacja, że miasta i gminy finansują oświatę w znaczącym stopniu z własnej kieszeni. Subwencja oświatowa od wielu lat nie wystarcza na pokrycie funkcjonowania szkół i przedszkoli, a są gminy, w których nie wystarcza nawet na wynagrodzenia nauczycieli – tłumaczy Pawłowski.

Upubliczniane kwot wypłacanych katechetom wywołało niedowierzanie u wielu osób, z kolei ich konkretne zarobki mogą zepsuć humor nauczycielkom czy innym pracownikom oświaty. Katecheci zarabiają bowiem co najmniej nieźle na ich tle; ci zatrudnieni na pełnym etacie – średnio 4 960 zł brutto, czyli 3523 zł na rękę, co lokuje ich na dwóch najwyższych szczeblach nauczycielskiego awansu zawodowego, między płacami nauczycieli mianowanych a dyplomowanych. Przy czym nauczyciele dyplomowani muszą przejść wszystkie ścieżki awansu, by zarabiać tyle co katecheci.

Ale to tylko średnie kwoty, od których są przecież ustępstwa. W wiejskiej gminie w Rychlikach jest jedna szkoła podstawowa, która zatrudnia jednego nauczyciela religii na etat, który kosztuje miesięcznie ponad 6 tys. brutto. Można? Można.

Pieniądze są, trzeba je przesunąć

Dane z samorządów zbierają też społecznicy Świeckiej Szkoły z dwóch innych województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. „One pozwolą dyrektorom i radom rodziców oprzeć myślenie o szkolnym budżecie na konkretach – są szkoły, w których brakuje sal, czasu i finansów na zajęcia wyrównawcze dla uczniów i inne formy wsparcia. Kwota zaoszczędzona na wynagrodzeniach katechetów (dzięki zajęciom międzyklasowym i redukcji tygodniowej liczby religii z dwóch godz. do jednej) może pozwolić sfinansować i zmieścić zajęcia wyrównawcze, korektywę czy dodatkowy angielski” – uważa Agata Diduszko-Zyglewska, warszawska radna. – Rozmawiam często z pedagogami i oni nie kryją, że przydałby się np. etat psychologa w szkole, ale nie ma na niego pieniędzy. Albo psychoterapeuty. Dzieci mają teraz ogromne problemy, trzeba im pomóc. Pieniądze, jak widać, są. Teraz chcemy to pokazać, a potem dyskutować, czy i gdzie można je przesuwać – dodaje Agnieszka Klikowicz-Kosior.

To tym ważniejsze, że do i tak rosnących z każdym rokiem edukacyjnych kosztów, które ponoszą samorządy, i to często z własnej kieszeni, pandemia dopisała kolejne, superpilne. Wzrosły kwoty przeznaczane na środki bezpieczeństwa, uczniowie i nauczyciele w związku z nauką zdalną potrzebują pomocy dydaktycznych i sprzętu. Trudno nawet orientacyjnie policzyć poziom potrzebnego wzrostu subwencji oświatowej z powodu koronawirusa. Ostatnio nadarzyła się okazja, by w budżecie na 2021 r. zabezpieczyć środki na te najpilniejsze potrzeby, ale propozycje opozycji przepadły.

Jednocześnie najnowszy sondaż IPSOS dla OKO.press z końca 2020 r. pokazuje, że 68 proc. Polaków chce wyprowadzenia religii ze szkół – przy 27 proc. chcących zachować status quo. Religia nie jest przedmiotem obowiązkowym, nie ma jej na maturze, w szkołach średnich uczęszcza na nią mniejszość uczniów. – Będziemy dopytywać wójtów i burmistrzów o to, czy i jak zamierzają w nowych okolicznościach ograniczyć koszty tych nieobowiązkowych lekcji – zapewnia Piotr Pawłowski.