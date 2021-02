Cięcia w edukacji. Na pierwszy rzut poszły pensje nauczycieli

Władze Łodzi kazały dyrektorom kroić budżet, no to kroją. Jedni tną trzynastki, inni etaty pracowników obsługi i administracji. A nawet wydatki na prąd, mydło i wodę.

Przeczytałem w internecie, że „miasto porozumiało się z dyrektorami szkół w sprawie budżetu”. Będą więc pieniądze na wynagrodzenia nauczycieli. Hurra! Z radością pobiegłem do szkoły, dzielę się z kolegami wspaniałą nowiną, trafiam na dyrektorkę, a ona mówi, że to ściema. Władze gadają jedno do mediów, a drugie do dyrektorów. W budżecie szkoły wciąż nie ma pieniędzy na jeden miesiąc. Który wybieram?

Za coś takiego mieliśmy ochotę wywieźć szefową na taczkach, ale się nie dało.